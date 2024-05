CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 697¼ 716¾ 688½ 693 —4½ Sep 717 735¼ 708 712¾ —4¾ Dec 739¾ 755¾ 728¾ 734 —5¾ Mar 755 769¾ 744¾ 749½ —7 May 760¼ 770¾ 748½ 753¼ —7½ Jul 748 755 738½ 744 —5¾ Sep 752¾ 755 741½ 745¼ —6¼ Dec 759¾ 761¼ 748 751¾ —7¾ Mar 760 761 750¼ 754 —7½ May 745¾ —7¼ Jul 711¾ —7¼ Est. sales 158,541. Tue.’s sales 152,057 Tue.’s open int 405,252, up 4,768 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 458½ 463¼ 458 461¼ +3¼ Sep 468¾ 473 468¼ 470¼ +1¾ Dec 482½ 486½ 481½ 484 +1¾ Mar 495¼ 499 494¼ 496¾ +1½ May 503½ 507 502¼ 504 +1 Jul 508 511½ 506¾ 508½ +¼ Sep 489¼ 491¼ 488 489½ Dec 490½ 493½ 489¾ 491 +¼ Mar 500¾ 502½ 500½ 500¾ May 506¾ Jul 512½ 512½ 511¼ 511¼ Sep 481 Dec 482 483 480 480 — ½ Jul 491¾ — ½ Dec 474¼ — ½ Est. sales 306,053. Tue.’s sales 284,213 Tue.’s open int 1,535,429, up 1,245 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 367 374 364¾ 366¼ +4¼ Sep 372¾ 372¾ 368½ 369 +4¼ Dec 366¾ 370 364¾ 365½ +3¾ Mar 368¼ +3¾ May 374¼ +3¾ Jul 379 +3¾ Sep 390¾ +3¾ Dec 397½ +3¾ Mar 394½ +3¾ May 400½ +3¾ Jul 363¾ +3¾ Sep 379½ +3¾ Est. sales 779. Tue.’s sales 779 Tue.’s open int 4,007 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jul 1235 1249¾ 1233¼ 1246¼ +10 Aug 1233¼ 1247 1231¾ 1243¼ +9¼ Sep 1213 1226¼ 1213 1222½ +7½ Nov 1213 1222¾ 1210½ 1218¼ +5¼ Jan 1221¾ 1233¼ 1221¾ 1229 +4¾ Mar 1218¼ 1229¼ 1218 1225 +4¼ May 1222¼ 1230¼ 1222 1226¼ +4 Jul 1227 1234½ 1227 1231 +3½ Aug 1223¼ +3¼ Sep 1200¼ +2 Nov 1190 1193¾ 1189¾ 1191½ +1 Jan 1199¾ +¾ Mar 1198¾ +1 May 1201 +1 Jul 1206½ +¾ Aug 1200½ +¾ Sep 1179¼ +¾ Nov 1170¾ +¾ Jul 1170¾ +¾ Nov 1134½ +¾ Est. sales 227,702. Tue.’s sales 214,927 Tue.’s open int 784,815 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jul 45.81 46.72 45.70 45.88 +.07 Aug 46.08 47.00 46.00 46.14 +.05 Sep 46.30 47.13 46.17 46.29 +.02 Oct 46.35 47.18 46.26 46.35 Dec 46.63 47.44 46.52 46.60 —.03 Jan 46.72 47.55 46.66 46.73 —.04 Mar 47.02 47.63 46.75 46.84 —.05 May 47.07 47.79 46.91 47.00 —.07 Jul 47.23 47.89 47.15 47.15 —.07 Aug 47.31 47.45 46.98 46.98 —.09 Sep 46.71 —.11 Oct 46.34 —.13 Dec 46.26 —.16 Jan 46.27 —.17 Mar 46.29 —.17 May 46.20 —.17 Jul 46.11 —.17 Aug 45.84 —.17 Sep 45.86 —.17 Oct 45.73 —.17 Dec 45.95 —.17 Jul 45.84 —.17 Oct 45.83 —.17 Dec 45.57 —.17 Est. sales 140,228. Tue.’s sales 131,218 Tue.’s open int 542,742, up 423 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jul 371.90 379.10 369.50 378.20 +5.90 Aug 368.30 374.70 366.10 373.80 +5.20 Sep 367.10 371.90 364.50 371.20 +4.30 Oct 366.20 370.70 363.70 369.90 +3.90 Dec 369.10 373.10 366.60 372.30 +3.70 Jan 369.90 373.60 367.50 372.80 +3.50 Mar 367.60 371.00 365.60 370.40 +3.10 May 366.80 369.40 364.70 368.90 +2.50 Jul 366.80 369.30 365.80 369.20 +2.40 Aug 364.70 367.60 364.70 367.60 +2.30 Sep 362.80 365.50 362.80 365.50 +2.20 Oct 362.10 +2.10 Dec 363.40 +2.00 Jan 362.30 +2.00 Mar 359.90 +2.10 May 359.60 +1.90 Jul 360.80 +1.90 Aug 357.70 +1.80 Sep 355.10 +1.80 Oct 354.30 +1.80 Dec 353.90 +1.80 Jul 354.40 +1.80 Oct 354.40 +1.80 Dec 357.30 +1.80 Est. sales 141,077. Tue.’s sales 131,282 Tue.’s open int 458,487, up 956

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.