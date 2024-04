ANÁLISIS | El jurado que decidirá el destino de Trump se perfila ante el primer juicio penal del expresidente

(CNN) — En este momento se están celebrando dos juicios penales contra Donald Trump. Está el que se celebra en…

Listen now to WTOP News

(CNN) — En este momento se están celebrando dos juicios penales contra Donald Trump.

Está el que se celebra en un tribunal de Manhattan, donde un juez, los abogados de ambas partes y los posibles miembros del jurado hacen enormes esfuerzos para sentar las bases del juicio justo al que tienen derecho el expresidente y cualquier otro ciudadano.

Y está el juicio imaginario que existe en la retórica de Trump, dirigido por “matones sin corazón” y un “juez muy conflictivo” que está “apresurando el juicio” que el presunto candidato del Partido Republicano afirma que es una “cacería de brujas inspirada por Biden”.

Conclusiones del segundo día de selección del jurado en el juicio a Trump por el pago de dinero por silencio

El martes, en el tribunal, Trump mantuvo contacto visual con los posibles miembros del jurado y fue amonestado por el juez Juan Merchan por murmurar mientras uno de ellos era interrogado. Pero el ritmo sorprendentemente ágil del proceso frustró las expectativas iniciales de que llevar a juicio al que posiblemente sea el hombre más famoso de la Tierra sería un proceso laborioso y prolongado.

Aunque hubo momentos ocasionales de ligereza en el tribunal y recordatorios de que el estatus de Trump lo convierte en un acusado como ningún otro, las conversaciones que los miembros del jurado mantuvieron con el juez y los abogados de la defensa y la fiscalía dejaron entrever la gravedad de lo que se desarrollará en las próximas semanas. Un posible miembro del jurado, por ejemplo, señaló: “Esto es real. La vida de este hombre está en juego, el país está en juego, esto es serio”.

A medida que el juicio de Trump sobre el pago de dinero por silencio se aceleraba en su segundo y apremiante día -con siete jurados ya convocados-, Trump redobló sus esfuerzos por desacreditar el proceso y el propio sistema judicial. Reforzó el argumento que es a la vez su principal defensa y su principal mensaje de campaña: que es una víctima perseguida que está siendo procesada porque está en camino de recuperar la Casa Blanca en noviembre.

La estrategia del expresidente resume uno de los desafíos más importantes al sistema judicial estadounidense que se recuerdan en la época moderna, y que probablemente lo empañará a los ojos de decenas de millones de sus partidarios, decida lo que decida el jurado. Y ejemplifica las circunstancias sin precedentes del primer expresidente que va a juicio en medio de una campaña electoral que ahora discurre más por múltiples salas de tribunales que por estados indecisos.

ANÁLISIS | ¿Se quedó dormido Donald Trump en la corte? Por qué el juicio penal plantea desafíos a los periodistas y al público

Pero fuera de la sala, el expresidente se enfureció, y ofreció un análisis sesgado de los esfuerzos de buena fe realizados en el interior.

Cuando la búsqueda de 12 miembros del jurado más suplentes se detuvo el martes, Trump se dirigió en automóvil a una bodega en el centro de la ciudad, para poner de relieve lo que él dice es el aumento de la delincuencia a la que se enfrentan los propietarios de pequeñas tiendas que a menudo están abiertas toda la noche y sirven especialmente a las comunidades de inmigrantes. Trump estaba en su elemento, saludando a una multitud que coreaba “Cuatro años más” y “Amamos a Trump”, mientras pronunciaba citas repletas de falsedades sobre países extranjeros que vacían sus prisiones y asilos para enviar una marea de inmigrantes a las ciudades estadounidenses.

En un acto ruidoso en el que parecía más un candidato a alcalde que un presunto candidato presidencial, hizo dos observaciones. En primer lugar, que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, debería perseguir a los “verdaderos” criminales y no a él, y que su obligación de asistir al juicio le mantenía alejado de la campaña electoral, mientras su rival, el presidente Joe Biden, recorre esta semana el estado de Pensilvania.

“Es culpa de Alvin Bragg, que persigue a gente como Trump, que no hizo nada malo”, dijo el expresidente de pie bajo un cartel de un cajero automático, en una escena que el veterano maestro de la autopublicidad parecía ofrecer para una portada del New York Post. “Me hace hacer campaña a nivel local y eso está bien”, dijo Trump, poniendo fin a su spot de política callejera en la ciudad que le hizo famoso y que enviará a 12 jurados con su destino legal, y potencialmente incluso su libertad, en sus manos.

Por su parte, Biden ofreció sus primeros comentarios sobre los desafíos legales de Trump desde que comenzaron los procedimientos del juicio, diciendo en una entrevista con Nexstar: “Su falta de ética no tiene nada que ver conmigo”.

Un acusado inusual se enfrenta a las convenciones del tribunal

Trump está acusado de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero por silencio a Stormy Daniels, una estrella de cine para adultos que alegó que tuvo una aventura con Trump antes de que se convirtiera en presidente. La teoría del caso de Bragg es que esta supuesta conducta provocó que Trump ocultara información vital a los votantes antes de las elecciones de 2016. Trump se declaró inocente y niega haber mantenido una relación sexual con Daniels. Este es solo uno de los cuatro juicios que se ciernen sobre Trump; los otros se centran en sus intentos de anular las elecciones de 2020 y su acaparamiento de documentos clasificados.

OPINIÓN | ¿Por qué el primer juicio penal contra Trump tiene un nombre incorrecto que debe ser cambiado?

