La NASA reconsidera su plan para traer muestras poco comunes de Marte a la Tierra

(CNN) — La NASA está buscando métodos innovadores que puedan ayudar a recuperar muestras recolectadas por el rover Perseverance en Marte en el futuro.

El rover, que aterrizó en Marte en febrero de 2021, ha estado recolectando especímenes del cráter Jezero, donde una vez existió un antiguo lago y un delta de un río en el planeta rojo. Los científicos creen que las muestras podrían ayudar a comprender mejor si alguna vez existió vida en Marte.

El diseño original del programa Mars Sample Return, una asociación entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, era complejo. La estructura implicó el lanzamiento de múltiples misiones desde la Tierra a Marte para recolectar las muestras y luego realizar el primer lanzamiento de un cohete desde la superficie de otro planeta para devolver las muestras a la Tierra.

Una ilustración muestra un concepto para múltiples robots que se unirían para transportar a la Tierra muestras recolectadas por el rover Mars Perseverance de la NASA. Crédito: NASA/JPL-Caltech.

Pero ha habido preocupaciones de que el programa sea demasiado difícil de manejar debido a la complejidad, los gastos y una fecha de regreso retrasada, que originalmente se esperaba que sucediera en 2031, pero fue postergada después de las evaluaciones de una junta de revisión independiente. Los recortes presupuestarios que han afectado a la NASA también pusieron en riesgo el programa.

El administrador de la NASA, Bill Nelson, y Nicky Fox, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, compartieron la respuesta de la agencia federal a la junta de revisión independiente este lunes.

Las revisiones del programa arronjaron que el retorno de la muestra de Marte no debería costar más de US$ 5.000 millones a US$ 7.000 millones, dijo Nelson. Pero la NASA se está viendo obligada a lidiar con las limitaciones de la reducción del gasto debido a los recortes presupuestarios para los años fiscales 2024 y 2025, lo que provocó que la agencia sufriera un golpe de US$ 2.500 millones, dijo.

“Mars Sample Return será una de las misiones más complejas que la NASA haya emprendido jamás. La conclusión es que un presupuesto de US$ 11.000 millones es demasiado caro y una fecha de retorno de 2040 está demasiado lejos”, dijo Nelson. “Aterrizar y recolectar las muestras de manera segura, lanzar un cohete con las muestras desde otro planeta (lo que nunca se ha hecho antes) y transportar de manera segura las muestras a más de 53 millones de kilómetros (33 millones de millas) de regreso a la Tierra no es una tarea fácil. Necesitamos pensar fuera de la caja para encontrar un camino a seguir que sea asequible y que proporcione muestras en un plazo de tiempo razonable”.

Nelson dijo que es inaceptable esperar hasta 2040 para devolver las muestras a la Tierra porque la década de 2040 es “la década en la que vamos a llevar astronautas a Marte”, reiteró durante una conferencia de prensa el lunes.

Menos presupuesto y mayores costos impactan el retorno de muestras desde Marte

Un precio de US$ 11.000 millones para el programa haría que la NASA canibalice otros programas y misiones científicas, dijo Nelson.

Esas misiones incluyen el NEO, Objeto Cercano a la Tierra, Surveyor para descubrir asteroides que puedan representar un riesgo para la Tierra; Dragonfly, que investigará la posible habitabilidad de Titán, la luna de Saturno; y misiones como DAVINCI y VERITAS para descubrir los secretos de Venus. (Los nombres de las misiones de Venus son abreviaturas de Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry and Imaging Plus y Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topografía y Spectroscopy).

Si bien Nelson tiene la esperanza de que el presupuesto para el año fiscal 2026 no sea tan limitado, lo que abriría más fondos científicos para la NASA, no resuelve el problema inmediato de cómo abordar el avance del retorno de muestras de Marte.

Por eso, la agencia espacial abre un llamado de ayuda.

Innovación y tecnología confiable

Los funcionarios de la agencia pronto anunciarán solicitudes a los centros y la industria de la NASA para desarrollar un nuevo plan que combine la innovación con las lecciones aprendidas de tecnología probada, según Fox. La NASA apunta a la década de 2030 para una misión de devolución de muestras con menos complejidad, costo y riesgo, dijo.

Es un cambio rápido para las propuestas, y la agencia espera tener respuestas sobre la mejor manera de devolver muestras de Marte para el otoño, dijo Nelson.

El requisito básico de las propuestas es devolver las 30 muestras científicamente curadas que Perseverance ha tomado de un conjunto diverso de locaciones, dijo Fox.

“Marte es extremadamente importante para nosotros”, dijo Fox. “Es uno de los únicos lugares que podría haber tenido vida. Dicho esto, entendemos que para hacer las cosas más rápido, es posible que tengamos que reducir el alcance del número de muestras”.

La solicitud de una nueva arquitectura para el retorno de muestras de Marte incluirá una variedad de especímenes elegidos para regresar a la Tierra, dijo Fox.

“Estamos operando desde la premisa de que devolver las muestras es un objetivo nacional importante”, dijo Nelson.

Nelson reforzó la idea de que la NASA no quería poner fin al programa porque lo consideraba demasiado crítico, especialmente porque la agencia busca llevar astronautas al planeta rojo en el futuro.

Mientras tanto, las decisiones actuales no afectarán el plan científico para el viaje de Perseverance a Marte, y el rover continúa recolectando muestras mientras explora el borde del cráter, dijo Fox.

Mirar hacia el futuro

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés), en Pasadena, California, gestiona la misión del rover Perseverance y otros esfuerzos de exploración en Marte.

Los esfuerzos actuales para el programa de retorno estaban en marcha en JPL cuando los despidos los afectaron en febrero para cumplir con los requisitos de los recortes presupuestarios. La nueva arquitectura que finalmente se desarrolle para la misión de devolución de muestras determinará el alcance de la supervisión administrativa del JPL, dijo Nelson.

La Agencia Espacial Europea también ha desempeñado un papel importante en el desarrollo del programa, y ​​Fox confirmó que la agencia todavía está involucrada en discusiones sobre el futuro del programa.

Para el año fiscal 2025, Fox dijo que recomienda una solicitud de presupuesto de 200 millones de dólares mientras la NASA evalúa estructuras alternativas, que también permitirán que otras ciencias planetarias continúen en el JPL y otros centros de la NASA.

“Para organizar una misión de este nivel de complejidad, empleamos décadas de lecciones sobre cómo ejecutar una misión grande, incluida la incorporación de los aportes que obtenemos al realizar revisiones independientes”, dijo Fox. “Nuestros próximos pasos nos posicionarán para llevar adelante esta misión transformadora y ofrecer ciencia revolucionaria desde Marte, proporcionando nuevos conocimientos críticos sobre los orígenes y la evolución de Marte, nuestro sistema solar y la vida en la Tierra”.

