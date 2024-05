De la negación a la admisión: cómo un video de vigilancia obligó a Sean “Diddy” Combs a rendir cuentas

(CNN) — Casi 48 horas después de publicarse un video de vigilancia obtenido en exclusiva por CNN en el que…

(CNN) — Casi 48 horas después de publicarse un video de vigilancia obtenido en exclusiva por CNN en el que se ve a Sean “Diddy” Combs agrediendo físicamente a su entonces novia Cassie Ventura en 2016, el cantante pidió disculpas.

Justo antes de la 1 pm ET del viernes, CNN publicó el video en el que se ve a Combs agarrando, empujando, arrastrando y pateando a Ventura durante un altercado que coincide con las acusaciones en una demanda federal ahora resuelta presentada por Ventura en noviembre. Al cierre de esta edición, los representantes de Combs, influyente figura de la industria musical que fundó la discográfica Bad Boy en 1993, no habían respondido a las peticiones de comentarios.

Combs, rapero, productor y magnate de los negocios, guardó silencio durante casi dos días, mientras aumentaban las reacciones en su contra, incluso en la sección de comentarios de sus antiguas publicaciones en las redes sociales- y se desataba una tormenta mediática.

El domingo, poco después de las 11 de la mañana, Combs publicó un video en Instagram en el que se disculpaba por un incidente que había negado anteriormente.

“Es tan difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo”, dijo Combs en un video publicado en Instagram. “Estaba j****o – toqué fondo, pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es inexcusable”.

Continuó: “Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Estoy indignado. Estaba asqueado cuando lo hice. Estoy disgustado ahora”.

Combs no nombró a Ventura.

La abogada de Ventura, Meredith Firetog, dijo en un comunicado el domingo tras la publicación de las disculpas de Combs: “La declaración más reciente de Combs se refiere más a sí mismo que a las muchas personas a las que ha hecho daño. Cuando Cassie y otras muchas mujeres se presentaron, él lo negó todo y sugirió que sus víctimas buscaban un día de paga. El hecho de que solo se viera obligado a ‘disculparse’ una vez que se demostró que sus repetidas negaciones eran falsas demuestra su patética desesperación, y nadie se dejará convencer por sus palabras poco sinceras”.

Combs previamente emitió una negación general de las acusaciones en la demanda de Ventura en noviembre, en la que Ventura afirmó que fue violada en 2018 y sometida a años de repetidos abusos físicos y de otro tipo por parte de Combs.

También negó a través de su portavoz las acusaciones de las otras cinco demandas civiles que se presentaron contra él después de la de Ventura, y su abogado calificó las reclamaciones de “mentiras” y sugirió que las demandantes están motivadas por ganancias financieras y notoriedad pública.

Sus negativas vehementes se amplificaron dado lo prominente que se consideraba a Combs, que ha utilizado varios nombres artísticos, entre ellos Puff Daddy, como figura del mundo del espectáculo. Reconocido por su trabajo, que se considera decisivo para el crecimiento del género hip-hop, Combs ha ganado tres Grammys en su carrera y es un notable empresario bajo la bandera de Combs Global.

Combs añadió en su declaración que “fui y busqué ayuda profesional”.

“Me metí a ir a terapia, a rehabilitación. Tuve que pedir a Dios su misericordia y su gracia. Lo siento mucho”, dijo. “Pero me comprometo a ser un hombre mejor cada día. No pido perdón. Lo siento de verdad”.

EXCLUSIVA | Sean “Diddy” Combs aparece agrediendo físicamente a Cassie Ventura en un video de vigilancia de 2016 obtenido por CNN

Demanda de noviembre

En noviembre, Ventura acusó a Combs de violación y abusos en una denuncia de 35 páginas.

En ese documento, en el que había múltiples acusaciones de que Combs fue físicamente violento con Ventura y la obligó a participar en varios actos sexuales con otros hombres durante el tiempo que estuvieron juntos, había detalles sobre un altercado que ocurrió “alrededor de marzo de 2016” en el ahora cerrado Hotel InterContinental en Century City, Los Ángeles.

Durante este incidente, decía la denuncia, Combs se volvió “extremadamente intoxicado y golpeó a la Sra. Ventura en la cara, causándole un ojo morado”.

Después de que Combs se durmiera, Ventura intentó salir de la habitación del hotel, pero él se despertó y “la siguió hasta el pasillo del hotel mientras le gritaba”, decía la denuncia.

