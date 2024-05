CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 602 614½ 598¼ 603 +¾ Jul 620 633¼ 616¼ 621¼ +¾ Sep 639¼ 652¼ 635¼ 641 +1¾ Dec 661 675½ 658½ 664¾ +2½ Mar 679¼ 693½ 676¾ 682¾ +2¼ May 687¼ 701 685¼ 691 +3 Jul 680 696 679½ 686¼ +3¾ Sep 687¼ 700 685½ 690 +2¾ Dec 699½ 705 697¾ 705 +7¼ Jul 667¼ 667¼ 667¼ 667¼ Est. sales 182,681. Thu.’s sales 173,170 Thu.’s open int 377,742, up 6,633 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 441 442¾ 439 439¾ —1¼ Jul 451¾ 454 449¼ 450¼ —1¾ Sep 461½ 463¼ 458¾ 459¼ —2½ Dec 475½ 477¼ 473 473½ —2¾ Mar 488¾ 490 486¼ 486¾ —2¾ May 497¾ 498¾ 495 495¾ —3 Jul 505 505½ 501½ 502¼ —3¼ Sep 485 485¾ 483 483 —2¾ Dec 489 489¾ 487 487½ —2¼ Mar 497½ 498¾ 496½ 497 —1½ Jul 506½ 507¼ 506½ 507¼ +1 Dec 479½ 480¾ 479½ 480¾ +¼ Est. sales 528,247. Thu.’s sales 495,558 Thu.’s open int 1,503,972, up 2,009 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 367¾ 372 363½ 372 +5 Jul 352¼ 356¾ 352¼ 355 +4 Sep 352 352 352 352 — ½ Dec 355 355 355 355 +1¼ Est. sales 1,306. Thu.’s sales 1,306 Thu.’s open int 3,852 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1162¼ 1164 1155 1157¼ —5½ Jul 1179 1181 1172½ 1175 —4¾ Aug 1182¼ 1183¾ 1176 1178½ —4½ Sep 1171¼ 1173 1165¾ 1169¾ —2½ Nov 1175¼ 1177¼ 1169¾ 1173¾ —1¾ Jan 1186 1187¾ 1180½ 1184½ —1½ Mar 1184½ 1187½ 1180 1184½ — ½ May 1188¼ 1192¼ 1184 1189 +¼ Jul 1194¼ 1198¼ 1191 1194¾ +½ Nov 1161 1165¾ 1161 1162 +1½ Jan 1171 1171 1171 1171 +2¼ Jul 1176¾ 1180½ 1176¾ 1180½ +4½ Est. sales 350,407. Thu.’s sales 329,453 Thu.’s open int 781,048 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 44.85 45.13 44.66 44.91 +.09 Jul 45.44 45.75 45.27 45.53 +.10 Aug 45.66 45.98 45.52 45.76 +.10 Sep 45.77 46.08 45.68 45.91 +.15 Oct 45.74 46.04 45.72 45.87 +.13 Dec 45.94 46.30 45.86 46.18 +.24 Jan 46.05 46.43 46.02 46.26 +.17 Mar 46.43 46.55 46.21 46.37 +.14 May 46.43 46.78 46.42 46.60 +.16 Jul 46.85 46.85 46.82 46.82 +.23 Oct 45.99 45.99 45.99 45.99 +.23 Dec 45.92 45.93 45.92 45.93 +.25 Est. sales 191,441. Thu.’s sales 173,698 Thu.’s open int 559,179 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 343.60 343.60 339.50 339.70 —4.20 Jul 347.40 347.60 344.10 344.40 —3.20 Aug 348.70 348.70 345.30 345.40 —3.20 Sep 348.70 349.40 346.20 346.40 —2.80 Oct 349.00 349.10 346.60 346.70 —2.60 Dec 351.30 351.80 349.00 349.60 —2.10 Jan 352.20 352.20 349.90 350.70 —1.70 Mar 350.60 351.10 349.20 349.80 —1.60 May 349.20 350.60 349.20 350.30 —.90 Jul 351.50 352.30 351.50 352.20 —.80 Est. sales 194,274. Thu.’s sales 178,482 Thu.’s open int 468,650

