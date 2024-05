Este 2024 cumplirán 65 años más personas que nunca en Estados Unidos. Esto plantea una gran oportunidad para el sector de la jubilación

(CNN) — Este año cumplen 65 años más estadounidenses que nunca, y esa cifra aumentará aún más en los próximos…

(CNN) — Este año cumplen 65 años más estadounidenses que nunca, y esa cifra aumentará aún más en los próximos años. Esto está impulsando un enorme despliegue de nuevos productos de jubilación, pero no todos son de lujo.

Una media de 11.200 estadounidenses alcanzarán la edad de jubilación tradicional cada día en 2024, según un informe reciente de la Alliance for Lifetime Income.

Este aumento, junto con la nueva legislación que entró en vigor recientemente, ha dado lugar a un creciente número de productos financieros que prometen cheques de por vida, sin importar cuánto se viva. Pero algunas opciones son difíciles de revertir y, dado que algunos planes son tan nuevos, no se han investigado a fondo sus ventajas e inconvenientes.

De las pensiones vitalicias a los planes 401(k)

Aunque tiene previsto dejar de trabajar dentro de una década, Jennifer Messina, una auxiliar administrativa de 51 años de Nutley, Nueva Jersey, dice que no le preocupa la jubilación porque el trabajo de su marido les ofrece una pensión vitalicia patrocinada por el sindicato (un producto de seguro que paga unos ingresos) y un plan de pensiones.

Con las pensiones de prestación definida, la carga de ahorrar e invertir para la jubilación recae en el patrón, no en los empleados. Estos planes suelen ofrecer a los empleados pagos de por vida, en función del salario de esa persona y del tiempo que haya estado en la empresa.

“Soy muy afortunada”, dice Messina. “En realidad no ahorramos casi nada”.

Sin embargo, los empleos que ofrecen planes de pensiones son más difíciles de encontrar en comparación con décadas anteriores. En los últimos 40 años, los planes de aportaciones definidas, también conocidos como planes 401(k), han ocupado su lugar. Los estadounidenses tienen actualmente más de US$ 7 billones en planes 401(k), según datos del Investment Company Institute, una asociación del sector.

Estos tipos de planes de jubilación hacen recaer en el empleado la tarea de ahorrar e invertir. Con los planes 401(k), depende de los jubilados asegurarse de que no se quedarán sin dinero. Muchas personas no son capaces de ahorrar lo suficiente para la jubilación, lo que les deja potencialmente muy dependientes de las prestaciones de la Seguridad Social que acumularon en sus años de trabajo, y esas prestaciones no son cuantiosas. El cheque mensual medio de un jubilado este año es de US$ 1.915, según la Administración de la Seguridad Social. E incluso los jubilados con mayores ingresos durante su carrera profesional reciben entre US$ 2.710 y 4.873, dependiendo de la edad que tengan cuando se jubilen.

Además, millones de empleados no tienen acceso a un plan de ahorro en el lugar de trabajo o no participan en él si lo tienen. Casi el 50% de las personas no tiene dinero ahorrado en una cuenta de jubilación, según datos de la Reserva Federal de 2022.

“Es estructuralmente defectuoso”, dijo Teresa Ghilarducci, economista laboral y profesora de The New School for Social Research, sobre el sistema 401(k).

Las empresas financieras se lanzan a llenar el vacío

Sin embargo, este año se han producido algunos cambios en los planes patrocinados por las empresas. Una nueva ley, conocida como Secure Act 2.0, permite ahora a las empresas ofrecer a sus empleados acceso a productos de pensiones vitalicias en sus planes 401(k).

Las empresas financieras ofrecen nuevas inversiones que se hacen eco de la promesa de una pensión tradicional: un sueldo con el que se puede contar de por vida.

En abril, BlackRock presentó una nueva oferta de fondos llamada LifePath Paycheck, que es un fondo de jubilación con fecha objetivo, que invierte en activos menos arriesgados cuanto más se acerca uno a la jubilación. El nuevo giro: viene con una opción para comprar rentas vitalicias recomendadas por BlackRock. Las personas que están en el fondo de fecha objetivo de BlackRock y eligen comprar una renta vitalicia a través de su plan en el lugar de trabajo no están sujetas a las comisiones de venta típicas asociadas normalmente a la compra de una renta vitalicia. Pero solo pueden estar en el fondo si tienen una cuenta gestionada dentro de su plan 401(k) y pagan una comisión de gestión basada en sus activos.

Nationwide también ofrece un nuevo fondo con una opción de pensión vitalicia para los partícipes del plan 401(k) denominado Income America 5ForLife, aunque su estructura es diferente a la del producto de BlackRock. Al estar en el fondo, el partícipe obtendrá automáticamente pagos de anualidades en la jubilación y dichos pagos se basarán en el 5% de su saldo cuando se jubile. El producto promete seguir pagando esa cantidad, incluso si sobrevive al saldo de la cuenta. A diferencia de una pensión vitalicia tradicional, puede retirar su dinero del plan sin penalización si no desea seguir recibiendo anualidades.

“Eric Stevenson, presidente de soluciones de jubilación de Nationwide, declaró a CNN: “Se trata de un segmento completamente nuevo y floreciente. “No es la renta vitalicia de tu padre”.

¿Cuáles son los inconvenientes?

Ambos productos pueden utilizarse con ahorros 401k con impuestos diferidos o ahorros Roth 401(k) después de impuestos.

Por ahora, sólo están disponibles para los empleados de las empresas que los ofrecen y sólo si tienen cuentas gestionadas dentro del plan de ahorro del lugar de trabajo.

Ghilarducci advirtió que estos productos no serán gratuitos. Y aconsejó que, siempre que sea posible, los jubilados opten por gestionar sus ahorros por su cuenta. “Así no están sujetos a ninguna comisión y no están pagando los beneficios de otra persona”, dijo.

Pero para los jubilados que buscan una garantía de que no se quedarán sin dinero, algunas de estas nuevas ofertas pueden resultar atractivas.

Sin embargo, puede haber otros inconvenientes. Al igual que ocurre con otras rentas vitalicias, los pagos mensuales que recibe pueden ser menores si opta por traspasar la prestación a su cónyuge tras su fallecimiento, y las rentas vitalicias no suelen permitir traspasar los pagos a los hijos sin incurrir en un costo adicional.

Además, las rentas vitalicias pueden resultar confusas y, en muchos casos, es difícil retirar el dinero una vez asegurado.

También está el problema de la inflación. Las rentas vitalicias no ofrecen necesariamente pagos ajustados a la inflación, lo que significa que el valor de su paga garantizada disminuirá con el tiempo a medida que envejezca.

En otras palabras, siempre hay que tener cuidado. Un sueldo fijo, incluso uno que emule una pensión tradicional, puede no ser la solución perfecta. Aunque dice que no le preocupan sus finanzas después de jubilarse, Messina, asistente administrativa en Nueva Jersey, admite que ella y su marido probablemente tendrán que recortar gastos, incluso con los beneficios de una pensión y una anualidad.

“Incluso con la cantidad de dinero que recibiremos, no podemos quedarnos en Nueva Jersey”, afirma.

Su próximo obstáculo es decidir dónde vivir antes de jubilarse. Messina quiere trasladarse a Carolina del Sur, y su marido a Dakota del Norte.

