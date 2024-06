CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 680½ 691½ 673¾ 678½ —2½ Sep 701½ 712¾ 695¼ 699½ —3 Dec 725 735¾ 719¼ 723½ —2 Mar 744 751¼ 736 740¼ —1½ May 747 756¼ 741¾ 746¼ —1 Jul 740¼ 750¼ 737¾ 742¼ — ¼ Sep 742 751½ 740¼ 744¼ — ¼ Dec 752 756½ 746 749¼ —1 Mar 754½ 754½ 750¼ 750¼ —1 May 742¼ —1 Jul 703 708¼ 703 708¼ —3½ Est. sales 126,164. Thu.’s sales 120,398 Thu.’s open int 436,717, up 6,338 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 449 453¾ 445½ 446¼ —2½ Sep 458 461¾ 453¼ 454 —3¾ Dec 471 474¾ 466¼ 467 —4 Mar 484 487¼ 478¾ 479½ —4½ May 492 494¾ 486¾ 487 —4¾ Jul 497 499¾ 492 492 —5¼ Sep 482¼ 483¾ 478 478¾ —3¾ Dec 485¼ 488 481 481 —4½ Mar 496¾ 497¾ 491 491 —4½ May 497¼ —4½ Jul 504 504 502 502 —4½ Sep 472 —4½ Dec 476¼ 476½ 471¼ 471¼ —4½ Jul 483 —4½ Dec 467¾ —4½ Est. sales 423,802. Thu.’s sales 391,956 Thu.’s open int 1,579,341, up 21,166 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 385 387½ 380¾ 387½ +1¾ Sep 387¼ 392½ 382½ 392¼ +4¼ Dec 384 386¾ 381¾ 386¾ +3 Mar 390¼ +3 May 396¼ +3 Jul 401 +3 Sep 412¾ +3 Dec 419½ +3 Mar 416½ +3 May 422½ +3 Jul 385¾ +3 Sep 401½ +3 Est. sales 1,056. Thu.’s sales 1,056 Thu.’s open int 4,369, up 238 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1209¾ 1223¾ 1202¾ 1205 —4¾ Aug 1208 1221¼ 1201 1203½ —4½ Sep 1189¾ 1201½ 1182¼ 1184½ —4¾ Nov 1190½ 1201½ 1182½ 1184½ —5½ Jan 1202¼ 1214¼ 1195½ 1197½ —5¼ Mar 1202 1213 1194¼ 1196¾ —5¼ May 1206¼ 1215 1196¾ 1199½ —5 Jul 1211 1219¾ 1201¾ 1204½ —4½ Aug 1204¾ 1204¾ 1198¼ 1198¼ —4½ Sep 1176½ —3¾ Nov 1173¼ 1181 1164¼ 1167½ —3¾ Jan 1189¼ 1190 1176 1176 —3¾ Mar 1174¾ —4 May 1177¼ —4 Jul 1183¼ —3½ Aug 1177¼ —3½ Sep 1156 —3½ Nov 1147½ —3¾ Jul 1147½ —3¾ Nov 1111¼ —3¾ Est. sales 228,826. Thu.’s sales 207,239 Thu.’s open int 813,980, up 5,753 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.63 46.53 45.29 45.52 —.20 Aug 45.96 46.78 45.57 45.78 —.20 Sep 46.06 46.85 45.72 45.87 —.20 Oct 46.04 46.81 45.73 45.86 —.21 Dec 46.23 47.01 45.93 46.06 —.23 Jan 46.37 47.11 46.08 46.19 —.25 Mar 46.36 47.18 46.20 46.31 —.23 May 46.59 47.33 46.41 46.49 —.20 Jul 46.75 47.33 46.65 46.65 —.18 Aug 46.49 —.16 Sep 46.24 —.15 Oct 45.90 —.14 Dec 45.85 —.12 Jan 45.86 —.12 Mar 45.88 —.12 May 45.81 —.12 Jul 45.72 —.12 Aug 45.45 —.12 Sep 45.47 —.12 Oct 45.34 —.12 Dec 45.56 —.12 Jul 45.45 —.12 Oct 45.44 —.12 Dec 45.18 —.12 Est. sales 134,620. Thu.’s sales 129,877 Thu.’s open int 567,294, up 4,836 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 365.40 370.10 362.30 364.70 +1.10 Aug 359.70 365.10 355.60 358.00 —.60 Sep 361.30 363.20 354.00 355.90 —1.60 Oct 358.00 362.70 353.80 355.70 —1.90 Dec 363.10 366.30 357.60 359.40 —2.10 Jan 364.20 367.00 358.50 360.20 —2.30 Mar 362.60 365.10 357.10 358.80 —2.10 May 361.50 363.70 356.60 358.20 —2.00 Jul 361.60 364.00 357.70 359.10 —2.10 Aug 359.50 359.50 357.70 357.70 —2.00 Sep 355.70 —1.90 Oct 354.00 354.00 352.60 352.60 —2.00 Dec 354.10 354.70 354.00 354.00 —2.10 Jan 353.50 —2.10 Mar 351.70 —2.00 May 354.10 354.10 352.20 352.20 —2.20 Jul 353.50 —2.10 Aug 350.90 —1.70 Sep 351.00 +1.00 Oct 350.90 +.70 Dec 350.50 —.40 Jul 351.00 —.40 Oct 351.00 —.40 Dec 353.90 —.40 Est. sales 180,485. Thu.’s sales 168,431 Thu.’s open int 482,691, up 1,129

