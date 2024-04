CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 550¾ 557 542½ 550½ —1¼ Jul 566½ 572¾ 558½ 565¼ —2¼ Sep 583¾ 588½ 575¼ 581¼ —2½ Dec 606½ 611½ 598¾ 603½ —3¾ Mar 625¾ 628¾ 617½ 622¼ —3¼ May 636 638¾ 628¼ 633¾ —2¼ Jul 638¼ 640 630 630¾ —7 Sep 639 639 636¾ 637¾ —6½ Dec 655 655 653¼ 653¼ — ½ Mar 663 663 663 663 +1 Est. sales 114,586. Mon.’s sales 109,716 Mon.’s open int 389,791 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 431¼ 432¼ 428½ 431 — ½ Jul 444 445¼ 440¼ 443 —1¼ Sep 453¾ 454¼ 449½ 451½ —2¼ Dec 469¼ 470 465½ 467 —2¼ Mar 482½ 483 478½ 480 —2½ May 489¼ 490½ 486½ 488 —2¼ Jul 493¾ 494½ 490¾ 492¼ —2¼ Sep 481½ 483¼ 481½ 483¼ —1¾ Dec 488¾ 489¼ 486 487¼ —1¾ Dec 478¼ 478¼ 478¼ 478¼ —2 Est. sales 314,480. Mon.’s sales 273,271 Mon.’s open int 1,535,210 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 357½ 361¾ 350 352¾ —5 Jul 345 348¾ 338¾ 343½ — ¾ Dec 343 343¼ 343 343 —3½ Est. sales 998. Mon.’s sales 998 Mon.’s open int 4,859 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1157¼ 1163 1143¼ 1145½ —12¾ Jul 1171½ 1177¼ 1158 1160¼ —11¾ Aug 1169 1176½ 1158¾ 1160¾ —10¾ Sep 1160¾ 1165½ 1149½ 1151 —10 Nov 1166¼ 1172 1156½ 1158¼ —9 Jan 1178¼ 1184¼ 1169¼ 1170¾ —9¼ Mar 1178 1184 1169 1170 —10 May 1182 1187¾ 1173¾ 1174¾ —9½ Jul 1193¼ 1193¼ 1179¾ 1181¾ —8¾ Sep 1151¾ 1151¾ 1151¾ 1151¾ —9¼ Nov 1147¾ 1148¼ 1142¾ 1145¼ —6¾ Est. sales 274,169. Mon.’s sales 245,046 Mon.’s open int 859,871, up 909

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.