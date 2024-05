Google despidió a 50 empleados tras las protestas por un acuerdo de servicios en la nube con Israel, según activistas

(CNN) — Google despidió a otros 20 trabajadores que, según afirma, participaron en las protestas de la semana pasada por…

(CNN) — Google despidió a otros 20 trabajadores que, según afirma, participaron en las protestas de la semana pasada por el contrato de servicios de computación en nube de la empresa con el Gobierno de Israel, con lo que el número total de trabajadores despedidos asciende a 50, según el grupo organizador de las manifestaciones.

No Tech for Apartheid, los organizadores de la protesta ante las oficinas de Google el martes pasado, dijeron en un comunicado el lunes por la noche que Google había despedido a otros 20 trabajadores, además de los 30 despedidos la semana pasada.

No Tech for Apartheid afirma que algunos de los trabajadores despedidos eran “espectadores no participantes” durante las protestas del martes pasado en las oficinas de Google en Nueva York y Sunnyvale, California, y no participaban activamente en el activismo en el lugar de trabajo. El comunicado denuncia los despidos masivos como “un acto agresivo y desesperado de represalia” por parte del gigante tecnológico.

Un portavoz de Google no quiso decir exactamente cuántos trabajadores han sido despedidos a causa de las protestas, pero confirmó que se habían producido despidos adicionales en una declaración a CNN el martes por la mañana.

Google realizó una investigación sobre la “perturbación física dentro de nuestros edificios el 16 de abril”, dijo el portavoz. “Nuestra investigación sobre estos sucesos concluyó y hemos despedido a otros empleados que participaron directamente en actividades disruptivas”, añadió el portavoz de Google.

“Reiteramos que todos y cada uno de los empleados a los que se les ha rescindido su contrato estaban implicados de forma personal y definitiva en actividades disruptivas dentro de nuestros edificios. Lo hemos confirmado y reconfirmado cuidadosamente”, afirmó el portavoz de Google.

La Universidad de Columbia extiende las clases híbridas hasta el final del semestre mientras las tensas protestas generan preocupaciones de seguridad

Los organizadores de la protesta, por su parte, afirman que algunos de los trabajadores despedidos no causaron ningún trastorno dentro de las oficinas de Google.

“Google está haciendo un berrinche porque los ejecutivos de la compañía están avergonzados de la fuerza que mostraron los trabajadores en los plantones históricos del martes pasado, así como de su fallida respuesta a los mismos”, dijo el grupo No Tech for Apartheid en un comunicado. “Ahora, la empresa arremete contra cualquier trabajador que se encontrara físicamente en las inmediaciones de la protesta, incluidos los que no participaron en absoluto en la campaña”.

El grupo de trabajadores también prometió continuar su activismo en el lugar de trabajo en Google, diciendo que esperan enviar un mensaje a los ejecutivos de la empresa de que: “No dejaremos de luchar y no daremos marcha atrás”.

Las protestas de los trabajadores de Google por el acuerdo de computación en nube de la empresa con el Gobierno de Israel se producen más de seis meses después del ataque del 7 de octubre de los combatientes de Hamas, que dejó unos 1.200 muertos en Israel, y cuando los ataques de la contraofensiva israelí en Gaza han matado ya al menos a 34.097 personas en Gaza, según el último recuento del Ministerio de Sanidad palestino. Más del 70% de los muertos en Gaza han sido mujeres y niños, según el ministerio.

La matanza de civiles que se está produciendo en Gaza ha dividido profundamente a la opinión pública estadounidense, y en las últimas semanas han estallado protestas masivas contra el apoyo del gobierno y las empresas estadounidenses a Israel en los campus universitarios y en las empresas estadounidenses.

La semana pasada, a raíz de las protestas en Google, el CEO Sundar Pichai envió un memorando a los empleados de toda la empresa instándoles a mantener la “política” fuera del lugar de trabajo. El CEO dijo a los trabajadores que “este es un negocio, y no un lugar para actuar de una manera que perturbe a los compañeros de trabajo”. Pichai instó a los empleados a no “pelearse por cuestiones que perturben el trabajo ni debatir sobre política” en el lugar de trabajo.

