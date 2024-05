EXCLUSIVA | Ella dice que Harvey Weinstein la agredió. Ahora encuentra similitudes entre su caso y el juicio de Trump por sobornos

(CNN) — Ambra Battilana Gutierrez dice que durante años supo que la estaban silenciando. Corría el año 2015 cuando la modelo…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Ambra Battilana Gutierrez dice que durante años supo que la estaban silenciando.

Corría el año 2015 cuando la modelo italiana dice haber sido agredida por el entonces magnate del cine Harvey Weinstein durante una reunión de casting. Inmediatamente acudió a la policía para denunciar lo sucedido, dando por hecho que las fuerzas del orden le ayudarían.

Casi una década después, sigue buscando respuestas, no solo sobre su agresión, sino sobre lo que, según ella, son fallos del sistema de justicia penal y de cómo se trata a las víctimas.

“Tenía 22 años, estaba en Nueva York, acababa de llegar. Tenía muy poco, mil dólares, en mi cuenta bancaria y fui agredida por Harvey Weinstein. Lo denuncié y luego me limité a tratar de seguir a la justicia y lo que me dijeron que hiciera”, dijo Battilana Gutiérrez a CNN en una entrevista reciente.

“Ahora sé que había mucha gente en mi contra”, afirma.

Los supuestos esfuerzos por silenciarla se han vuelto más claros para Battilana Gutierrez este mes, y no por nada que tenga que ver con Weinstein, sino por el juicio en curso contra el expresidente Donald Trump.

Battilana Gutierrez dice que ve paralelismos estremecedores entre la supuesta conspiración en torno a un pago de dinero por silencio relacionado con Trump y lo que le ocurrió a ella.

Durante el juicio de Trump, el “rey de los tabloides” David Pecker, que supervisaba American Media Inc, la empresa matriz de la influyente revista sensacionalista The National Enquirer, testificó sobre la compra y supresión de historias negativas para ayudar a su amigo, Trump, a ganar la presidencia.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el Tribunal Penal de Manhattan, Nueva York, el 16 de mayo. Crédito: Jeenah Moon/Pool/Reuters

“Le dije que cualquier cosa que escuchara en el mercado, si escuchaba algo negativo sobre usted o si escuchaba algo sobre mujeres vendiendo historias, se lo notificaría a Michael Cohen”, testificó Pecker que le dijo a Trump. “Y entonces él podría hacer que las mataran en otra revista o que no se publicaran o que alguien tuviera que comprarlas”.

Dijo en el estrado que también cuidaba a otros hombres poderosos de los que era cercano, profesional o personalmente: hombres como Arnold Schwarzenegger, el agente de mega talentos Ari Emanuel y su hermano Rahm, quien renunció como primer jefe de gabinete del presidente Barack Obama para postularse y ganar la alcaldía de Chicago.

CNN puso en contacto con los representantes de Schwarzenegger, Ari y Rahm Emanuel para obtener sus comentarios.

Pero otra figura poderosa en el mundo de Pecker que nunca salió a relucir en el juicio contra Trump fue Weinstein.

“Sería muy interesante ver si tiene que hablar sobre el juicio de Harvey Weinstein”, dijo Battilana Gutierrez sobre Pecker.

“¿Qué quieres?”

Battilana Gutierrez dice que fue blanco del National Enquirer en una operación de historias de “atrapar y matar” en 2015 después de que le dijo a la policía en la ciudad de Nueva York que Weinstein le manoseó los senos y le metió la mano en la falda durante una reunión de casting.

Ella declaró a CNN que recibió una oferta de US$ 150.000 de The National Enquirer en 2015 para comprar su historia. Ella rechazó la gran suma de dinero.

“The National Enquirer se puso en contacto conmigo y me hacían preguntas: ‘¿Qué quieres? ‘¿Qué quieres?’ porque estaban tratando de comprar mi historia”, dice Battilana Gutierrez. “Yo respondía: ‘Nada’. Quería contar mi historia, pero quería confiar en alguien”.

Ambra Battilana Gutierrez, acusadora de Harvey Weinstein. Crédito: Natalia V. Osipova/CNN

Mientras intentaba dar a conocer su historia en 2015, de repente, se vio desprestigiada en las portadas de las revistas sensacionalistas.

