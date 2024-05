“Me voy hacia lo desconocido”: palestinos que huyen de Rafah describen su miedo y desesperación tras el ataque de Israel

(CNN) — Civiles palestinos a los que el Ejército israelí ordenó evacuar la zona oriental de Rafah describieron el miedo…

(CNN) — Civiles palestinos a los que el Ejército israelí ordenó evacuar la zona oriental de Rafah describieron el miedo y la desesperación que sienten al verse desarraigados de sus hogares y refugios, mientras la aviación israelí bombardea la ciudad más meridional de Gaza.

“Nos fuimos porque distribuyeron panfletos”, dijo Mohammed Ghanem, residente en el este de Rafah, a un corresponsal de CNN que se encontraba en la zona este lunes. “Están atacando en todas partes sin distinguir entre niños, adultos, militantes o no militantes. Abandoné la casa que he estado construyendo durante 17 años”, añadió.

Ghanem y su esposa empujaban cochecitos llenos de pertenencias. “Ya no tenemos casa. Nos dirigimos a Mawasi porque no hay seguridad con los israelíes. Están matando a mujeres y niños”.

Otra mujer del este de Rafah dijo: “Los israelíes nos han enviado mensajes ordenándonos que nos vayamos. No podemos quedarnos”.

A primera hora de este lunes, el Ejército israelí pidió a unos 100.000 palestinos que viven en zonas del este de Rafah que “evacuaran inmediatamente”, indicándoles que se trasladaran a Al-Mawasi, una localidad costera cercana a la ciudad de Khan Younis que, según los grupos de ayuda, no es adecuada para ser habitada.

Israel dice que las operaciones en Rafah continuarán mientras el acuerdo con Hamas sigue “lejos” de satisfacer sus demandas

En un comunicado, la oficina del primer ministro de Israel dijo que el gabinete de guerra del país había “decidido por unanimidad” continuar con la operación de Rafah “para ejercer presión militar sobre Hamas”.

El Ejército israelí dijo este martes que había tomado el control del lado gazatí del paso fronterizo de Rafah, un punto de entrada crucial para la ayuda humanitaria en la frontera sur del enclave con Egipto.

“Tenemos el control operativo de la zona y del paso fronterizo”, declaró un oficial militar israelí durante una reunión informativa con periodistas.

Wael Abu Omar, portavoz de la Autoridad General de Fronteras y Cruces, dijo a CNN que todos los movimientos y envíos de ayuda a través de Rafah se habían detenido “después de que los tanques israelíes capturaran las instalaciones del cruce desde el lado palestino”.

Palestinos desplazados huyendo de Rafah después de que los militares israelíes dijeran a los civiles que abandonaran las zonas orientales de la ciudad del sur de Gaza, 6 de mayo de 2024. (Crédito: Ramadan Abed/Reuters)

Un colaborador de CNN en el este de Rafah afirmó que la gente estaba aterrorizada y en estado de pánico tras el anuncio de evacuación de este lunes, que generó un aluvión de llamados de líderes mundiales, Naciones Unidas y grupos humanitarios que instaban a Israel a no llevar a cabo su asalto a la ciudad, amenazado desde hace tiempo, al fracasar las negociaciones sobre el alto el fuego y los rehenes con el grupo militante.

La medida fue calificada de “inhumana” por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y de “más que alarmante” por el Consejo Noruego para los Refugiados.

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon este lunes que “están llevando a cabo ataques selectivos contra objetivos terroristas de Hamas en el este de Rafah, en el sur del enclave de Gaza”.

Videos e imágenes del este de Rafah mostraban camiones llenos de pertenencias de la gente circulando por las calles, cada vez más abarrotadas a medida que avanzaba este lunes. Se veía a niños sentados entre depósitos de combustible y bolsas de plástico llenas de pertenencias, y a familias que salían con colchones atados al techo de sus coches.

“Toda mi familia murió”: ataque aéreo israelí en Rafah mató a 22 personas, según el personal de un hospital

Faisal Barbakh, que huyó en bicicleta, dijo que dejaba atrás toda una vida de recuerdos.

“Me marcho hacia lo desconocido. Me siento fatal. Sólo desearía que una de las personas que nos causaron esto estuviera caminando con nosotros”, dijo.

“Llevo toda mi vida aquí. Mi familia está rota por siete partes. Siento que es el fin de la vida. Ya no puedo pensar. He dejado atrás 59 años de vida, todos mis recuerdos, las fotos de mis hijos, el contrato de mi casa. Sólo Dios sabe cuánto esfuerzo he invertido en ello. No es sólo mi sentimiento, es el de todos”.

Muchos de los que abandonan Rafah oriental han sido desplazados anteriormente en múltiples ocasiones, a medida que el foco de Israel se desplazaba de una ciudad a otra.

“Es la cuarta vez que me desplazan. De Nuseirat a Khan Younis, luego a Rafah, y ahora otra. No sé adónde me dirijo”, dijo un hombre a CNN.

La guerra actual comenzó el 7 de octubre, cuando militantes de Hamas mataron a más de 1.200 personas en el sur de Israel y tomaron como rehenes a más de 200 personas.

