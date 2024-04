CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 557½ 562¾ 543½ 545 —12 Jul 572¾ 577¾ 560½ 562 —10¾ Sep 589 593¾ 578 579¼ —9½ Dec 609¾ 615¼ 602 603¼ —7¼ Mar 627½ 632¼ 620¾ 622 —5¾ May 640 644 632 633 —5¾ Jul 640¾ 647¼ 635¾ 635¾ —5 Sep 645 645 643½ 643½ —4½ Est. sales 104,437. Mon.’s sales 87,148 Mon.’s open int 410,980, up 6,419 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 435¾ 436¾ 424½ 426 —9½ Jul 449½ 450¼ 439¼ 440¼ —9 Sep 460¾ 461¼ 451 452 —8¾ Dec 474½ 475½ 466 467 —7¾ Mar 487 488 479 480¼ —7 May 492¾ 493¼ 485½ 487 —6¼ Jul 493¼ 496 488½ 490 —5¾ Sep 485¾ 485¾ 479¾ 479¾ —7½ Dec 489 490 484¼ 485½ —3¾ Dec 478¾ 478¾ 478¾ 478¾ +¼ Est. sales 383,649. Mon.’s sales 376,954 Mon.’s open int 1,627,607 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 355¾ 359¼ 351 351¼ —4½ Jul 353 354 346½ 346½ —5¾ Dec 358½ 366½ 358¼ 358¼ — ¼ Est. sales 688. Mon.’s sales 665 Mon.’s open int 3,769, up 311 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1185½ 1199¾ 1171 1174¼ —11½ Jul 1199½ 1212½ 1184¾ 1187½ —12 Aug 1198¼ 1210½ 1184¾ 1187¾ —10¾ Sep 1183 1195 1171½ 1174½ —8¼ Nov 1182¾ 1194½ 1174¼ 1177¼ —5¼ Jan 1193 1205½ 1186 1189¼ —4¼ Mar 1190 1202¾ 1184½ 1188½ —2½ May 1195 1205 1188½ 1191¼ —1¾ Jul 1200 1209½ 1193¼ 1194 —3¾ Nov 1164 1172¾ 1156¾ 1159 —2¼ Est. sales 281,912. Mon.’s sales 195,301 Mon.’s open int 814,834, up 3,329

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.