“Me acusaron de faltar a la verdad y de ser una prostituta o de no ser una víctima perfecta porque soy modelo y trabajo en bikinis y lencería. Es ridículo”, afirma. “Me destrozaron la vida porque los medios no pudieron comprarme. Vieron que no quería que me silenciaran, que no quería dinero y simplemente destruyeron mi credibilidad”.

Pecker y la empresa matriz de The National Enquirer no respondieron a la solicitud de comentarios de CNN. Pero durante el juicio de Trump, Pecker testificó haber participado en prácticas de “atrapar y matar”, pagando por historias para que nunca salieran a la luz.

Conclusiones del séptimo día del juicio penal a Trump: salen a la luz tácticas de tabloides

Muchas de las circunstancias que rodean a Battilana Gutierrez ya fueron denunciadas por periodistas que ayudaron a destapar el caso Weinstein. Battilana Gutierrez ha hablado mucho con los medios de comunicación como rostro prominente de la saga Weinstein, pero hasta esta conversación con CNN, nunca había hablado en directo con los medios sobre muchos de estos detalles.

No fueron solo los medios sensacionalistas en 2015 los que, según ella, intentaron silenciarla. Battilana Gutierrez dice a CNN que los abogados de Weinstein le ofrecieron hasta un millón de dólares para firmar un acuerdo de no divulgación, una vez que se enteraron de que estaba tratando de dar a conocer sus acusaciones.

“Sabía que intentaban ofrecerme US$ 100.000”, dice Battilana Gutierrez, detallando los pormenores de las supuestas ofertas de acuerdo de Weinstein. “Subieron a 300.000, 700.000, un millón de dólares, y yo seguí rechazando todas las veces”.

El portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, dijo a CNN en un comunicado: “Los abogados de la señora Gutierrez controlaron esas reuniones y establecieron los términos de la misma”.

Engelmayer no respondió a las preguntas de CNN específicamente sobre la relación de Weinstein con Pecker, The National Enquirer y sus presuntos esfuerzos conjuntos para matar la historia de Battilana Gutierrez y plantar noticias negativas sobre ella en los medios sensacionalistas.

Harvey Weinstein ante el tribunal el 9 de mayo. Crédito: Julia Nikhinson/AP

Pero su portavoz sí ha dicho que la reciente condena anulada de Weinstein ha “abierto las puertas para que algunos vuelvan a estar en el foco, cuando prácticamente había desaparecido”.

“Aunque esté en prisión y condenado en Los Ángeles, el solo nombre de Harvey Weinstein parece seguir inspirando cobertura y atención”, dijo Engelmayer. Sobre Battilana Gutierrez, añadió: “Harvey le desea lo mejor y espera únicamente felicidad y éxito para ella”.

Finalmente, Battilana Gutierrez firmó un acuerdo de confidencialidad con el equipo legal de Weinstein. Dijo que sentía que no tenía otra opción, después de que personas desconocidas se acercaran de forma aleatoria a su hermano en Italia preguntando por ella, y le preocupaba que la seguridad de su familia estuviera en peligro.

El portavoz de Weinstein no respondió a la petición de CNN de que comentara las acusaciones de Battilana Gutierrez sobre el hecho de que su hermano fuera abordado en Italia, lo que, según ella, la asustó para que finalmente firmara el acuerdo de confidencialidad.

Battilana Gutierrez hace caso omiso de su acuerdo de confidencialidad para hablar en esta entrevista. Dice que es “más importante” compartir su verdad.

En busca de justicia

Desde el reportaje inicial de The New Yorker y The New York Times en 2017 que llevó a su caída, Weinstein ha sido acusado, condenado y sentenciado por delitos sexuales. En Nueva York, fue condenado por primera vez a 23 años de prisión tras ser declarado culpable de acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado, veredictos de culpabilidad que ahora han sido anulados por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York. En Los Ángeles, fue condenado a otros 16 años de prisión por violación y agresión sexual.

Tribunal de apelaciones de Nueva York anula la condena de Harvey Weinstein por delitos sexuales

En la sentencia de Weinstein en Nueva York, el juez James Burke dijo: “Esta es una primera condena, pero no es un primer delito”.

Gutiérrez confirma ahora a CNN que fue una fuente anónima para Ronan Farrow, que escribió para el New Yorker, y que le dio un audio de Weinstein en el que aparentemente admitía haber manoseado sus senos, que fue grabado durante una operación encubierta de la policía de Nueva York.

