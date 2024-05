CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 648 670¼ 645¾ 670¼ +24½ Jul 662 694¼ 654½ 687 +23½ Sep 681¼ 713¼ 674 706½ +24 Dec 702 734¼ 697 728½ +23¼ Mar 720¼ 748½ 714¾ 743¾ +21¾ May 727½ 751¼ 720¾ 747 +19¼ Jul 720 738 716¼ 735¼ +12½ Sep 725 740 723¾ 738 +9¾ Dec 734¾ 750 731½ 748 +7¾ Mar 742 751½ 742 751½ +5½ May 747¼ +5¼ Jul 704½ 712 704½ 712 +6 Est. sales 170,749. Fri.’s sales 158,071 Fri.’s open int 385,699, up 9,802 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 453½ 461½ 453½ 458½ +2¾ Jul 468 475½ 465½ 472½ +2¾ Sep 477¾ 484 474¾ 481¾ +1¾ Dec 490 495½ 486¾ 493 +1 Mar 501¼ 506½ 498½ 504¼ +¾ May 509 513½ 506 511½ +1 Jul 513¼ 518 511 516½ +1½ Sep 495¼ 497¼ 493¾ 495¾ — ½ Dec 497 499 495¼ 496¾ —1½ Mar 506¾ 508¾ 505 506½ —1½ May 512¾ —1¾ Jul 517 517¼ 516¾ 517 —2 Sep 489 —2 Dec 489¾ 489¾ 487 487¼ —2¼ Jul 499 —2¼ Dec 478¼ —2¼ Est. sales 476,539. Fri.’s sales 445,481 Fri.’s open int 1,501,093, up 24,172 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 407 422 407 413¾ +14¼ Jul 414 427¾ 412½ 426 +15¼ Sep 397½ 411¼ 397½ 410 +17½ Dec 397¼ 408 395 406 +16½ Mar 410 +16¼ May 416 +16¼ Jul 420¾ +16¼ Sep 432½ +16¼ Dec 439¼ +16¼ Mar 436¼ +16¼ Jul 405½ +16¼ Sep 421¼ +16¼ Est. sales 648. Fri.’s sales 648 Fri.’s open int 4,212, up 166 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1205½ +½ Jul 1219 1228¼ 1211½ 1219½ +½ Aug 1220 1231 1213¼ 1223½ +3 Sep 1207½ 1218 1200 1212½ +5½ Nov 1204¾ 1217 1198¼ 1212¼ +6½ Jan 1216 1227¼ 1209 1222¾ +6½ Mar 1215 1225 1207½ 1221 +7 May 1218 1227 1209¾ 1223¾ +7½ Jul 1222 1232 1216 1229½ +7¾ Aug 1215¾ 1221 1215¾ 1221 +8¼ Sep 1201½ 1201½ 1201½ 1201½ +7 Nov 1186¼ 1199 1186¼ 1197 +7½ Jan 1203 1205 1202¼ 1205 +7¼ Mar 1204 +7¼ May 1206¼ +7¼ Jul 1211¾ +6¾ Aug 1205¾ +6¾ Sep 1184½ +6¾ Nov 1174 +8½ Jul 1173¾ +8½ Nov 1132 1137½ 1132 1137½ +5½ Est. sales 265,142. Fri.’s sales 243,422 Fri.’s open int 741,981, up 13,319 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 44.52 +.71 Jul 44.43 45.45 44.10 45.15 +.71 Aug 44.68 45.70 44.39 45.42 +.74 Sep 44.87 45.85 44.64 45.62 +.75 Oct 44.94 45.95 44.69 45.73 +.78 Dec 45.17 46.23 44.87 46.01 +.82 Jan 44.98 46.33 44.98 46.16 +.86 Mar 45.19 46.43 45.03 46.30 +.87 May 45.55 46.67 45.55 46.54 +.86 Jul 45.95 46.90 45.95 46.76 +.83 Aug 46.67 +.81 Sep 46.25 46.45 46.25 46.45 +.80 Oct 46.13 +.76 Dec 45.70 46.09 45.70 46.09 +.77 Jan 46.10 +.77 Mar 46.11 +.77 May 46.01 +.77 Jul 46.02 +.77 Aug 45.75 +.77 Sep 45.77 +.77 Oct 45.64 +.77 Dec 45.86 +.77 Jul 45.75 +.77 Oct 45.74 +.77 Dec 45.48 +.77 Est. sales 274,663. Fri.’s sales 262,827 Fri.’s open int 553,663, up 3,367 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 369.20 369.90 361.60 361.60 —5.40 Jul 371.90 373.00 366.30 366.50 —5.40 Aug 370.10 371.00 364.90 365.70 —3.70 Sep 369.50 370.40 364.70 365.80 —3.10 Oct 369.30 369.90 364.40 365.80 —2.70 Dec 371.30 372.20 366.80 368.50 —2.70 Jan 369.30 372.70 367.70 369.40 —2.40 Mar 367.30 371.30 365.70 368.10 —2.20 May 366.70 370.40 365.20 368.00 —2.10 Jul 368.10 371.60 368.10 369.50 —1.80 Aug 368.40 —1.80 Sep 366.50 —1.80 Oct 363.40 —1.80 Dec 365.50 365.50 365.10 365.10 —1.70 Jan 364.00 —1.70 Mar 361.50 —1.70 May 361.40 —1.60 Jul 362.50 —1.60 Aug 360.30 —1.50 Sep 357.70 —1.50 Oct 356.60 —1.50 Dec 356.20 —1.50 Jul 356.70 —1.50 Oct 356.70 —1.50 Dec 359.60 —1.50 Est. sales 168,653. Fri.’s sales 159,985 Fri.’s open int 459,777

