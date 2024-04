CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 550½ 555 536 537 —12¾ Jul 565 570 551 552¼ —12½ Sep 582 586¼ 568¼ 569 —11¾ Dec 603¾ 608½ 592¼ 593¼ —9¾ Mar 621½ 626¼ 612 613 —8¼ May 633 636¾ 623½ 624¾ —7 Jul 633 638 625½ 627¼ —6 Sep 634¼ —5¾ Dec 651¾ 651¾ 644¼ 644¼ —5¼ Mar 653 —4¾ May 651¼ —4¾ Jul 614¼ —4¾ Est. sales 137,816. Tue.’s sales 130,257 Tue.’s open int 391,304, up 1,513 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 431 433 429½ 430¼ — ¾ Jul 442¾ 444¼ 440¾ 441 —1¾ Sep 451¾ 453¼ 449½ 449¾ —2 Dec 467 468½ 464¼ 464¾ —2½ Mar 480 481¼ 477½ 477¾ —2½ May 487 488¾ 485 485½ —2¼ Jul 491¾ 493 489½ 489¾ —2½ Sep 482 482¼ 480¼ 480¼ —2¼ Dec 486½ 488 484½ 485 —2¼ Mar 494½ 495 494¼ 494¼ —2¼ May 498¾ —2¼ Jul 501½ —2¼ Sep 477¾ —2¼ Dec 477½ 478 476 476 —3 Jul 487¾ —3 Dec 469¾ —3 Est. sales 348,175. Tue.’s sales 313,832 Tue.’s open int 1,520,896 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 348½ 352¼ 339¼ 349¼ +3¼ Jul 336¾ 341½ 329½ 340 +3¼ Sep 341¼ +3¼ Dec 339¼ 345 335 343¾ +2 Mar 351¼ +2 May 357¼ +2 Jul 362 +2 Sep 373¾ +2 Dec 380½ +2 Mar 377½ +2 Jul 346¾ +2 Sep 362½ +2 Est. sales 1,405. Tue.’s sales 1,240 Tue.’s open int 4,391 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1145 1155¼ 1141¾ 1149½ +4½ Jul 1160½ 1169½ 1156¾ 1164¼ +4¼ Aug 1160½ 1169¾ 1157½ 1165¾ +5 Sep 1150½ 1158½ 1147 1155 +3¾ Nov 1157 1165 1153½ 1161¼ +2¾ Jan 1170¼ 1177¼ 1166 1173¾ +2½ Mar 1169½ 1176¾ 1165½ 1173¼ +2½ May 1174 1180½ 1170¾ 1177¾ +2 Jul 1180 1186¼ 1177 1184½ +2 Aug 1176¾ +1½ Sep 1155 +1½ Nov 1145¾ 1148¼ 1145¾ 1147¼ +1¾ Jan 1155¾ +1½ Mar 1154¾ +1¾ May 1157¼ +1¾ Jul 1163¼ +1¾ Aug 1157¼ +1¾ Sep 1137 +1½ Nov 1125¾ +1¾ Jul 1125½ +1¾ Nov 1097¾ +1¾ Est. sales 339,675. Tue.’s sales 304,879 Tue.’s open int 867,734, up 7,863 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 44.94 45.31 44.56 45.00 +.09 Jul 45.51 45.84 45.12 45.56 +.08 Aug 45.70 46.03 45.36 45.74 +.05 Sep 45.83 46.13 45.50 45.84 +.01 Oct 45.83 46.08 45.50 45.80 —.03 Dec 46.05 46.29 45.70 45.97 —.06 Jan 46.05 46.43 45.90 46.12 —.07 Mar 46.05 46.51 45.99 46.21 —.06 May 46.24 46.51 46.18 46.37 —.05 Jul 46.32 46.59 46.25 46.42 —.09 Aug 46.10 46.19 46.10 46.19 —.09 Sep 45.77 45.95 45.77 45.83 —.10 Oct 45.39 —.16 Dec 45.20 45.37 45.20 45.23 —.15 Jan 45.24 —.15 Mar 45.24 —.15 May 45.19 —.15 Jul 45.20 —.15 Aug 44.93 —.15 Sep 44.95 —.15 Oct 44.82 —.15 Dec 45.06 —.18 Jul 44.95 —.18 Oct 44.94 —.18 Dec 44.68 —.18 Est. sales 201,141. Tue.’s sales 191,484 Tue.’s open int 598,865, up 12,055 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 335.70 340.70 335.30 338.70 +3.40 Jul 337.00 341.40 336.40 339.80 +3.00 Aug 337.40 341.70 336.90 340.60 +3.30 Sep 338.00 341.80 337.20 341.10 +3.30 Oct 338.10 341.30 336.70 340.90 +3.20 Dec 340.70 344.10 339.60 343.80 +3.10 Jan 341.90 344.90 340.70 344.70 +2.90 Mar 341.50 344.20 340.50 344.20 +2.80 May 342.40 344.90 342.10 344.70 +2.40 Jul 344.90 346.90 344.80 346.90 +2.10 Aug 344.50 346.50 344.50 346.50 +2.10 Sep 343.50 345.40 343.50 345.40 +2.00 Oct 342.70 +1.80 Dec 343.10 344.80 343.10 344.80 +1.80 Jan 344.60 +1.70 Mar 341.90 +1.50 May 342.50 +1.40 Jul 343.60 +1.30 Aug 342.40 +1.20 Sep 339.80 +1.20 Oct 337.50 +1.20 Dec 336.90 +1.20 Jul 337.40 +1.20 Oct 337.40 +1.20 Dec 340.30 +1.20 Est. sales 145,506. Tue.’s sales 135,276 Tue.’s open int 468,272, up 987

