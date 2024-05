1MatterportA 4.72 +2.98 Up171.3 2MySizers 3.70 +2.18 Up143.4 3PoetTech 2.50 +1.45 Up138.1 4Agenusrs 11.69 +6.38 Up120.2 5SoundHnd 2.48 +1.16 Up…

1MatterportA 4.72 +2.98 Up171.3 2MySizers 3.70 +2.18 Up143.4 3PoetTech 2.50 +1.45 Up138.1 4Agenusrs 11.69 +6.38 Up120.2 5SoundHnd 2.48 +1.16 Up 87.9 6BranchOutn 2.15 +1.00 Up 87.0 7BRileyFincl 36.82 +16.83 Up 84.2 8MMTec 2.88 +1.26 Up 77.8 9MobixLabs 3.50 +1.50 Up 75.0 10Amesite 3.30 +1.39 Up 72.8 11AGBAGr 2.14 +.89 Up 71.2 12SolidionTch 2.30 +.90 Up 64.3 13SolarmaxTcn 10.50 +4.08 Up 63.6 14CullinnThera 25.30 +9.64 Up 61.6 15Preneticsrs 4.61 +1.71 Up 59.0 16IntegrMedrs 2.39 +.83 Up 53.2 17CriticlMetaln 11.99 +3.89 Up 48.0 18AlphaTcGpn 2.82 +.86 Up 44.2 19NiSunIntlrs 7.52 +2.19 Up 41.1 20Katapultrs 12.76 +3.70 Up 40.8 21ChXiangtairs 3.32 +.96 Up 40.7 22ImmunityBio 7.35 +2.08 Up 39.5 23OportunFin 3.15 +.86 Up 37.6 24AvaloTherrs 15.94 +4.31 Up 37.1 25UnivLogistics 45.84 +12.34 Up 36.8 DOWNS Name LastChgPct. 1NatureWoodn 5.05 —9.87 Off 66.2 2IClickIntr 1.24 —2.01 Off 61.8 3TopWealthn 1.51 —2.22 Off 59.5 4AbeonaTh 3.26 —4.31 Off 56.9 5Cemtrex 1.71 —1.41 Off 45.3 6Bio-Pathrs 2.68 —1.61 Off 37.5 7AveTherars 6.20 —3.55 Off 36.4 8AplDNAScrs 4.37 —2.49 Off 36.3 9GenentSci 2.59 —1.31 Off 33.6 10EcoWvPwr 2.74 —1.36 Off 33.2 11XyloTech 1.64 — .81 Off 33.1 12HeplonPhrrs 1.37 — .64 Off 31.8 13ATNIntl 19.52 —8.80 Off 31.1 14CyclacelPhpf 9.15 —3.85 Off 29.6 15Renovaro 1.53 — .64 Off 29.5 16EvotecSE 5.02 —2.05 Off 29.0 17LunaInnovh 1.99 — .78 Off 28.2 18ICZOOMA 2.89 —1.06 Off 26.8 19SYLATch 1.94 — .71 Off 26.8 20Hertz 4.42 —1.55 Off 26.0 21MediacoHld 1.73 — .55 Off 24.1 22WeTraders 4.60 —1.38 Off 23.1 23Rezolute 2.66 — .77 Off 22.4 24LanzaTchGl 2.23 — .63 Off 22.0 25GoldnSunArs 2.91 — .82 Off 22.0 —————————

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.