El juicio actual no se televisa, lo que significa que Trump se ve privado de una plataforma. Pero esa restricción le permite montar un engañoso comentario diario sobre lo que está ocurriendo dentro de la sala del tribunal que probablemente sea lo máximo que muchos espectadores de los medios conservadores sepan sobre el caso.

En línea con el calendario de cuatro días a la semana para el juicio, los procedimientos se detendrán el miércoles. Se espera que Trump cene con el presidente de Polonia, Andrzej Duda, un nacionalista que fue uno de los líderes extranjeros favoritos del expresidente durante su mandato. Los acusados de delitos penales no suelen hacer una pausa en sus juicios para cenar con presidentes visitantes. La visita será otro recordatorio de las extraordinarias circunstancias de una elección enredada con el destino legal de Trump y puede ser vista como un respaldo altamente simbólico de Duda a su amigo durante su hora de necesidad.

A medida que el juicio llega a su primera pausa, ya van quedando claras dos cosas.

En primer lugar, las convenciones de los juicios penales, como las de miles de tribunales todos los días, significan que este caso avanzará sin descanso. Poco puede hacer el expresidente para detenerlo, a pesar de las tácticas dilatorias previas al juicio y los complejos litigios comunes a todos sus casos. Esta sensación de orden se reflejó el martes en el sólido avance en la asignación de los jurados.

“Llama la atención la normalidad en esta situación”, dijo a Erin Burnett, de CNN, Mimi Rocah, ex jefa de división de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El sistema de justicia penal, el sistema de jurado, está funcionando como se supone que debe funcionar”.

La segunda conclusión importante tras dos días de juicio es que Trump, que se forjó una imagen pública de despiadado magnate inmobiliario, diciendo a las víctimas “Estás despedido” en ” The Apprentice”, que se ve a sí mismo como un hombre fuerte y tiene su propio Boeing que puede llevarlo adonde quiera y cuando quiera, debe ceder el control total cuando el tribunal está reunido. No puede actuar y está obligado por una orden de silencio a no atacar a los testigos ni a los familiares de los funcionarios del tribunal.

Qué esperar en la selección del jurado para el juicio penal de Donald Trump en Nueva York

Cuando murmuraba en el tribunal el martes, Merchan dijo al abogado del expresidente: “No permitiré que se intimide a ningún miembro del jurado en la sala”. El incidente fue probablemente solo un anticipo de los enfrentamientos que se avecinan entre Trump y el juez. En anteriores juicios civiles, Trump desafió la dignidad de la norma del tribunal y se peleó con otros jueces. Sus quejas por no poder asistir la semana que viene a una audiencia de la Corte Suprema de EE.UU. derivada de su juicio federal por injerencia electoral también ponen de manifiesto que su tiempo no le pertenece. Y también se queja de que el juez no le permite asistir a la graduación de bachillerato de su hijo Barron, aunque Merchan aún no se ha pronunciado al respecto.

Rápido proceso de selección del jurado

Para cualquiera que se pregunte si un expresidente republicano que aliena a sus oponentes podría tener un juicio libre en Nueva York, el proceso de selección del jurado del martes podría resultar algo así como un alivio. Hay un gran debate entre juristas y partidarios sobre si el caso de Bragg es una exageración legal y si Trump es culpable de la supuesta conducta. Pero los posibles jurados parecían tomarse muy en serio su obligación. Fue notable que un gran grupo admitiera que no podían decir honestamente que podían juzgar a Trump con imparcialidad, testimonio de las reacciones extremas que evoca el expresidente.

“No creo que pueda ser tan imparcial y objetivo como pensaba que podría ser”, dijo un hombre que fue excusado.

Pero otros posibles jurados dijeron que serían capaces de dejar a un lado cualquier sentimiento político sobre Trump y centrarse en las pruebas y la ley. “Siento que políticamente, tenemos grandes desacuerdos, su cliente y yo”, dijo una persona. “Hay ciertas cosas que ha dicho que no me importan. Pero mucha gente dice cosas que no me importan”. Y añadió: “Pero cuando vengo aquí, eso no puede contar, tiene que desaparecer”.

En una señal de los tiempos que corren, el juez y los abogados pasaron horas examinando las publicaciones en las redes sociales de posibles miembros del jurado y familiares, en busca de pruebas de parcialidad. Y en otra tendencia reveladora que insinuaba el atractivo político del expresidente, algunos posibles jurados mencionaron que veían sus erupciones retóricas como las de alguien que dice lo que piensa, a diferencia de los políticos convencionales.

Cuando un posible miembro del jurado preguntó a Merchan si la asistencia a la boda de su hermana en septiembre podía ser un motivo para no prestar servicio, el juez desató las risas en el tribunal al responder: “Si todavía siguiéramos aquí en septiembre, eso sería un gran problema”.

El asesor del jurado Robert Hirschhorn dijo a Burnett, de CNN, que Trump debería estar contento con el proceso hasta ahora. “Es un grupo mixto, eso es exactamente lo que quiere”. Y añadió: “El expresidente captó hoy algunos jurados bastante buenos”.

Trump ha pedido a la Corte Suprema que le dé la razón en su reclamación amplia de inmunidad presidencial en un intento de descarrilar sus juicios. Pero hasta ahora, su juicio por el pago de dinero por silencio sugiere que, a pesar del ansia de poder sin diluir del expresidente, todos los estadounidenses siguen siendo iguales ante la ley.

La artista Christine Cornell ha esbozado a algunos de los acusados más famosos de la historia moderna, como el jefe de la familia del crimen John Gotti y el financiero Bernie Madoff, y lleva años dibujando a Trump. Fue ella quien mejor evocó la nueva realidad de Trump cuando declaró a la CNN el martes: “Es solo otro ser humano. Es solo un tipo en apuros”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.