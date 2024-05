Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: cartelera, horarios y cómo ver el combate en vivo

(CNN Español) — ¿Listo para las celebraciones del 5 de mayo? Si aún no lo estás, prepárate porque los mexicanos…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — ¿Listo para las celebraciones del 5 de mayo? Si aún no lo estás, prepárate porque los mexicanos Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía sí.

Este fin de semana festivo para los mexicanos —sobre todo para los que viven en Estados Unidos— traerá consigo la esperada pelea entre Canelo y Munguía, quienes se enfrentarán por el campeonato indiscutido de peso supermediano que actualmente posee Álvarez, de acuerdo con el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Canelo Álvarez, de 33 años, es originario de Guadajalara, Jalisco, y posee un récord profesional de 60 victorias (39 por KO), 2 derrotas y 2 empates, según el CMB.

Los récords de Saúl “Canelo” Álvarez antes de su combate con Jaime Munguía

Jaime Munguía, de 27 años, nació en Tijuana, Baja California, y tiene un récord de 43 victorias (34 por KO) y cero derrotas, añade el CMB.

El combate tendrá lugar en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, este sábado 4 de mayo. Para que te vayas preparando para la pelea, acá te dejamos todos los datos que necesitas saber.

Cartelera completa de Canelo vs. Munguía

La promotora de peleas Premier Boxing Champions (PBC) menciona que, previo a la pelea estelar entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, hay otros cinco combates en la cartelera:

Vito Mielnicki Jr. vs. Ronald Cruz – Pelea a 10 rounds en peso superwélter

Jesús “Mono” Ramos vs. Johan González – Pelea a 10 rounds en peso superwélter

Eimantas Stanionis vs. Gabriel Maestre – Si pagas el pago por evento (PPV, por sus siglas en inglés), esta será la primera pelea en transmitirse, mientras que las dos anteriores son preliminares sin transmisión.

Brandon “The Heartbreaker” Figueroa vs. Jessie Magdaleno – Segunda pelea del PPV, en la que está en juego el título interino de peso pluma del CMB.

Mario “El Azteca” Barrios vs. Fabián “TNT” Maidana – La última pelea antes del combate estelar. Se disputa el título interino de peso wélter del CMB.

¿A qué hora empieza el evento y la pelea estelar?

De acuerdo con DAZN —servicio de streaming con derechos oficiales para la pelea—, el evento comienza a las 8 p.m. hora de Miami y se prevé que la caminata al ring de la pelea estelar inicie a las 11 p.m. hora de Miami.

Según la ciudad donde vivas, el horario puede cambiar. Por ejemplo:

Miami, Estados Unidos: 8 p.m. (evento, peleas previas a la estelar) y 11 p.m. (caminata)

Ciudad de México, México: 6 p.m. (evento) y 9 p.m. (caminata)

Buenos Aires, Argentina: 9 p.m. (evento) y 12 a.m. (caminata)

Bogotá, Colombia: 7 p.m. (evento) y 10 p.m. (caminata)

Madrid, España: 2 a.m. (evento) y 5 a.m. (caminata)

¿Cómo ver en vivo?

México: ESPN, Star+, TV Azteca, Canal 5

Estados Unidos: DAZN PPV, Prime Video PPV

España: Eurosport y la app de este canal

Colombia y Argentina: ESPN

Otras partes del mundo: DAZN PPV (200 países alrededor del mundo) y PPV (opción más costosa)

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.