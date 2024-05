CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 587 587 577¾ 585½ —4¾ Jul 605¾ 607¼ 595½ 603¾ —4¾ Sep 627 628½ 617½ 623 —6½ Dec 652¾ 654½ 644¼ 649½ —5½ Mar 672¼ 674½ 665½ 670¼ —4 May 681 684½ 676¾ 681¾ —2¼ Jul 680 681¾ 674 679½ —1¾ Sep 680½ 686¼ 678½ 686¼ —1¼ Dec 690 698½ 690 698¼ —1½ Est. sales 174,092. Mon.’s sales 167,585 Mon.’s open int 363,021 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 439¼ 441¼ 437 439½ +¼ Jul 449 450 444½ 446¾ —2½ Sep 458 459½ 453½ 455½ —3 Dec 471¾ 473½ 467½ 469½ —3¼ Mar 485 487 481¼ 483½ —2¾ May 493¾ 496 490½ 492¾ —2¼ Jul 501 502¼ 497 499 —2½ Sep 480 483¼ 478½ 480¾ —1¾ Dec 485 487½ 482¾ 484¾ —1¾ Mar 492¾ 494¼ 492¾ 494¼ —1¾ Dec 478¼ 478¼ 475½ 475½ —3½ Est. sales 410,084. Mon.’s sales 391,543 Mon.’s open int 1,417,438 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 384 384 380 380 +8¾ Jul 370 383¾ 364 366½ —3¼ Sep 366¼ 366¼ 354½ 354½ —10 Dec 371½ 371½ 363 363 —2¼ Est. sales 1,504. Mon.’s sales 1,455 Mon.’s open int 3,609 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1158¾ 1163 1141 1146¾ —14 Jul 1182 1184 1158¾ 1163¼ —18¾ Aug 1183¾ 1185¾ 1161¾ 1166¼ —19 Sep 1175 1176¼ 1153¼ 1157¼ —18¼ Nov 1178 1179 1156 1159½ —18½ Jan 1188¼ 1190¼ 1167¾ 1171¼ —17¾ Mar 1189 1189½ 1168½ 1171½ —17¼ May 1190 1194 1173¾ 1177¾ —15½ Jul 1199¼ 1199½ 1179¾ 1184 —15½ Nov 1163½ 1165½ 1146¾ 1150¾ —15 Nov 1096¼ 1096¼ 1096¼ 1096¼ —11 Est. sales 309,193. Mon.’s sales 296,531 Mon.’s open int 724,747

