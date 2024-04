CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 552½ 562½ 549½ 556 +4¼ Jul 566½ 576¼ 564¼ 570¾ +4½ Sep 583¾ 591¾ 581½ 586½ +3½ Dec 608 614¼ 605 609¾ +3½ Mar 626½ 631 624 628 +3½ May 634½ 641½ 633½ 638 +3 Jul 637¼ 642½ 634¼ 639¼ +3¼ Sep 641¼ 645¼ 641¼ 645¼ +3 Dec 652½ 654½ 652½ 654½ +3 Mar 662¼ +2¾ May 660½ +2¾ Jul 623¼ +2¾ Est. sales 144,000. Thu.’s sales 60,158 Thu.’s open int 396,945, up 1,226 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 428¼ 437½ 427 435½ +6¾ Jul 441 449¼ 439½ 447¼ +6¼ Sep 450¼ 458 449 456¾ +6¼ Dec 466 473¼ 464¼ 472 +6 Mar 478¾ 486 477½ 485 +5¾ May 486½ 493½ 486½ 492½ +5½ Jul 490¾ 497½ 489¾ 496¾ +5¼ Sep 484 487 484 486¾ +3 Dec 487 493 486½ 491 +3 Mar 500 501 498 499¾ +2¾ May 503 504 503 504 +2¾ Jul 507¼ +3¼ Sep 483½ +5½ Dec 479¾ 482½ 479¾ 482 +3½ Jul 493¾ +3½ Dec 475 475¾ 475 475¾ +3½ Est. sales 380,102. Thu.’s sales 560,175 Thu.’s open int 1,564,871, up 3,670 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 345½ 358 344½ 351½ +3¾ Jul 337¾ 349¼ 337¼ 340¼ +3¼ Sep 343¼ 343¼ 338¼ 338¼ +3¼ Dec 344 349 342¼ 342¼ — ½ Mar 349¾ — ½ May 355¾ — ½ Jul 360½ — ½ Sep 372¼ — ½ Dec 379 — ½ Mar 376 — ½ Jul 345¼ — ½ Sep 361 — ½ Est. sales 1,224. Thu.’s sales 1,063 Thu.’s open int 5,255 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1158½ 1179¾ 1154 1174 +14¾ Jul 1170½ 1192¾ 1167 1186¾ +14¼ Aug 1170 1190¾ 1166 1184½ +13 Sep 1159¾ 1177 1154¾ 1171¾ +11¾ Nov 1164¼ 1181 1159 1176¼ +12 Jan 1176½ 1193 1171½ 1188½ +11½ Mar 1177½ 1193½ 1174 1187½ +9 May 1182¾ 1197¼ 1178 1190¾ +8 Jul 1189½ 1201½ 1189½ 1196½ +8 Aug 1189¼ +8 Sep 1165¼ +6¼ Nov 1155 1162 1153 1158 +7 Jan 1166½ +7 Mar 1165¼ +7 May 1167¾ +7 Jul 1173¾ +7 Aug 1167¾ +7 Sep 1147¼ +6¾ Nov 1135 1136 1135 1136 +7 Jul 1135¾ +7 Nov 1108 +7 Est. sales 322,902. Thu.’s sales 342,871 Thu.’s open int 848,122, up 9,830 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 46.02 46.67 45.59 45.89 —.13 Jul 46.51 47.22 46.15 46.45 —.12 Aug 46.76 47.39 46.36 46.64 —.13 Sep 46.89 47.46 46.50 46.78 —.11 Oct 46.92 47.41 46.52 46.81 —.05 Dec 47.11 47.60 46.71 47.02 Jan 47.18 47.72 46.86 47.16 +.01 Mar 47.17 47.68 46.88 47.17 +.03 May 47.51 47.51 47.02 47.25 +.02 Jul 47.48 47.54 47.03 47.27 +.03 Aug 47.01 +.03 Sep 46.67 +.06 Oct 46.20 +.07 Dec 46.40 46.40 45.94 46.01 +.06 Jan 46.02 +.06 Mar 46.02 +.06 May 45.97 +.06 Jul 45.98 +.06 Aug 45.71 +.06 Sep 45.73 +.06 Oct 45.60 +.06 Dec 45.87 +.06 Jul 45.76 +.06 Oct 45.75 +.06 Dec 45.49 +.06 Est. sales 186,541. Thu.’s sales 252,581 Thu.’s open int 576,230, up 5,620 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 335.20 345.10 334.80 344.40 +8.80 Jul 337.40 345.30 337.00 344.10 +6.30 Aug 338.10 345.40 337.30 344.10 +5.80 Sep 338.40 345.60 337.90 344.40 +5.80 Oct 338.00 345.10 337.40 343.90 +5.70 Dec 341.10 348.10 340.60 347.00 +5.70 Jan 342.00 348.90 342.00 348.00 +5.40 Mar 342.40 349.00 342.40 347.50 +4.70 May 344.70 349.80 343.90 348.30 +4.30 Jul 344.70 352.00 344.60 350.70 +4.30 Aug 351.60 351.70 350.20 350.20 +4.10 Sep 350.20 350.40 348.80 348.80 +3.90 Oct 346.20 +4.00 Dec 346.10 348.30 346.00 348.30 +4.10 Jan 348.00 +3.60 Mar 345.90 +3.90 May 346.50 +4.40 Jul 347.60 +4.40 Aug 346.40 +4.40 Sep 343.80 +4.40 Oct 341.50 +4.40 Dec 340.90 +4.40 Jul 341.40 +4.40 Oct 341.40 +4.40 Dec 344.30 +4.40 Est. sales 262,921. Thu.’s sales 249,981 Thu.’s open int 472,460, up 4,447

