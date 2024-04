Retiran del mercado más de 440.000 tazas navideñas marca Starbucks debido a riesgos de quemaduras y cortes

(CNN) — Nestlé USA está retirando del mercado más de 440.000 tazas metálicas navideñas marca Starbucks porque pueden sobrecalentarse o…

(CNN) — Nestlé USA está retirando del mercado más de 440.000 tazas metálicas navideñas marca Starbucks porque pueden sobrecalentarse o romperse al ser calentadas en el microondas o al estar llenas de líquido extremadamente caliente.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. (CPSC) dijo este jueves que ha habido 12 casos de las tazas sobrecalentándose o rompiéndose, lo que ha resultado en 10 lesiones. Estas lesiones incluyen nueve quemaduras graves y ampollas en dedos o manos, y un corte en un dedo. Una de estas lesiones requirió atención médica.

Los conjuntos de tazas navideñas no se vendieron en las tiendas de Starbucks, sino que se vendieron en línea y en tiendas como Target, Walmart y en Nexcom, el outlet de venta minorista militar. Los diferentes conjuntos de regalo se vendieron desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024 por alrededor de US$ 10, US$ 13 o US$ 20.

Conjunto de regalo navideño retirado de Starbucks con 2 tazas (primer plano de la taza). La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. dijo que las tazas pueden sobrecalentarse o romperse. (Crédito: Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU.)

Los cuatro conjuntos de regalo contenían una taza de cerámica cubierta con un recubrimiento metálico con la marca de Starbucks, que venía en tamaños de 11 oz y 16 oz. Los conjuntos de regalo navideños de 2023 eran Starbucks Holiday Gift Set con 2 Tazas, Starbucks Classic Hot Cocoa and Mug, Starbucks Peppermint and Classic Hot Cocoas and Mug, y Starbucks Holiday Blend Coffee and Mug.

La CPSC dijo que los clientes deben dejar de usar inmediatamente las tazas. Pueden devolverlas al lugar donde fueron compradas o contactar a Nestlé USA para obtener un reembolso completo.

En la página de contacto de Nestlé USA, los clientes deben “desplazarse hacia abajo hasta ‘Déjanos un mensaje’, hacer clic en ‘Queja’, seleccionar ‘Retiro del mercado’ en el menú desplegable, adjuntar una foto de la taza o el código identificador del conjunto de regalo, completar el formulario y enviarlo”, dijo la CPSC.

