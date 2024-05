Rafael Nadal todavía enfrenta “limitaciones” por lesiones y no está seguro de si competirá en el Abierto de Francia

(CNN) — Rafael Nadal dijo que trata de disfrutar cada momento que pasa en una cancha de tenis al tiempo…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Rafael Nadal dijo que trata de disfrutar cada momento que pasa en una cancha de tenis al tiempo que lucha contra las lesiones.

En declaraciones a los periodistas antes del Abierto de Madrid, Nadal, que sólo ha jugado cinco partidos este año, puso en duda su participación en el Abierto de Francia del próximo mes, un torneo que ganó un récord de 14 veces.

“Lucharé y haré las cosas que creo que tengo que hacer para poder jugar en París y si puedo jugar, bien, y si no puedo, no puedo”, afirmó. “Tal como estoy hoy, no jugaría en París. Si París fuera mañana, no iría a la cancha, esa es la realidad”.

Rafa Nadal: No jugaré Roland Garros si no estoy físicamente bien

El jugador de 37 años, sin embargo, está decidido a jugar el que espera sea su último Abierto de Madrid. El jueves se enfrentó al estadounidense Darwin Blanch, un jugador 21 años menor que él, y lo derrotó 6-1 y 6-0.

“No creo que esté preparado para jugar al 100%”, dijo Nadal antes del partido. “Creo que estoy listo para salir a jugar mañana y para mí eso es importante, poder jugar por última vez aquí en Madrid significa mucho para mí”.

“Al menos podré disfrutar una vez más de esta cancha donde he vivido momentos hermosos”.

Nadal jugó el Abierto de Barcelona a principios de este mes, y perdió en segunda ronda contra el australiano Alex de Miñaur. Antes de eso, sufrió una eliminación en tercera ronda en el Brisbane International en enero, antes de retirarse del Abierto de Australia.

Nadal ganó cinco títulos en el Open de Madrid, el último fue en 2017.

Rafa Nadal: “Lo importante fue salir sano del torneo”

Parece poco probable que Nadal alguna vez esté en condiciones de sumar otro título a sus 22 Grand Slam, pero si se deja de lado los problemas de lesiones, el tenista reconoció este miércoles que está satisfecho con el nivel actual de su juego.

“No estoy jugando mal, se trata más bien de limitaciones corporales”, dijo. “Pasé por muchas cosas durante el último año y medio, dos años, así que las sensaciones corporales no son lo suficientemente buenas como para sentirme liberado en términos de lesiones.

“Mañana estaré en la cancha”, añadió. “Hace unas semanas, no sabía si podría volver a jugar [en la] gira profesional (…) Sí, no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, pero al menos estoy jugando y puedo disfrutar de nuevo, especialmente en algunos torneos que son tan emotivos para mí”, dijo Nadal.

“Puedo disfrutar del hecho de que probablemente pueda decir adiós en la cancha”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.