“La agarró y luego cogió unos jarrones de cristal que había en el pasillo y se los lanzó, haciendo que los cristales chocaran a su alrededor mientras ella corría hacia el ascensor para escapar”, alegaba la denuncia.

Acusan a Sean ‘Diddy’ Combs de violación y abuso en una demanda presentada por su exnovia Cassie Ventura

Después de que Ventura entrara en el ascensor, la denuncia afirma que tomó un taxi para ir a su departamento.

“Al darse cuenta de que su huida provocaría que el Sr. Combs se enfadara aún más con ella, y completamente atrapada en su círculo vicioso de abusos, la Sra. Ventura regresó al hotel con la intención de disculparse por haber huido de su agresor”, alega la denuncia. “Cuando regresó, el personal de seguridad del hotel la instó a volver a subir a un taxi e ir a su departamento, sugiriendo que habían visto las imágenes de seguridad que mostraban al Sr. Combs golpeando a la Sra. Ventura y lanzándole cristales en el pasillo del hotel”.

Según la denuncia, Combs pagó US$ 50.000 al InterContinental Century City por las imágenes de seguridad del pasillo.

Cuando CNN se puso en contacto con él, un representante de InterContinental Hotels dijo el viernes: “Este hotel ya no está bajo la gestión de IHG, y no tenemos ningún acceso a los registros o grabaciones de incidentes anteriores”.

Ventura, cantante que firmó formalmente con la discográfica de Combs, afirmó en su demanda que éste “ejerció su poder e influencia” sobre ella a lo largo de su relación profesional y sentimental. Según la demanda, ella tenía 19 años cuando se conocieron y Combs 37, y su relación profesional duró hasta 2019. Su relación intermitente duró desde 2007 hasta 2018.

Negaciones

Ben Brafman, un abogado de Combs, dijo en una declaración a CNN el día después de que se presentara la demanda de Ventura que Combs “niega vehementemente estas acusaciones ofensivas e indignantes”.

La demanda se resolvió al día siguiente. En ese momento, Brafman dijo a CNN en un comunicado que la “decisión de resolver una demanda” no era “de ninguna manera una admisión de haber hecho algo malo”.

El comunicado de Brafman añadía: “La decisión del Sr. Combs de llegar a un acuerdo en la demanda no socava en modo alguno su rotunda negación de las acusaciones. Se alegra de que hayan llegado a un acuerdo mutuo y le desea lo mejor a la Sra. Ventura”.

No se han revelado los detalles del acuerdo.

Desde noviembre, Combs se ha enfrentado a otras cinco demandas civiles en las que se le acusa de una serie de conductas sexuales inapropiadas y otras actividades ilegales. Él ha negado las acusaciones, y los casos siguen activos.

Combs continuó con esta negación. El 6 de diciembre de 2023, publicó una nota en Instagram que decía: “Ya es suficiente”.

“Durante el último par de semanas, me he sentado en silencio y he visto cómo la gente intentaba asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado”, escribió. “Se han vertido contra mí acusaciones repugnantes por parte de individuos que buscan un día de pago rápido. Permítanme ser absolutamente claro: yo no he hecho ninguna de las cosas horribles de las que se me acusa. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”.

En el momento de la publicación de este artículo, los comentarios en la publicación de Instagram de diciembre de Combs estaban desactivados.

Allanamientos en casas de Sean “Diddy” Combs están relacionadas con una investigación de tráfico sexual, dice una fuente policial

El video de vigilancia

El viernes, CNN publicó video de vigilancia compilado desde múltiples ángulos de cámara con fecha del 5 de marzo de 2016 que parecía mostrar a Combs durante el incidente de 2016 en el Hotel InterContinental en Century City que se mencionó en la denuncia de Ventura.

CNN verificó la ubicación basándose en fotos disponibles públicamente del interior del antiguo hotel.

En el video, Ventura sale de una habitación de hotel y camina hacia un banco de ascensores. Combs, con una toalla alrededor de la cintura, corre por un pasillo tras Ventura. Éste la agarra por la nuca y la tira al suelo. Sin dejar de sujetar la toalla con una mano, se gira para darle una patada, según muestra el video.

Mientras Ventura está en el suelo, Combs coge un bolso y una maleta del suelo, cerca de los ascensores. Se da la vuelta y vuelve a patear a Ventura, que yace inmóvil en el suelo. Según el video, transcurren unos cuatro segundos entre las dos patadas. A continuación, arrastra brevemente a Ventura por la sudadera hacia una habitación antes de marcharse.

