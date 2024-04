CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 558½ 567¼ 555¾ 558½ +¾ Jul 572½ 581½ 570½ 573½ +1½ Sep 589¼ 597¾ 587¼ 590 +1¼ Dec 616 620¾ 610½ 613¼ +½ Mar 632¾ 639 629¼ 631¾ +¼ May 648 648¾ 639¾ 642½ +¼ Jul 649 649 640 643¼ +½ Sep 649¼ +½ Dec 658½ +½ Mar 666½ +¼ May 664¾ +¼ Jul 627½ +¼ Est. sales 130,146. Tue.’s sales 158,941 Tue.’s open int 398,356 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 431 435¾ 430¾ 434¼ +3 Jul 442 446¾ 442 445¾ +3¼ Sep 452 455½ 451¾ 454¾ +2½ Dec 468¼ 470¾ 467¾ 470¼ +2 Mar 480¾ 483¾ 480¾ 483 +1½ May 487¾ 490 487½ 490 +1½ Jul 490½ 493¼ 490½ 493¼ +1¾ Sep 484¼ 485 482¼ 485 +1½ Dec 486¾ 488¾ 486½ 488½ +1¾ Mar 497 497¼ 495¾ 497¼ +1¾ May 501½ +1¾ Jul 504½ +1¾ Sep 478½ +1¾ Dec 478 +½ Jul 489¾ +½ Dec 471¾ +½ Est. sales 451,433. Tue.’s sales 510,937 Tue.’s open int 1,557,580 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 330 340¼ 328½ 337¾ +8 Jul 325 337¾ 325 335½ +11¼ Sep 334¾ +7¼ Dec 338 344 338 342¼ +8¾ Mar 349¾ +8¾ May 355¾ +8¾ Jul 360½ +8¾ Sep 372¼ +8¾ Dec 379 +8¾ Mar 376 +8¾ Jul 345¼ +8¾ Sep 361 +8¾ Est. sales 1,042. Tue.’s sales 1,005 Tue.’s open int 5,241, up 222 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1174¾ 1180¾ 1163 1164¾ —9¾ Jul 1186¾ 1193¼ 1176¼ 1178 —9¾ Aug 1186¼ 1191½ 1175¼ 1177 —9¼ Sep 1174¼ 1179½ 1163 1165 —9½ Nov 1178 1183½ 1166¾ 1169¼ —9 Jan 1190¾ 1195 1179¼ 1181¾ —8½ Mar 1188¾ 1194¼ 1180 1183 —7 May 1191¼ 1195 1183½ 1186¾ —6¼ Jul 1196 1196 1191 1192 —5¾ Aug 1184½ —5¾ Sep 1163½ —5½ Nov 1157¾ 1157¾ 1152¾ 1155¾ —6 Jan 1164½ —6 Mar 1163¼ —6 May 1165¾ —6 Jul 1171½ —6 Aug 1165½ —6 Sep 1145 —5¾ Nov 1133½ —5¾ Jul 1133¼ —5¾ Nov 1105½ —5¾ Est. sales 296,901. Tue.’s sales 308,851 Tue.’s open int 832,041, up 3,859 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.61 48.03 46.92 47.60 +.08 Jul 48.11 48.55 47.47 48.12 +.08 Aug 48.27 48.67 47.64 48.26 +.07 Sep 48.29 48.67 47.68 48.30 +.07 Oct 48.32 48.55 47.59 48.19 +.07 Dec 48.35 48.72 47.68 48.29 +.06 Jan 48.55 48.84 47.81 48.40 +.05 Mar 48.45 48.83 47.83 48.40 +.03 May 48.54 48.68 47.92 48.49 +.03 Jul 48.63 48.63 48.00 48.52 +.05 Aug 48.00 48.24 48.00 48.24 +.06 Sep 47.58 47.81 47.58 47.81 +.04 Oct 47.29 +.05 Dec 47.08 +.05 Jan 47.04 +.05 Mar 47.00 +.04 May 46.95 +.04 Jul 46.96 +.04 Aug 46.69 +.04 Sep 46.71 +.04 Oct 46.58 +.04 Dec 46.87 +.04 Jul 46.76 +.04 Oct 46.75 +.04 Dec 46.49 +.04 Est. sales 228,035. Tue.’s sales 196,913 Tue.’s open int 579,058 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 335.60 336.90 330.60 330.90 —4.70 Jul 338.50 339.70 334.10 334.50 —4.10 Aug 338.80 339.90 334.70 335.10 —3.90 Sep 339.20 340.40 335.10 335.50 —4.00 Oct 339.70 339.90 334.60 335.10 —3.90 Dec 342.10 343.10 337.80 338.40 —3.70 Jan 343.70 344.40 339.40 339.90 —3.70 Mar 343.60 344.30 339.70 340.10 —3.40 May 343.50 343.90 340.80 341.40 —3.00 Jul 346.00 346.20 343.90 343.90 —3.00 Aug 345.80 346.60 343.50 343.60 —3.00 Sep 345.00 346.20 342.40 342.40 —3.20 Oct 339.70 —3.30 Dec 341.80 —3.30 Jan 342.10 —3.20 Mar 339.70 —3.10 May 339.90 —2.90 Jul 341.10 —2.70 Aug 339.90 —2.70 Sep 337.30 —2.70 Oct 335.00 —2.70 Dec 334.40 —2.70 Jul 334.90 —2.70 Oct 334.90 —2.70 Dec 337.80 —1.80 Est. sales 150,274. Tue.’s sales 178,948 Tue.’s open int 472,787

