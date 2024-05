CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 602 614½ 598¼ 602 — ¼ Jul 620 633¼ 616¼ 620½ Sep 639¼ 652¼ 635¼ 640 +¾ Dec 661 675½ 658½ 663¾ +1½ Mar 679¼ 693½ 676¾ 681¾ +1¼ May 687¼ 701 685¼ 689½ +1½ Jul 680 696 679½ 684½ +2 Sep 687¼ 700 685½ 689¼ +2 Dec 699½ 705 697¾ 705 +7¼ Jul 667¼ 667¼ 667¼ 667¼ Est. sales 182,681. Thu.’s sales 173,170 Thu.’s open int 377,742, up 6,633 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 441 442¾ 439 439¼ —1¾ Jul 451¾ 454 449¼ 449½ —2½ Sep 461½ 463¼ 458¾ 458¾ —3 Dec 475½ 477¼ 473 473¼ —3 Mar 488¾ 490 486¼ 486½ —3 May 497¾ 498¾ 495 495¼ —3½ Jul 505 505½ 501½ 501¾ —3¾ Sep 485 485¾ 483¼ 483¼ —2½ Dec 489 489¾ 487 487¼ —2½ Mar 497½ 498¾ 496½ 497 —1½ Jul 506½ 507¼ 506½ 507¼ +1 Dec 479½ 480¾ 479½ 480¾ +¼ Est. sales 528,247. Thu.’s sales 495,558 Thu.’s open int 1,503,972, up 2,009 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 367¾ 371½ 363½ 371¼ +4¼ Jul 352¼ 356¾ 352¼ 355¼ +4¼ Sep 352 352 352 352 — ½ Dec 355 355 355 355 +1¼ Est. sales 1,306. Thu.’s sales 1,306 Thu.’s open int 3,852 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1162¼ 1164 1155 1156 —6¾ Jul 1179 1181 1172½ 1173¾ —6 Aug 1182¼ 1183¾ 1176 1177¼ —5¾ Sep 1171¼ 1173 1165¾ 1168¼ —4 Nov 1175¼ 1177¼ 1169¾ 1172¾ —2¾ Jan 1186 1187¾ 1180½ 1183½ —2½ Mar 1184½ 1187½ 1180 1184 —1 May 1188¼ 1192¼ 1184 1188¾ Jul 1194¼ 1198¼ 1191 1194¾ +½ Nov 1161 1165¾ 1161 1162 +1½ Jan 1171 1171 1171 1171 +2¼ Jul 1176¾ 1180½ 1176¾ 1180½ +4½ Est. sales 350,407. Thu.’s sales 329,453 Thu.’s open int 781,048

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.