CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 654 684¼ 654 681¾ +30½ Sep 673¼ 704 673¼ 701¾ +29¾ Dec 699½ 727¼ 699¼ 725 +28½ Mar 720¼ 745½ 720¼ 743½ +27¼ May 727¼ 751½ 727 749½ +25¾ Jul 719 742¼ 719 740¾ +22½ Sep 722¾ 744½ 722¾ 744½ +22 Dec 735 752½ 735 752½ +20 Jul 711 711 711 711 +12¼ Est. sales 67,954. Fri.’s sales 98,631 Fri.’s open int 393,383, up 67 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 452¾ 460 452¼ 458¾ +6¼ Sep 463½ 470½ 462½ 469 +6½ Dec 477 484¼ 476¾ 483 +6½ Mar 489¾ 496¼ 489½ 495½ +6 May 497¾ 503¾ 497½ 503 +5½ Jul 502¾ 508¾ 502¾ 508¾ +5½ Sep 485¼ 490 485¼ 490 +3¾ Dec 487 491½ 486¾ 491 +3½ Mar 497 500½ 497 499½ +2 Jul 510 510 510 510 +1½ Dec 479 480 479 480 +¾ Est. sales 134,205. Fri.’s sales 399,303 Fri.’s open int 1,529,124 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 367¼ 376¾ 365 369 +4 Sep 364¼ 377¼ 364¼ 370 +6½ Dec 367 374¼ 363½ 370½ +5½ Mar 370 370 370 370 +1 Jul 370 370 370 370 +5½ Est. sales 360. Fri.’s sales 1,256 Fri.’s open int 4,143 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1227¼ 1250 1224 1245½ +17½ Aug 1224½ 1245¼ 1220½ 1241½ +16¼ Sep 1203½ 1223 1200¾ 1219¾ +14½ Nov 1201 1219¼ 1198¼ 1216¼ +13 Jan 1218 1230¼ 1209½ 1227 +13 Mar 1208¾ 1227¼ 1207¼ 1224¾ +14 May 1211¼ 1229 1210 1227¼ +14 Jul 1216¾ 1234¼ 1216¼ 1232¾ +13¾ Nov 1180 1195½ 1180 1195½ +13¾ Est. sales 174,988. Fri.’s sales 227,893 Fri.’s open int 780,483, up 23,694 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.40 46.62 45.20 46.37 +1.10 Aug 45.60 46.84 45.45 46.61 +1.07 Sep 45.82 47.00 45.66 46.76 +1.02 Oct 45.97 47.11 45.79 46.89 +1.00 Dec 46.33 47.46 46.11 47.24 +1.00 Jan 46.57 47.59 46.30 47.40 +.99 Mar 46.46 47.67 46.44 47.46 +.95 May 46.63 47.81 46.62 47.65 +.98 Jul 47.25 47.50 47.25 47.50 +.67 Dec 46.05 46.91 46.05 46.91 +.94 Est. sales 76,888. Fri.’s sales 126,385 Fri.’s open int 540,142 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 368.60 373.70 365.60 371.40 +2.60 Aug 365.20 370.60 363.60 368.50 +2.30 Sep 363.90 368.20 362.50 366.20 +1.50 Oct 362.40 366.80 361.90 365.20 +1.40 Dec 365.50 369.40 364.50 367.70 +1.40 Jan 365.50 369.70 365.10 368.30 +1.40 Mar 364.00 367.50 363.10 366.10 +1.30 May 362.10 366.00 362.10 365.10 +1.30 Jul 364.40 366.60 364.40 366.60 +2.10 Dec 358.30 358.30 358.30 358.30 —1.00 Est. sales 62,652. Fri.’s sales 107,658 Fri.’s open int 455,493, up 23

