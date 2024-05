CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 595¾ 604¾ 582¾ 590¼ —13 Jul 615¼ 623½ 602½ 608½ —13¾ Sep 636¼ 642½ 624¼ 629½ —12¼ Dec 659 666¾ 649½ 655 —10¾ Mar 677¼ 685 669½ 674¼ —10 May 683½ 692½ 678¾ 684 —8¼ Jul 683¼ 687 675 681¼ —6¼ Sep 690 690 680¾ 687½ —4½ Dec 693½ 701 693½ 699¾ —1¾ Mar 707½ —1 May 705¾ —1 Jul 672¼ —1 Est. sales 186,142. Fri.’s sales 169,441 Fri.’s open int 364,627 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440 441½ 435 439¼ — ¾ Jul 450 451¼ 445½ 449¼ — ¾ Sep 459 460¼ 455 458½ — ½ Dec 473¼ 474½ 469¼ 472¾ — ¾ Mar 486 487½ 483 486¼ — ½ May 495¼ 496 491¾ 495 — ¾ Jul 502¼ 502¾ 498½ 501½ — ¾ Sep 483¼ 483¼ 480¾ 482½ —1¼ Dec 487½ 488 484¾ 486½ —1¼ Mar 497 497½ 495¼ 496 —1¼ May 501¾ —1¼ Jul 507¼ 507¼ 505¼ 505¼ —2¼ Sep 479½ —2 Dec 479 —1½ Jul 490¾ —1½ Dec 476½ —1½ Est. sales 503,055. Fri.’s sales 473,462 Fri.’s open int 1,457,202 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 377 406¾ 371¼ 371¼ —2½ Jul 359 379¾ 359 369¾ +11 Sep 357¼ 375½ 357¼ 364½ +7 Dec 359 371¼ 359 365¼ +6¼ Mar 372 +8¾ May 378 +8¾ Jul 382¾ +8¾ Sep 394½ +8¾ Dec 401¼ +8¾ Mar 398¼ +8¾ Jul 367½ +8¾ Sep 383¼ +8¾ Est. sales 933. Fri.’s sales 933 Fri.’s open int 3,764 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1158½ 1171¾ 1157 1160¾ +1¼ Jul 1176 1190¼ 1175 1182 +4¾ Aug 1179½ 1193 1178½ 1185¼ +4½ Sep 1171 1181¼ 1169 1175½ +4½ Nov 1173¾ 1183¾ 1171 1178 +3¼ Jan 1184½ 1194¾ 1181¾ 1189 +3½ Mar 1185 1195¼ 1183½ 1188¾ +3 May 1190¾ 1200 1189 1193¼ +2½ Jul 1200 1205¼ 1195¼ 1199½ +2¾ Aug 1192½ +2¼ Sep 1172½ +2 Nov 1168¾ 1172¼ 1162 1165¾ +2¼ Jan 1174 +2¼ Mar 1172½ +2 May 1175¼ +2¼ Jul 1181¼ +2½ Aug 1175¼ +2½ Sep 1154 +2¼ Nov 1142¾ +2¼ Jul 1142½ +2¼ Nov 1107¼ +2¼ Est. sales 273,160. Fri.’s sales 252,752 Fri.’s open int 743,817 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.01 45.35 43.65 43.69 —1.24 Jul 45.56 45.97 44.30 44.37 —1.17 Aug 45.87 46.21 44.58 44.63 —1.16 Sep 46.01 46.34 44.76 44.82 —1.12 Oct 46.19 46.35 44.85 44.88 —1.09 Dec 46.22 46.62 45.08 45.15 —1.05 Jan 46.52 46.73 45.27 45.34 —1.02 Mar 46.75 46.90 45.50 45.58 —.95 May 46.99 46.99 45.77 45.81 —.94 Jul 46.82 46.82 45.87 45.98 —.92 Aug 45.83 —.91 Sep 45.53 —.90 Oct 45.16 —.88 Dec 45.84 45.84 45.01 45.01 —.94 Jan 45.02 —.94 Mar 45.03 —.93 May 45.01 —.93 Jul 45.02 —.93 Aug 44.75 —.93 Sep 44.77 —.93 Oct 44.64 —.93 Dec 44.86 —.93 Jul 44.75 —.93 Oct 44.74 —.93 Dec 44.48 —.93 Est. sales 141,287. Fri.’s sales 127,507 Fri.’s open int 548,714 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 339.10 350.20 336.90 348.30 +8.30 Jul 344.00 356.00 341.50 354.30 +9.60 Aug 345.20 356.40 342.80 355.10 +9.30 Sep 346.00 356.50 343.80 355.30 +8.60 Oct 345.70 356.00 344.40 354.90 +7.80 Dec 349.10 358.40 347.10 357.30 +7.40 Jan 349.80 359.40 349.00 358.40 +7.30 Mar 349.00 358.40 348.90 357.50 +7.20 May 351.30 357.90 351.30 357.30 +7.20 Jul 354.70 359.70 354.70 359.10 +7.10 Aug 358.60 +6.90 Sep 357.30 +6.80 Oct 354.60 +6.70 Dec 348.40 357.00 348.40 356.50 +6.60 Jan 356.10 +6.50 Mar 353.10 +6.40 May 353.30 +6.40 Jul 354.40 +6.30 Aug 353.20 +6.20 Sep 350.60 +6.20 Oct 348.30 +6.20 Dec 347.70 +6.20 Jul 348.20 +6.20 Oct 348.20 +6.20 Dec 351.10 +6.20 Est. sales 145,108. Fri.’s sales 131,363 Fri.’s open int 450,249

