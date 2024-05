CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 701¼ 706 689 698¼ +¼ Sep 720¾ 725¼ 709 718½ +½ Dec 740½ 746¼ 730 739¾ +1¼ Mar 755 760½ 745½ 754¾ +1¾ May 756¾ 762 748 757 +2¼ Jul 742 749 735 744¼ +2¼ Sep 741½ 747 735½ 744¾ +2½ Dec 746 752 740¾ 751¼ +3¼ Mar 745½ 752 739½ 752 +4 Est. sales 122,482. Thu.’s sales 116,917 Thu.’s open int 418,440, up 2,271 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 464½ 466¾ 460¾ 464½ +½ Sep 473½ 476¼ 471 474¼ +1 Dec 486¾ 489¾ 485 488 +1½ Mar 498¾ 501¼ 497¼ 500 +1¼ May 506 508¼ 505 507 +1¼ Jul 510 512½ 509¾ 511¼ +1 Sep 492¼ 493¼ 491¼ 493¼ +2½ Dec 493¼ 495 492¼ 493¾ +1¾ Jul 514½ 515 514½ 515 +2¾ Dec 483¼ 483¼ 483¼ 483¼ +2¼ Dec 480 480 480 480 +2¾ Est. sales 295,245. Thu.’s sales 275,944 Thu.’s open int 1,529,298, up 2,348 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 370 376 369¼ 371½ +2 Dec 369 369 368 368 +1 Est. sales 495. Thu.’s sales 495 Thu.’s open int 4,025 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1239 1251 1236 1247½ +8¼ Aug 1237 1247¾ 1234¼ 1244½ +6¾ Sep 1217¾ 1227½ 1216 1224¼ +5¼ Nov 1214½ 1222¼ 1212½ 1218¾ +2¾ Jan 1224½ 1233 1223½ 1230 +3¼ Mar 1221 1228½ 1219¼ 1225¼ +2½ May 1222½ 1229 1221¼ 1225¾ +1¾ Jul 1227¾ 1233¼ 1224¾ 1230½ +2 Aug 1221½ 1221½ 1221½ 1221½ +¼ Sep 1198¼ 1200 1197¾ 1200 +2½ Nov 1188¾ 1191 1185 1188¾ Est. sales 248,206. Thu.’s sales 232,229 Thu.’s open int 798,755, up 5,479 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.19 45.45 44.76 44.98 —.21 Aug 45.47 45.71 45.06 45.24 —.24 Sep 45.67 45.87 45.22 45.38 —.29 Oct 45.70 45.98 45.31 45.50 —.27 Dec 46.06 46.25 45.56 45.67 —.39 Jan 46.16 46.37 45.70 45.78 —.43 Mar 46.28 46.49 45.83 45.87 —.48 May 46.36 46.67 46.00 46.01 —.55 Jul 46.67 46.84 46.25 46.25 —.51 Dec 45.90 45.90 45.90 45.90 —.11 Est. sales 123,709. Thu.’s sales 116,193 Thu.’s open int 545,083, up 3,887 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 377.00 387.80 376.10 386.20 +9.50 Aug 372.90 381.80 371.90 380.30 +7.40 Sep 371.10 378.50 369.90 377.30 +6.20 Oct 370.40 376.80 369.20 375.60 +5.30 Dec 373.70 379.50 372.10 378.40 +5.00 Jan 373.90 379.60 372.60 378.30 +4.40 Mar 371.30 376.70 370.00 375.10 +3.70 May 369.60 374.60 367.10 372.70 +3.00 Jul 369.90 374.60 368.60 372.20 +2.30 Aug 370.10 370.10 370.10 370.10 +2.10 Sep 367.70 367.70 367.70 367.70 +2.00 Dec 367.00 367.00 367.00 367.00 +3.50 Est. sales 131,608. Thu.’s sales 121,020 Thu.’s open int 463,195, up 4,497

