Barcelona dice que la falta de tecnología en la línea de gol en LaLiga es una “vergüenza” tras la polémica victoria del Real Madrid

(CNN) — El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, y el portero Marc-André ter Stegen calificaron de una “vergüenza” a LaLiga por su falta de tecnología en la línea de gol después de que al equipo se le negó lo que pensó que era un gol legítimo en la derrota del domingo por 3-2 en El Clásico ante el Real Madrid.

El incidente ocurrió en el minuto 28 después de que el delantero del Real Madrid Vinícius Jr. igualara el marcador 1-1 tras el primer gol de Andreas Christensen en el estadio Bernabéu de la capital española.

El joven Lamine Yamal aprovechó un córner de Raphinha desviando el balón al primer palo, ante lo que el portero del Real Madrid, Andriy Lunin, desesperadamente apartó el balón de la portería, y los jugadores del Barça afirmaron que había cruzado la línea.

A pesar de las vehementes protestas del Barcelona pidiendo gol, la decisión del árbitro César Soto en el campo fue que el balón no había cruzado la línea, siendo el incidente luego controlado por el VAR.

Los ángulos de cámara proporcionados por el VAR no fueron concluyentes, incluido uno que miraba directamente hacia la línea de gol que fue bloqueado por el cuerpo de Lunin, lo que significa que la decisión original de Soto se mantuvo.

LaLiga es ahora la única de las cinco principales ligas de Europa que no tiene tecnología de línea de gol, y el medio español Cadena Ser informó al comienzo de la temporada actual que el presidente de la liga, Javier Tebas, se negó a pagar los 3 millones de euros (US$ 3,2 millones) que costaría instalar el sistema.

Según la FIFA, la tecnología de línea de gol puede notificar al árbitro en “un segundo” si todo el balón ha cruzado la línea.

“El sistema utiliza 14 cámaras de alta velocidad montadas en la pasarela del estadio o bajo el techo. Los datos de las cámaras se utilizan para crear una animación 3D para visualizar la decisión a los aficionados en la televisión y en la pantalla gigante dentro del estadio”, dijo la FIFA en una explicación de la tecnología en su sitio web.

El alemán Marc-Andre ter Stegen del Barcelona calificó de “vergonzosa” la falta de tecnología en la línea de gol en La Liga. (Javier Soriano/AFP/Getty Images)

LaLiga no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN, pero Tebas publicó capturas de pantalla de cuatro artículos antiguos (el más reciente de hace más de dos años) en X, antes conocido como Twitter, que destacaban errores cometidos por la tecnología de la línea de gol en varias ligas europeas con la leyenda: “Sin comentarios”.

La publicación de Tebas ha sido recibida con un aluvión de críticas, mientras que en un artículo para el diario español AS, Lucía Taboada comparó cómicamente la negativa de LaLiga a adoptar la tecnología de línea de gol con alguien que ignora intencionalmente los avances tecnológicos del mundo.

“Imaginad seguir queriendo vivir con antorchas y lámparas de aceite teniendo electricidad en el edificio”, escribió. “O querer vivir con una infección teniendo antibióticos a mano. Pues es lo que ocurre en LaLiga con la tecnología de la línea de gol”.

El Real Madrid ganó el Clásico gracias a un gol de Jude Bellingham en el tiempo añadido, dando una ventaja de 11 puntos sobre el Barcelona para poner una mano en el trofeo de LaLiga.

“Faltan palabras para las cosas de la tecnología”, dijo Ter Stegen a los periodistas, según ESPN. “. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza”.

Xavi dijo estar “totalmente de acuerdo” con su portero.

“No hay que callarse, es una vergüenza. Si queremos ser la mejor Liga del mundo hay que avanzar”, afirmó.

“No es necesario decir nada más. Me puede perjudicar a mí y a mi imagen. Analizadlo vosotros. Si volvemos a jugar, ganamos este partido pero esto forma parte de la construcción y al aprendizaje en que está ahora el club (…) Mi sensación hoy es de injusticia máxima. No ha sido justo el encuentro. No puedo engañar a nadie y menos a la afición. Es una evidencia”.

El gol de Jude Bellingham en el tiempo de adición le dio al Real Madrid una gran victoria en la carrera por el título deLa Liga. (David Ramos/Getty Images)

“Dije antes del partido que esperaba que el árbitro pasara desapercibido y acertara. Ninguna de las dos”.

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, como era de esperar, no estuvo de acuerdo con Xavi y Ter Stegen.

“”No quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión”, dijo, según Forbes. “Prefiero evaluar un partido igualado, competido, de lucha, con buenos momentos del Barcelona y nuestros. Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado”.

Laporta dice que podría pedir repetición del partido

El presidente del Barcelona, Joan Laporta criticó este lunes el VAR y pidió al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol las imágenes del llamado gol fantasma para que, si se confirma que se trataba de una anotación legítima, el club evalúe si toma acciones legales o pide la repetición del partido.

