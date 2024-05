CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 674¼ 697 670½ 675¼ +2¾ Sep 695 716¾ 691¼ 696 +2¾ Dec 720 739 715¼ 719 +1¾ Mar 736 754¾ 733 736¼ +1¼ May 740½ 758 737¾ 740½ +¼ Jul 731 745 728¼ 729¾ —1¼ Sep 733 747¼ 733 733 —1¾ Dec 746 756 743 752½ +7½ Mar 755 760 753 758½ +9 Jul 712¼ 712¼ 712 712 +1½ Est. sales 81,969. Tue.’s sales 146,893 Tue.’s open int 394,761, up 2,213 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 467¾ 473¼ 464¼ 464¾ —2¾ Sep 478 483¾ 475¼ 475¾ —2¼ Dec 491 496¾ 488½ 489 —2 Mar 502¾ 508¼ 500½ 501 —2 May 510½ 515¼ 508 508½ —2 Jul 515½ 520 513½ 513½ —2¼ Sep 496½ 498½ 494 494 —1¾ Dec 496½ 499½ 495¼ 495½ —1½ Mar 507¾ 509 505¼ 505¼ —1½ Jul 517¾ 519¾ 517¾ 519½ +1¾ Dec 488¾ 489¾ 487 487 — ¾ Dec 478½ 478½ 478½ 478½ Est. sales 213,400. Tue.’s sales 494,453 Tue.’s open int 1,513,072, up 8,330 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 421¼ 423 397¾ 401¼ —21½ Sep 414 414 392 398½ —13 Dec 394¾ 399 384¼ 399 —8¼ Est. sales 670. Tue.’s sales 726 Tue.’s open int 4,358, up 111 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1215 1232¼ 1212½ 1219½ +5 Aug 1218¾ 1235 1217 1222½ +4¼ Sep 1206¾ 1220½ 1205 1208¾ +3¼ Nov 1206½ 1218¾ 1204¼ 1207¾ +2¾ Jan 1216¾ 1229½ 1215½ 1218¾ +2½ Mar 1215¾ 1227½ 1214 1217 +1¾ May 1219½ 1229½ 1218 1219¼ +1¼ Jul 1224¾ 1235¼ 1224¼ 1224¾ +1 Nov 1192¼ 1200 1192¼ 1195¼ +4¼ Est. sales 111,966. Tue.’s sales 198,842 Tue.’s open int 752,790, up 2,717 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 43.44 43.86 43.31 43.43 +.03 Aug 43.73 44.16 43.62 43.74 +.03 Sep 43.97 44.39 43.87 43.96 +.02 Oct 44.11 44.52 44.06 44.15 +.04 Dec 44.54 44.90 44.40 44.51 +.05 Jan 44.64 45.05 44.62 44.71 +.06 Mar 44.79 45.22 44.78 44.97 +.13 May 45.39 45.47 45.21 45.34 +.23 Jul 45.60 45.64 45.49 45.58 +.25 Est. sales 49,764. Tue.’s sales 165,906 Tue.’s open int 542,543 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 373.20 381.70 372.80 376.10 +2.80 Aug 371.80 379.00 371.20 374.10 +2.30 Sep 371.30 377.70 370.80 373.00 +1.80 Oct 372.10 376.70 370.60 372.40 +1.60 Dec 372.70 378.60 372.40 374.40 +1.30 Jan 374.90 378.70 373.40 374.90 +1.10 Mar 373.00 376.90 371.70 373.20 +.90 May 372.60 375.80 371.50 373.00 +1.10 Jul 375.60 377.00 375.00 375.10 +2.00 Sep 367.60 367.60 367.60 367.60 —2.30 Oct 364.20 364.20 364.20 364.20 —2.40 Est. sales 72,040. Tue.’s sales 136,012 Tue.’s open int 461,161

