1AvaloTherrs 21.75 +16.87 Up345.7 2LandosBiors 21.48 +13.65 Up174.3 3Mesoblastrs 5.01 +2.85 Up131.9 4StokeTher 13.50 +7.20 Up114.3 5TrumpMedia 61.96 +25.02 Up…

1AvaloTherrs 21.75 +16.87 Up345.7 2LandosBiors 21.48 +13.65 Up174.3 3Mesoblastrs 5.01 +2.85 Up131.9 4StokeTher 13.50 +7.20 Up114.3 5TrumpMedia 61.96 +25.02 Up 67.7 6Nutriband 4.52 +1.82 Up 67.4 7SutroBioph 5.65 +2.23 Up 65.2 8CheckCap 3.11 +1.09 Up 54.0 9LixteBiotrs 3.38 +1.18 Up 53.6 10Trumpwt 27.40 +9.03 Up 49.2 11CERoThera 3.07 +1.01 Up 49.0 12FloraGrwth 2.31 +.73 Up 46.2 13BioAtla 3.44 +1.03 Up 42.7 14OneGrpHosp 5.57 +1.55 Up 38.6 15KorroBiors 90.00 +24.98 Up 38.4 16OutlookThrs 11.94 +3.31 Up 38.4 17LenzTherars 22.33 +6.13 Up 37.8 18LMFdAmrs 3.66 +.99 Up 37.1 19PixieDustn 3.45 +.92 Up 36.2 20VastRenewn 3.09 +.79 Up 34.3 21ArgoBlock 2.17 +.54 Up 33.1 22InozymePh 7.66 +1.86 Up 32.1 23RevivaPhar 3.78 +.89 Up 30.8 24SolidPowrA 2.03 +.47 Up 30.1 25Incannexrs 3.59 +.83 Up 30.1 DOWNS Name LastChgPct. 1WeTouchn 2.25 —1.84 Off 45.0 2LuxUrban 1.38 — .93 Off 40.3 3Urbangro 1.37 — .79 Off 36.6 4TrxadeGrp 10.24 —5.79 Off 36.1 5SyntecOptA 3.80 —2.08 Off 35.4 6Intrusionrs 3.00 —1.58 Off 34.5 7AuOilseedn 1.66 — .82 Off 33.1 8AirshipAIn 6.59 —2.81 Off 29.9 9ChXiangtairs 4.01 —1.58 Off 28.3 10GraphjetA 7.07 —2.33 Off 24.8 11SonderHldrs 2.96 — .97 Off 24.7 12Vimeo 4.09 —1.34 Off 24.7 13ShiftPixyhrs 2.64 — .86 Off 24.6 14XTIAerosprs 1.73 — .55 Off 24.0 15Bremillerrs 2.00 — .57 Off 22.2 16GDSHoldg 6.65 —1.88 Off 22.0 17PopCultrs 2.33 — .65 Off 21.8 18TFFPharrs 6.04 —1.65 Off 21.5 19Alvotechwt 3.30 — .90 Off 21.4 20AltisourcePn 1.94 — .52 Off 21.1 21OrganigrHlrs 2.15 — .57 Off 21.0 22MicroCloudrs 3.85 —1.01 Off 20.8 23GardnStagen 6.84 —1.79 Off 20.7 24TelomirPhn 5.15 —1.34 Off 20.6 25ProfDvrs 1.78 — .44 Off 19.8 —————————

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.