Un video de vigilancia muestra a Sean ‘Diddy’ Combs agrediendo físicamente a su expareja en 2016. Crédito: Obtenido por CNN

Ventura se levanta lentamente. Recoge objetos del suelo y va a buscar un teléfono en la pared del pasillo, cerca de los ascensores. Combs, todavía en toalla y calcetines, regresa. Un espejo situado justo enfrente de la cámara de seguridad muestra cómo Combs parece empujar a Ventura.

Segundos después, se sienta en una silla, agarra un objeto de una mesa y lo lanza con fuerza hacia Ventura. Se ve a Combs alejarse, luego se vuelve hacia Ventura una vez más cuando se abre la puerta de un ascensor y alguien parece salir.

Ventura, que llegó a un acuerdo no revelado con Combs, declinó hacer comentarios sobre el video obtenido por CNN.

El otro abogado de Ventura, Douglas H. Wigdor, dijo en un comunicado el viernes: “El desgarrador video no ha hecho más que confirmar el comportamiento perturbador y depredador del Sr. Combs. No hay palabras para expresar el coraje y la fortaleza que la Sra. Ventura ha demostrado al presentarse para sacar esto a la luz”.

“Asumo toda la responsabilidad”: Sean “Diddy” Combs reacciona al video de 2016 que lo muestra agrediendo a su entonces novia

Reacción al video

Ventura recibió una avalancha de apoyo en las redes sociales en los días posteriores a la publicación del video, y muchos destacaron la historia de Ventura como una forma de apoyar a otras víctimas de la violencia doméstica.

Combs también se enfrentó a la reacción generalizada de muchas personas en Internet, incluida Aubrey O’Day, una antigua miembro del grupo Danity Kane que, al igual que Ventura, fue representada por la discográfica Bad Boy de Combs. El viernes, ella escribió en X que “la imagen se está volviendo mucho más clara para todos ustedes, me imagino”.

Danity Kane fue formado por Combs en 2005 a través del reality de MTV “Making the Band”. O’Day dice que fue despedida por Combs y anteriormente ha sido muy crítica con él.

Tras la publicación del video, la Fiscalia del Condado de Los Ángeles emitió un comunicado diciendo que estaba “al tanto del video que ha estado circulando en línea que presuntamente muestra a Sean Combs agrediendo a una joven en Los Ángeles”.

“Encontramos las imágenes extremadamente perturbadoras y difíciles de ver”, dice el comunicado publicado en Instagram. “Si la conducta representada ocurrió en 2016, desafortunadamente no podríamos acusar ya que la conducta habría ocurrido más allá de la línea de tiempo en la que se puede procesar un delito de agresión. A día de hoy, las fuerzas del orden no han presentado ningún caso relacionado con el ataque que aparece en el video contra el Sr. Combs, pero animamos a cualquier persona que haya sido víctima o testigo de un delito a denunciarlo a las fuerzas del orden o a ponerse en contacto con nuestra oficina para recibir apoyo de nuestra Oficina de Servicios a las Víctimas”, dijo la Fiscalía.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que también estaba “al tanto del video”, pero no tenía una investigación abierta que involucrara a Combs, dijo el departamento a CNN en un comunicado a primera hora del sábado. El Departamento de Policía de Los Ángeles no respondió a la pregunta de CNN sobre si se había presentado alguna denuncia en relación con la agresión.

El viernes, Alex Fine, entrenador personal y marido de Ventura, emitió una aparente respuesta al video de vigilancia en una “carta a las mujeres y los niños” publicada en Instagram. Dijo en el pie de foto que escribió la carta “hace un tiempo, pero las palabras suenan verdaderas no solo hoy, sino todos los días”.

“Los hombres que golpean a las mujeres no son hombres. Los hombres que lo permiten y protegen a esas personas no son hombres”, escribió en la carta. “Como hombres, la violencia contra las mujeres no debería ser inevitable, revisa a tus hermanos, a tus amigos y a tu familia. Nuestras hijas, hermanas, madres y esposas deberían sentirse protegidas y amadas. Trata a las mujeres de tu vida con el máximo respeto. Los hombres que hacen daño a las mujeres odian a las mujeres”.

Fine y Ventura están casados desde 2019. Tienen dos hijas.

Al final de la carta, Fine incluyó el número de teléfono de la Línea Nacional de Violencia Doméstica y escribió en parte “a los abusadores, están acabados, ya no están seguros, ya no están protegidos”.

Nota del editor: Si tú o alguien que conoces está luchando contra la violencia de pareja, hay recursos disponibles, incluyendo la Línea Nacional de Violencia Doméstica.