Incluso con la grabación, los fiscales no siguieron adelante con su caso, alegando que no había pruebas suficientes para una condena.

A la derecha, el entonces fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, Jr. en 2020. Crédito: Eduardo Muñoz/Reuters

Cyrus Vance, fiscal de Manhattan en ese momento, dijo a CNN por correo electrónico que asignó a la jefa de la unidad de delitos sexuales para examinar el caso de Battilana Gutierrez y consideró que ella llevó a cabo “una investigación completa y detallada” antes de recomendar en contra del enjuiciamiento por una serie de razones.

“Acepté su recomendación porque estaba personalmente familiarizado con su experiencia, juicio y compromiso en esta área de investigaciones criminales”, dijo Vance.

La Fiscalía de Manhattan declinó hacer comentarios sobre la investigación de Weinstein bajo el mandato de Vance, pero señaló que el actual fiscal Alvin Bragg está avanzando en un nuevo juicio contra Weinstein, después de que su condena fuera anulada el mes pasado por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, una decisión que causó conmoción en las comunidades de supervivientes de agresiones sexuales y supuso un revés impresionante para el movimiento #MeToo.

“Como declaramos en el tribunal, volveremos a juzgar el caso contra Harvey Weinstein, e instamos a cualquier persona que haya sido víctima de agresión sexual a que nos llame”, dijo un portavoz de la Fiscalía de Manhattan a CNN en respuesta a esta historia.

El portavoz de Weinstein dijo a CNN: “La Fiscalía conocía todos los hechos y dejó pasar este caso. Si hubieran creído que podían perseguirlo, lo habrían hecho”.

Comprar la historia para “enterrarla”

El mes pasado, un ex editor del National Enquirer publicó un ensayo en la revista New York Times Magazine, en el que comparte lo que afirma haber presenciado durante su tiempo en el tabloide, tanto en relación con los esfuerzos de “atrapar y matar” tanto de Weinstein como de Trump. El reportero, Lachlan Cartwright, sostuvo que en un esfuerzo por desprestigiar a Battilana Gutierrez, los abogados de la empresa matriz del Enquirer, American Media Inc. (AMI), mantuvieron conversaciones con la Fiscalía de Manhattan.

Cartwright insistió en esa afirmación, diciendo a CNN: “Me enteré de que un abogado de alto nivel de AMI, en 2015, había estado en contacto con la Fiscalía de Manhattan y que esa persona había dado la vuelta al guión y había estado diciendo a la Fiscalía que Ambra estaba tratando de vender su historia al National Enquirer, que era todo lo contrario de lo que estaba pasando”.

Cartwright dijo a CNN que se enteró de esto cuando sirvió como fuente anónima para la investigación de The New York Times sobre Weinstein. CNN no ha verificado de forma independiente la afirmación de Cartwright, y Battilana Gutierrez dice que aunque no tiene conocimiento directo de si un abogado del Enquirer se puso en contacto con la Fiscalía de Manhattan, cree que una “red muy complicada de personas estaban [estaba] trabajando juntas para destruirme”.

En su correo electrónico a CNN, Vance no negó directamente la afirmación de Cartwright, pero dijo: “No tengo información que recuerde actualmente de que el National Enquirer o alguien que lo represente hablara con nuestra oficina sobre la venta de una historia al Enquirer”.

Cartwright afirma que, mientras trabajaba en el Enquirer, recibió un dato en 2015 sobre la denuncia policial de Battilana Gutiérrez en relación con sus acusaciones contra Weinstein. Presentó la historia, que habría sido una gran primicia en un mundo anterior al #MeToo, y se sorprendió cuando sus jefes pidieron comprarla, en lugar de informar sobre ella.

David J. Pecker en 2017. Crédito: Mark Peterson/Redux

“Tanto Harvey Weinstein como Donald Trump eran ‘Amigos de Pecker'”, dijo Cartwright a CNN. “La historia de Ambra Battilana es casi un ‘atrapar y matar’ en el sentido de que creo que si ella hubiera aceptado que se vendiera su historia, no creo que la intención habría sido publicarla. Creo que la intención era asegurarse de que no se publicara”.

