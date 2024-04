Maduro revela nueva reunión con representantes de EE.UU. y advierte que Venezuela no será afectada por sanciones

(CNN Español) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que Caracas sostuvo reuniones privadas con representantes de…

(CNN Español) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que Caracas sostuvo reuniones privadas con representantes de Estados Unidos en México la semana pasada, a las cuales asistieron el presidente de la Asamblea Venezolana, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

“Fueron Jorge y Héctor para allá. Se reunieron en México la semana pasada, ustedes saben porque ese chisme ya salió. Ah. ¿Quién filtró la información de la reunión y quién sacó un comunicado? La Casa Blanca”, dijo en su programa Con Maduro +.

La noche del lunes, Maduro restó importancia a los efectos que podrían traer la reimposición de sanciones de EE.UU. a la economía venezolana.

Maduro anuncia cierre de embajada y consulados de Venezuela en Ecuador

A finales de enero, Estados Unidos anunció que reactivaría las sanciones al sector de petróleo y gas, además de la minería de oro de Venezuela, en reacción a la inhabilitación de la candidatura de la opositora María Corina Machado. La exención que había expedido Washington al sector petrolero y de gas venezolano, expira el 18 de abril de 2024.

El presidente dijo que el país no depende de las decisiones de Washington. “Ellos quieren hacer daño con las informaciones públicas, para hacerle daño por la economía porque estamos en elecciones, estamos en campaña electoral”, señaló el mandatario venezolano”.

Maduro reiteró, no obstante, que su Gobierno mantiene la voluntad del diálogo con Estados Unidos.

“Lo digo en inglés y después se los traduzco. Doy una respuesta caraqueña en inglés. A ustedes, porque seguimos conversando con ellos. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: ‘If you want, I want, I you don’t want, I don’t want’. En caraqueño: ‘si tú quieres, yo quiero, si tú no quieres, yo no quiero’. Punto final”, comentó.

Enviados de Biden y Maduro se reunieron en México en vísperas del vencimiento de una suspensión de sanciones de Washington

Desde Washington señalaron el viernes que la reunión ocurrió en México con el “propósito de expresar su preocupación acerca del proceso electoral de Venezuela”, según le dijo a CNN en Español un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

CNN intenta contactar al Departamento de Estado de EE. UU. para conocer su postura ante los comentarios de Maduro.

