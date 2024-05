CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 536¾ 558¾ 536 550¼ +13½ Jul 553 574¾ 552¼ 566¾ +13¾ Sep 570¼ 591½ 569¾ 584 +13¾ Dec 594¾ 615½ 594¾ 608¾ +13¾ Mar 619¼ 635 618½ 629½ +14¼ May 635 646¾ 630¾ 641¼ +14½ Jul 636 644¼ 632½ 643¼ +14½ Sep 649 651¼ 644¾ 651¼ +15½ Dec 659¼ 662 659¼ 662 +16¼ Mar 670½ +16½ May 668¾ +16½ Jul 632½ +17¼ Est. sales 113,212. Thu.’s sales 106,279 Thu.’s open int 395,414, up 2,404 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 427¼ 434 426¾ 433½ +6¾ Jul 436¾ 443½ 436 443 +6¾ Sep 445¼ 451¾ 444¾ 451¼ +6¼ Dec 460¼ 466¾ 459½ 466¼ +6¼ Mar 472¾ 479¼ 472½ 479 +6 May 480½ 487 480¼ 486¾ +6 Jul 485¼ 491¼ 484½ 491¼ +6 Sep 477¼ 479¾ 476½ 479½ +4 Dec 479½ 485 479 484½ +4¼ Mar 490 493½ 490 493½ +4 May 498 +3½ Jul 501¾ +4¾ Sep 478 +4¾ Dec 472¾ 477 472¾ 477 +5¾ Jul 488¾ +5¾ Dec 475 475 475 475 +10 Est. sales 428,162. Thu.’s sales 394,192 Thu.’s open int 1,532,070, up 9,575 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 355 359 349¾ 358¾ +4 Jul 346 349¾ 341 349 +3 Sep 354 354 350¼ 350¼ +3 Dec 347 352¾ 347 351 +3 Mar 357¾ +3 May 363¾ +3 Jul 368½ +3 Sep 380¼ +3 Dec 387 +3 Mar 384 +3 Jul 353¼ +3 Sep 369 +3 Est. sales 907. Thu.’s sales 895 Thu.’s open int 4,243 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1134 1153 1131¾ 1150½ +16¼ Jul 1148¼ 1168 1145¾ 1165¾ +16¾ Aug 1150½ 1169¼ 1148½ 1166¾ +15½ Sep 1140¾ 1158¼ 1139 1155¾ +14 Nov 1149 1164 1146¾ 1161 +11¾ Jan 1161¼ 1176 1159¾ 1173¼ +11¼ Mar 1161¾ 1176 1160¼ 1172½ +9¾ May 1166 1180½ 1166 1176¼ +8¼ Jul 1175 1186¾ 1175 1183¼ +8½ Aug 1176¼ +8½ Sep 1156 +8¾ Nov 1141¼ 1153 1141¼ 1148¾ +8½ Jan 1157 +8¼ Mar 1155¾ +8 May 1158¼ +7¾ Jul 1164½ +8 Aug 1158½ +8 Sep 1138¼ +7¾ Nov 1120 1136¾ 1120 1127 +8 Jul 1126¾ +8 Nov 1099 +8 Est. sales 269,560. Thu.’s sales 245,410 Thu.’s open int 851,561 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 43.98 44.66 43.50 44.38 +.26 Jul 44.55 45.22 44.06 44.94 +.28 Aug 44.80 45.42 44.30 45.14 +.26 Sep 44.90 45.58 44.49 45.24 +.23 Oct 44.84 45.59 44.50 45.19 +.20 Dec 45.10 45.81 44.72 45.34 +.17 Jan 45.35 46.00 44.96 45.54 +.19 Mar 45.53 46.18 45.15 45.70 +.17 May 45.50 46.02 45.48 45.91 +.17 Jul 45.50 46.24 45.50 46.05 +.17 Aug 46.00 46.00 45.90 45.90 +.17 Sep 45.63 +.16 Oct 45.00 45.27 45.00 45.27 +.16 Dec 45.02 45.18 45.02 45.18 +.17 Jan 45.19 +.17 Mar 45.19 +.17 May 45.14 +.17 Jul 45.15 +.17 Aug 44.88 +.17 Sep 44.90 +.17 Oct 44.77 +.17 Dec 45.01 +.17 Jul 44.90 +.17 Oct 44.89 +.17 Dec 44.63 +.17 Est. sales 200,099. Thu.’s sales 191,687 Thu.’s open int 605,162, up 8,730 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 337.80 345.80 337.60 343.70 +5.70 Jul 337.00 344.90 336.70 343.20 +5.80 Aug 337.20 344.90 337.10 343.40 +5.60 Sep 337.50 345.00 337.50 343.50 +5.40 Oct 337.00 344.70 337.00 343.40 +5.50 Dec 340.10 347.70 340.10 346.30 +5.10 Jan 341.60 348.50 341.50 347.20 +5.10 Mar 340.00 347.70 340.00 346.20 +4.70 May 344.20 347.60 344.20 346.60 +4.50 Jul 347.90 349.90 347.90 348.60 +4.20 Aug 348.20 +4.20 Sep 347.00 +4.10 Oct 344.40 +4.10 Dec 346.40 +4.10 Jan 346.10 +3.90 Mar 343.30 +3.70 May 343.90 +3.60 Jul 345.00 +3.50 Aug 343.80 +3.50 Sep 341.20 +3.50 Oct 338.90 +3.50 Dec 338.30 +3.50 Jul 338.80 +3.50 Oct 338.80 +3.50 Dec 341.70 +3.50 Est. sales 159,883. Thu.’s sales 147,740 Thu.’s open int 469,184

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.