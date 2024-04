¿Cuántas empresas tiene Jeff Bezos?

(CNN Español) — El empresario estadounidense Jeff Bezos es la segunda persona más rica del mundo, según los rankings de Forbes…

(CNN Español) — El empresario estadounidense Jeff Bezos es la segunda persona más rica del mundo, según los rankings de Forbes y Bloomberg, con más de US$ 200.000 millones, pero ¿cómo está compuesta esa fortuna?

Las empresas de Bezos pueden dividirse en cinco grandes grupos.

Amazon

Bezos fundó Amazon en 1994 en Seattle, inicialmente como una tienda online de libros que fue convirtiéndose en un gigante del comercio digital.

Pero esta colosal empresa, a su vez, ha adquirido varias compañías, la mayoría empresas de internet, aunque no limitadas a este sector.

Entre las más destacadas de una larga lista están el sitio de stream Twitch, el software de asistencia digital Alexa, la productora de cine y televisión Metro-Goldwyn-Mayer (MGM, que se complementa con la plataforma de video Prime Video, del mismo grupo), el portal IMDb y el servicio de podcasts y audiolibros Audible, entre otras compañías. Otro activo valioso propiedad del grupo es Amazon Web Services, una colección de servicios de computación lanzada en 2006.

Amazon también adquirió en 2017 la cadena de supermercados Whole Foods por US$ 13.700 millones y apostó por el sector sanitario en 2023 con la compra de la compañía de atención sanitaria online One Medical.

Cuando se divorció en 2019, su exesposa Mackenzie Scott recibió el 25% de sus acciones, un 4% del total de los títulos en circulación de Amazon.

Blue Origin

Bezos fundó la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin en el 2000 y lleva el lema en latin “Gradatim ferociter” (paso a paso, ferozmente). En dos décadas, completó varios lanzamientos, vuelos espaciales y aterrizajes exitosos, y el propio Bezos llegó a los 106 kilómetros de altura sobre la Tierra con un viaje en la nave New Shepard en 2021.

Es un rubro en el que compite con otro multimillonario, Elon Musk, dueño de SpaceX, para conseguir enormes contratos con la NASA.

En 2021, Bezos escribió una carta en la que ofreció un descuento de US$ 2.000 millones para el proyecto de una sonda lunar. En 2023, la agencia espacial estadounidense le adjudicó un contrato de más de US$ 3.400 millones para desarrollar un módulo de aterrizaje lunar para la misión Artemis V, y Blue Origin dijo que contribuiría con un monto similar para concretar el proyecto.

Al ser una empresa privada y no cotizar en la bolsa, las cuentas de Blue Origin no están a disposición del público. Aunque no estaría arrojando ganancias en la actualidad con esos fuertes desembolsos, Bezos apuesta al futuro.

Bezos Expeditions

El nombre del empresario aparece en la lista de inversionistas y accionistas de varios gigantes digitales, no sólo mediante Amazon, sino a través de su propio portafolio de inversiones: Bezos Expeditions, fundado en 2005. Incluso desde antes mostró su visión al ser uno de los primeros inversionistas de Google, en 1998.

Según la página de Bezos Expeditions, otras empresas en las que Bezos ha invertido son la plataforma de alquileres AirBnb, la red social X (antes Twitter), la app de transporte Uber, la plataforma de gestión Workday, la firma de software Basecamp y el portal Business Insider, como parte de una larga lista.

The Washington Post

El magnate compró personalmente en 2013 el periódico y no a través de sus empresas, por un monto de US$ 250 millones, en un acuerdo que también incluyó otras publicaciones como el periódico Express, la cadena de diarios The Gazette, El Tiempo Latino, entre otros.

En 2023, Bezos negó a CNN las versiones que señalaban que podría vender el Post, supuestamente para financiar la compra de un equipo de fútbol americano.

Bezos Day One Fund

Una quinta rama de las firmas que maneja Bezos es la filantrópica.

En 2018, junto a su entonces esposa MacKenzie, el magnate lanzó la organización Bezos Day One Fund, con un compromiso de US$ 2.000 millones para acciones de ayuda a familias sin hogar y proyectos de becas escolares y financiamiento de centros educativos para sectores de bajos ingresos.

También, el empresario fundó en 2020 el Bezos Earth Fund, que trabaja en mitigar el impacto del cambio climático y los desafíos ambientales, y se comprometió ese año a donar en el transcurso de la década US$ 10.000 millones para financiar los proyectos.

En una entrevista con CNN en 2022, Bezos dijo que planea donar la mayoría de su riqueza a lo largo de su vida, pero no dio detalles sobre los plazos en los que pensaría hacerlo. En tanto, no ha firmado el acuerdo The Giving Pledge, una iniciativa promovida por Bill Gates y Warren Buffett en la que varios multimillonarios se han comprometido a donar la mayoría de sus fortunas en plazos más cortos a causas de caridad.