En 2017, The New Yorker informó que National Enquirer compartió material inédito con Weinstein sobre la acusación de violación de la actriz Rose McGowan, dándole un adelanto sobre las acusaciones que finalmente resultarían condenatorias para él. En declaraciones a CNN, Cartwright confirmó que durante su etapa en la revista, el editor jefe de Enquirer habló con Weinstein sobre McGowan.

“Me silenciaron por 20 años”, dice Rose McGowan, tras escándalo de Weinstein

En el momento en que Battilana Gutierrez presentó su denuncia policial en 2015, The Weinstein Company tenía negocios con Pecker. Apenas unas semanas antes de la supuesta agresión de Weinstein a Battilana Gutierrez, las empresas de Weinstein y Pecker habían firmado un acuerdo para crear un programa de televisión con el contenido del sitio web de AMI Radar Online. El programa nunca llegó a materializarse, pero la relación, sin embargo, sí benefició a Weinstein.

“Eso significaba que Harvey Weinstein era una especie protegida”, dijo Cartwright, y añadió: “La gente dentro de American Media … estaba trabajando para ayudar a Harvey Weinstein y protegerlo y utilizando los recursos de American Media para hacerlo”.

Una oportunidad para testificar

Casi una década después de que presentara por primera vez sus acusaciones contra Weinstein, Battilana Gutierrez sigue luchando por que se haga justicia, sobre todo porque la suerte de Weinstein en Nueva York sigue siendo una incógnita tras la anulación de su condena y él promete apelar su condena en Los Ángeles.

“Tengo un montón de preguntas sobre 2015 a las que nunca he tenido respuesta”, dice.

A través del juicio por el pago de dinero por silencio de Trump y las continuas batallas legales de Weinstein, ella ve un tema común: enormes esfuerzos para silenciar a las mujeres, con el fin de mantener a hombres influyentes en el poder.

“Nunca quise ser activista. Fue algo que simplemente me surgió”, dice. “Simplemente sentí que no podía cerrar los ojos cuando veo algo que no está bien”.

En la actualidad, Battilana Gutierrez forma parte de la junta directiva de Model Alliance, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York que trabaja para mejorar el trato a los trabajadores de la industria de la moda. Modelo en activo, afirma que en su sector sigue habiendo abusos, a pesar de los esfuerzos del movimiento #MeToo.

Ambra Battilana Gutiérrez frente al Tribunal Penal de Manhattan en 2020. Crédito: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images

En 2022, tuvo la oportunidad de testificar sobre lo que dice que le sucedió en el juicio de Weinstein en Los Ángeles, no porque su caso en Nueva York llegara a ser procesado, sino porque los fiscales de Los Ángeles la trajeron como testigo de “malos actos previos”, con el fin de proporcionar más pruebas para ayudar a establecer un patrón del supuesto comportamiento previo del magnate cinematográfico caído en desgracia. En ese juicio, el jurado escuchó las grabaciones de Battilana Gutierrez con Weinstein.

Poco después de que se emitieran los veredictos en 2022, un miembro del jurado dijo a este periodista que le había impresionado especialmente la historia de Battilana Gutierrez y que habría votado a favor de la condena si su experiencia hubiera estado directamente relacionada con una acusación contra Weinstein.

Cuando Battilana Gutierrez escuchó la historia en la entrevista con CNN, se conmovió por todo lo que había pasado desde su primer encuentro con Weinstein.

“Todo mi deseo en 2015 era ser útil para alguien”, dice ahora Battilana Gutierrez, llena de rabia y esperanza. “Todos estos años que han pasado para mí, sabiendo que si tal vez hubiera podido (encontrar) a la persona adecuada para publicar esas grabaciones, no habría perdido todo lo que perdí”.

Battilana Gutierrez dice a CNN que espera que el caso de Nueva York se vuelva a juzgar este otoño, ya que el fiscal anunció su intención de hacerlo. Y si la apelación de Weinstein en Los Ángeles tiene éxito, dice que volvería a testificar.

Dice que no dejará de buscar respuestas hasta que se haga justicia.

“¿Quién fue el responsable de que eso ocurriera? Porque no fue solo él. Sé que hay más gente detrás de él que tiene puestos de poder que también estaba aprovechando”.

Y añade: “Las cosas que son malas, las mentiras, siempre salen a la luz”.

— Jason Kravarik de CNN contribuyó a este reportaje.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.