Un palestino desplazado, que huyó de Rafah después de que el Ejército israelí ordenara la evacuación de civiles, sentado en un vehículo, en Khan Younis, en el sur de Gaza, el 6 de mayo de 2024. (Crédito: Ramadan Abed)

En los casi siete meses transcurridos desde entonces, el bombardeo militar israelí de Gaza ha matado a más de 34.600 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, y ha llevado a más de un millón de palestinos a buscar refugio en Rafah, una ciudad que, según la ONG médica Médicos Sin Fronteras, carece de las “condiciones necesarias para la supervivencia”.

En los últimos meses, los ataques israelíes han deteriorado aún más las condiciones de quienes viven y se refugian en la ciudad, entre ellos unos 600.000 niños. La desnutrición se está extendiendo rápidamente y las instalaciones médicas están “inutilizadas por el asedio de las autoridades israelíes”, afirmó MSF.

El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) dijo que “Rafah es ahora una ciudad de niños, que no tienen ningún lugar seguro al que ir en Gaza”. Una incursión terrestre israelí “supondría riesgos catastróficos” para las personas ya heridas, enfermas, desnutridas y traumatizadas que no tienen ningún lugar seguro al que ir, afirmó.

Dos niños, Malek y Yousef, salían este lunes de Rafah en bicicleta, aferrados a sus bolsas.

“Estamos huyendo de los israelíes. Nos avisaron y nos ordenaron evacuar la zona oriental. Llevo mi ropa y comida en la bolsa. Vamos a casa de nuestros abuelos”, dijo uno de ellos.

El Ejército de Israel insta a los habitantes de Rafah que “evacúen inmediatamente”

Los militares israelíes dirigieron a la gente a Al-Mawasi, una estrecha zona costera que Israel ha designado “zona humanitaria ampliada”.

En Al-Mawasi, ya abarrotada de desplazados, algunos de los recién llegados parecían confusos y desorientados. Las calles estaban abarrotadas de camiones y carros tirados por burros, rodeados de enormes montones de basura.

“Vine aquí desde Rafah y no encontré ningún lugar donde alojarme. La gente incluso dice que deberíamos irnos [de aquí]. Te juro que no sé adónde ir. Distribuyeron panfletos y la gente entró en pánico y empezó a huir”, dijo Mohammad Abu Khamash.

La principal agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ha advertido de que Al-Mawasi no es un lugar apropiado para vivir.

“Realmente no es un lugar adecuado para que la gente levante tiendas y pueda sentarse e intentar vivir y satisfacer sus necesidades básicas cada día”, declaró este lunes a CNN Scott Anderson, director de asuntos de UNRWA en Gaza.

Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, dijo en un comunicado que la orden de evacuación era ilegal y que Al-Mawasi “ya está sobrecargado y desprovisto de servicios vitales”.

El primer ministro de Israel dice que “no puede haber victoria sin eliminar a Hamas” al explicar la necesidad de una operación militar en Rafah

“Carece de capacidad para albergar al número de personas que actualmente buscan refugio en Rafah, sin garantías de seguridad, alojamiento adecuado o retorno una vez finalizadas las hostilidades para quienes se vean obligados a reubicarse”, afirmó.

Muchos de los que huyeron el lunes dijeron que no hay ningún lugar seguro para ellos y sus familias.

“Tuvimos que soportar ataques aéreos que pusieron en peligro nuestras vidas y las de nuestros hijos. Nos fuimos en busca de un poco de vida digna que podamos vivir con nuestras familias”, dijo Ahmad Safi, que salió de Rafah hacia Khan Younis con su familia.

Safi dijo que buscaba agua todos los días.

“No hay vida. Es muy complicado. Llegué a Khan Younis y me sentí muy deprimido. Era una ciudad llena de vida y felicidad, pero ahora ni siquiera sirve para vivir. Somos ocho miembros de una familia. Vinimos en un carro desde Rafah. Todavía estoy conmocionada por haber dejado Rafah”.

“No hay seguridad en ningún sitio. Los israelíes pueden entrar en cualquier momento donde quieran”, añadió.

Y mientras los habitantes de Rafah huían, Israel llevó a cabo nuevos ataques contra la ciudad.

En la última actualización, los ataques aéreos israelíes sobre Rafah durante la noche mataron a 15 personas, entre ellas un niño, según informaron el martes funcionarios de un hospital del sur de Gaza.

“Una hambruna en toda regla” está ocurriendo en Gaza, dice el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos

Los ataques en Rafah entre la noche del domingo y la madrugada del lunes mataron al menos a 26 personas, según la Defensa Civil Palestina.

Abu Salah, residente en Rafah, declaró que había abandonado la ciudad bajo el intenso fuego israelí.

“No hay seguridad. La seguridad es estar en mi casa. ¿La seguridad es desplazarse de un lugar a otro como un gato con sus hijos, mendigando un poco de agua y un cupón [de comida]?”, afirmó.

Una mujer llamada Maha dijo que los civiles palestinos estaban a merced del Ejército israelí.

“Pueden decirte que vayas aquí y te matan aquí, o te dicen que vayas allí y te matan allí. No quieren seguridad para nosotros”, afirmó.

“La solución es acabar con esta causa, no sólo detener la guerra, sino tener un Estado palestino”, añadió.

— Eve Brennan, Mia Alberti, Magdi Abdelhadi, Richard Roth, Sarah El Sirgany y Jomana Karadsheh de CNN contribuyeron con este reporte.

