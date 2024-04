CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 562 562¾ 547¼ 557 —3¼ Jul 577¼ 577¾ 562¾ 572¾ —3 Sep 591¼ 593 578 588¾ —2¾ Dec 612½ 613½ 599 610½ —1½ Mar 628 628½ 616 627¾ — ½ May 636¼ 639¼ 626¼ 638¾ +¼ Jul 638¼ 641½ 629¾ 640¾ Sep 648 +½ Dec 651¾ 658½ 651¾ 658½ +1 Mar 668¼ +2 May 666½ +2 Jul 629¼ +2 Est. sales 162,735. Thu.’s sales 153,814 Thu.’s open int 404,561 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 441¾ 442 432¼ 435½ —6½ Jul 454½ 454½ 446 449¼ —5¼ Sep 464 464 457¼ 460¾ —3¾ Dec 477½ 477½ 471½ 474¾ —3 Mar 489 489¼ 484½ 487¼ —2¾ May 493¾ 494¾ 490½ 493¼ —2½ Jul 495¾ 496¼ 492½ 495¾ —1¾ Sep 486¾ 487¼ 485 487¼ —1 Dec 488¾ 490 486 489¼ — ¾ Mar 497 498¼ 494½ 498¼ — ½ May 500 501¾ 500 501¾ — ¾ Jul 505½ — ¼ Sep 479½ — ½ Dec 478¼ 478½ 477¼ 478½ Jul 490¼ Dec 474 Est. sales 748,238. Thu.’s sales 710,186 Thu.’s open int 1,632,013, up 40,967 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 357 359¼ 355¼ 355¾ —1¼ Jul 350¾ 353 350¾ 352¼ Sep 348½ —2¼ Dec 360½ 361¼ 358½ 358½ —2¼ Mar 355½ —2¼ May 361½ —2¼ Jul 366¼ —2¼ Sep 378 —2¼ Dec 384¾ —2¼ Mar 381¾ —2¼ Jul 351 —2¼ Sep 366¾ —2¼ Est. sales 768. Thu.’s sales 768 Thu.’s open int 3,458, up 236 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1196¼ 1201¾ 1181½ 1185¾ —5¾ Jul 1209¼ 1215¾ 1196 1199½ —5¾ Aug 1210 1212¾ 1195 1198½ —5¼ Sep 1191¼ 1195 1179½ 1182¾ —4 Nov 1190¼ 1195 1179¼ 1182½ —3¾ Jan 1201 1204¼ 1190 1193½ —3¼ Mar 1197½ 1200½ 1187¼ 1191 —3½ May 1197¼ 1202¾ 1190¾ 1193 —3½ Jul 1205½ 1205½ 1197 1197¾ —3 Aug 1190½ —2¾ Sep 1168¾ —1½ Nov 1162¾ 1167¾ 1159 1161¼ —1½ Jan 1169½ —1¾ Mar 1169 —1½ May 1172½ —1¼ Jul 1178 — ¾ Aug 1172 — ¾ Sep 1152¼ —2 Nov 1139½ —2¼ Jul 1139¼ —2¼ Nov 1116¼ —2¼ Est. sales 350,715. Thu.’s sales 328,431 Thu.’s open int 811,505, up 8,714 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.12 48.79 48.06 48.24 +.29 Jul 48.73 49.31 48.60 48.76 +.28 Aug 48.75 49.32 48.65 48.82 +.28 Sep 48.69 49.20 48.56 48.71 +.26 Oct 48.35 48.97 48.35 48.50 +.23 Dec 48.54 48.98 48.36 48.49 +.21 Jan 48.62 49.05 48.44 48.56 +.20 Mar 48.85 49.00 48.41 48.51 +.15 May 48.90 48.92 48.55 48.55 +.11 Jul 48.97 48.97 48.53 48.53 +.06 Aug 48.59 48.63 48.22 48.22 +.01 Sep 48.24 48.36 47.83 47.83 Oct 47.91 47.91 47.26 47.32 —.04 Dec 47.50 47.62 46.92 47.08 —.05 Jan 47.10 —.03 Mar 47.07 —.03 May 47.12 —.02 Jul 47.13 —.02 Aug 46.86 —.02 Sep 46.88 —.02 Oct 46.75 —.02 Dec 47.13 +.11 Jul 47.02 +.11 Oct 47.01 +.11 Dec 46.75 +.11 Est. sales 144,494. Thu.’s sales 136,983 Thu.’s open int 574,725 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 338.30 338.70 331.30 333.40 —4.30 Jul 341.30 341.90 335.60 337.30 —3.70 Aug 342.70 342.70 336.80 338.30 —3.50 Sep 343.70 343.70 337.90 339.60 —3.30 Oct 344.00 344.20 338.40 339.80 —3.20 Dec 347.30 347.50 341.60 343.40 —2.90 Jan 346.80 347.90 342.90 344.70 —2.70 Mar 346.00 346.00 341.80 343.60 —2.80 May 345.50 345.50 343.00 343.90 —2.80 Jul 347.80 347.80 345.60 346.10 —2.60 Aug 348.90 348.90 345.70 345.70 —2.60 Sep 346.70 346.70 344.60 344.60 —2.60 Oct 342.10 —2.70 Dec 344.30 —2.60 Jan 344.60 —2.60 Mar 344.40 —2.50 May 344.40 —2.40 Jul 345.60 —2.30 Aug 344.60 —2.30 Sep 342.00 —2.40 Oct 339.70 —2.30 Dec 339.10 —2.40 Jul 339.60 —2.40 Oct 339.60 —2.40 Dec 337.90 —1.60 Est. sales 154,614. Thu.’s sales 144,146 Thu.’s open int 469,121

