CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 580¼ 582¼ 579 581½ —3½ Jul 604¼ 608¾ 593½ 599¼ —4 Sep 622¾ 627¼ 614 619 —3¼ Dec 649 653 641½ 645¾ —3 Mar 670 673¾ 663¾ 667¼ —2¾ May 681½ 682¾ 676 679½ —1½ Jul 683¼ 683½ 677¾ 682 +¾ Sep 690 691¼ 685 690¾ +2 Dec 702¾ 704¾ 697½ 704¾ +2¼ Mar 713¼ +2½ May 711½ +2½ Jul 678 +2½ Est. sales 163,025. Tue.’s sales 157,718 Tue.’s open int 362,572 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440 444¼ 437¼ 443¼ +3¾ Jul 446¾ 451½ 443¾ 450¾ +4 Sep 455¾ 460 452 459 +3¼ Dec 469¼ 473½ 466 472¾ +3¼ Mar 483 487 479¾ 486½ +3 May 492 495½ 488½ 495 +2½ Jul 498 501¾ 494¾ 501¼ +2¼ Sep 478¾ 482¾ 477¼ 482¾ +2 Dec 483¾ 487¼ 481½ 486½ +1¾ Mar 494½ 496 494¼ 496 +1¾ May 500¼ 501½ 500¼ 501½ +1½ Jul 501¾ 505 501½ 505 +1¾ Sep 479¼ +½ Dec 476 478¼ 476 478¼ +¼ Jul 490 +¼ Dec 475¾ +¼ Est. sales 278,031. Tue.’s sales 257,139 Tue.’s open int 1,417,715, up 277 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 379 +8 Jul 369 377¾ 367¾ 377½ +8 Sep 360 371¾ 360 371¾ +10¾ Dec 368 368 366 367¾ +4¼ Mar 374¾ +5¾ May 380¾ +5¾ Jul 385½ +5¾ Sep 397¼ +5¾ Dec 404 +5¾ Mar 401 +5¾ Jul 370¼ +5¾ Sep 386 +5¾ Est. sales 1,274. Tue.’s sales 1,274 Tue.’s open int 3,322 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1145 1156¼ 1141 1155¾ +10¼ Jul 1161 1171½ 1156¼ 1170¼ +7¼ Aug 1163 1173 1159 1171¾ +6¼ Sep 1154 1162¾ 1151 1161¼ +4½ Nov 1156½ 1166 1153¾ 1165 +5½ Jan 1170 1178 1165¾ 1177 +5¾ Mar 1169 1178 1166½ 1177½ +5¾ May 1173¾ 1182½ 1172 1181¾ +5 Jul 1179 1188½ 1178¼ 1188½ +5¼ Aug 1182 +5½ Sep 1162¾ +5½ Nov 1149 1155¾ 1149 1155½ +5¼ Jan 1163½ +5 Mar 1162 +4¾ May 1165 +5 Jul 1170¾ +5 Aug 1164¾ +5 Sep 1143½ +4¾ Nov 1132¼ +5 Jul 1132 +5 Nov 1098¾ +5 Est. sales 259,005. Tue.’s sales 235,166 Tue.’s open int 722,851 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.53 42.71 42.40 42.57 +.28 Jul 43.13 43.75 42.94 43.26 +.25 Aug 43.45 44.02 43.25 43.54 +.22 Sep 43.83 44.20 43.52 43.77 +.20 Oct 44.02 44.30 43.67 43.92 +.21 Dec 44.35 44.66 44.03 44.26 +.20 Jan 44.42 44.84 44.28 44.51 +.21 Mar 44.89 45.10 44.56 44.81 +.20 May 44.99 45.39 44.86 45.08 +.16 Jul 45.16 45.55 45.16 45.30 +.18 Aug 45.19 +.18 Sep 44.91 +.18 Oct 44.55 +.18 Dec 44.68 44.68 44.28 44.49 +.19 Jan 44.50 +.18 Mar 44.51 +.17 May 44.49 +.17 Jul 44.50 +.17 Aug 44.23 +.17 Sep 44.25 +.17 Oct 44.12 +.17 Dec 44.34 +.17 Jul 44.23 +.17 Oct 44.22 +.17 Dec 43.96 +.17 Est. sales 234,581. Tue.’s sales 223,821 Tue.’s open int 551,017, up 344 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 342.90 343.20 339.10 342.60 —3.70 Jul 347.50 350.00 344.70 349.00 —2.90 Aug 348.20 350.60 346.00 349.80 —2.50 Sep 348.00 350.50 346.90 349.80 —2.50 Oct 348.70 350.90 347.30 350.20 —2.10 Dec 352.00 354.30 350.40 353.60 —1.40 Jan 352.40 355.50 351.80 354.60 —1.50 Mar 351.50 354.70 351.10 354.00 —1.30 May 352.00 354.90 351.10 354.50 —.90 Jul 354.80 356.60 354.80 356.30 —.70 Aug 354.90 356.00 354.90 356.00 —.50 Sep 354.70 —.50 Oct 352.00 —.50 Dec 351.00 354.50 351.00 353.90 —.50 Jan 353.60 —.50 Mar 350.80 —.40 May 351.20 —.30 Jul 352.30 —.30 Aug 351.20 —.20 Sep 348.60 —.20 Oct 346.30 —.20 Dec 345.70 —.20 Jul 346.20 —.20 Oct 346.20 —.20 Dec 349.10 —.20 Est. sales 279,985. Tue.’s sales 269,077 Tue.’s open int 441,965

