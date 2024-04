CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 552½ 562½ 549½ 554¾ +3 Jul 566½ 576¼ 564¼ 569¼ +3 Sep 583¾ 591¾ 581½ 584¾ +1¾ Dec 608 614¼ 605 607¾ +1½ Mar 626½ 631 624 626½ +2 May 634½ 641½ 633½ 635½ +½ Jul 637¼ 642½ 634¼ 636 Sep 641¼ 643¼ 641¼ 643¼ +1 Dec 652½ 653¼ 652½ 652¾ +1¼ Est. sales 124,108. Thu.’s sales 60,158 Thu.’s open int 396,945, up 1,226 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 428¼ 437½ 427 434¼ +5½ Jul 441 449¼ 439½ 445¾ +4¾ Sep 450¼ 458 449 454¾ +4¼ Dec 466 473¼ 464¼ 470 +4 Mar 478¾ 486 477½ 482¾ +3½ May 486½ 493½ 486½ 490¼ +3¼ Jul 490¾ 497½ 489¾ 494¾ +3¼ Sep 484 486¾ 484 485½ +1¾ Dec 487 493 486½ 489¼ +1¼ Mar 500 501 498 498 +1 May 503 503 503 503 +1¾ Dec 479¾ 482½ 479¾ 482 +3½ Dec 475 475 475 475 +2¾ Est. sales 318,793. Thu.’s sales 560,175 Thu.’s open int 1,564,871, up 3,670 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 345½ 358 344½ 355¾ +8 Jul 337¾ 349¼ 337¼ 347 +10 Sep 343¼ 343¼ 343¼ 343¼ +8¼ Dec 344 349 344 349 +6¼ Est. sales 1,034. Thu.’s sales 1,063 Thu.’s open int 5,255 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1158½ 1179¾ 1154 1169¾ +10½ Jul 1170½ 1192¾ 1167 1182 +9½ Aug 1170 1190¾ 1166 1179¾ +8¼ Sep 1159¾ 1177 1154¾ 1166½ +6½ Nov 1164¼ 1181 1159 1170¾ +6½ Jan 1176½ 1193 1171½ 1183 +6 Mar 1177½ 1193½ 1174 1182 +3½ May 1182¾ 1197¼ 1178 1185 +2¼ Jul 1189½ 1201½ 1189½ 1191¾ +3¼ Nov 1155 1162 1153 1154 +3 Nov 1135 1135 1135 1135 +6 Est. sales 281,016. Thu.’s sales 342,871 Thu.’s open int 848,122, up 9,830

