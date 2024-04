CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 555 557½ 548½ 548¾ —6¼ Jul 571¼ 573¼ 564¼ 564¾ —6 Sep 587¾ 589½ 581¼ 581½ —5¾ Dec 610¼ 610¼ 603 603¾ —5 Mar 626½ 628½ 621¾ 622¾ —4 May 636½ 637¾ 633 633 —4¾ Jul 640 640¾ 636 637 —3½ Dec 654¾ 654¾ 653¾ 653¾ —5 Est. sales 26,384. Mon.’s sales 106,811 Mon.’s open int 409,425 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 437¼ 440¾ 435½ 438¼ +½ Jul 450½ 453 448½ 450¾ — ½ Sep 460½ 461½ 458½ 459¾ —1¼ Dec 474 474¾ 472¼ 473 —1¾ Mar 487½ 488 486 486½ —2 May 494 495 492¾ 493¼ —2 Jul 496½ 497 495¾ 496¼ —1¾ Sep 487 487 486½ 486½ —1 Dec 488¼ 489¼ 488 488¼ —1 Mar 497¾ 497¾ 497½ 497½ — ¾ May 502 502 502 502 Jul 504½ 504½ 504½ 504½ — ½ Est. sales 115,795. Mon.’s sales 196,988 Mon.’s open int 1,589,261, up 7,915 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 362½ 362½ 358¼ 358¾ —2½ Jul 356½ 356½ 354¼ 354¼ — ¼ Est. sales 180. Mon.’s sales 263 Mon.’s open int 3,249, up 18 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1207½ 1208 1199½ 1201¼ —8 Jul 1220 1221 1212½ 1214¼ —7½ Aug 1216¼ 1217¾ 1209½ 1211¾ —6½ Sep 1197¾ 1199 1192 1194 —6¼ Nov 1197 1197½ 1190 1193 —5¾ Jan 1205½ 1206½ 1199½ 1202 —6¼ Mar 1200¼ 1200¼ 1194¼ 1196¼ —5½ May 1200 1201¼ 1196 1196¾ —6 Jul 1201½ 1205¾ 1201½ 1204¾ —2½ Nov 1164½ 1166¾ 1164½ 1165 —4½ Est. sales 91,213. Mon.’s sales 184,008 Mon.’s open int 793,266, up 857 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 49.02 49.16 48.57 48.68 —.34 Jul 49.56 49.71 49.13 49.23 —.34 Aug 49.52 49.64 49.10 49.20 —.32 Sep 49.32 49.45 48.95 48.99 —.33 Oct 48.99 49.15 48.68 48.70 —.35 Dec 48.93 49.13 48.64 48.73 —.27 Jan 48.97 49.12 48.67 48.79 —.23 Mar 48.77 49.02 48.61 48.69 —.19 May 48.78 48.78 48.78 48.78 —.13 Est. sales 40,667. Mon.’s sales 135,916 Mon.’s open int 575,538, up 2,487 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 341.50 341.70 338.50 339.80 —1.90 Jul 345.20 345.20 342.20 343.60 —1.70 Aug 345.70 345.80 343.00 344.40 —1.60 Sep 346.90 346.90 344.00 345.30 —1.60 Oct 345.70 346.20 343.90 345.30 —1.50 Dec 349.60 349.60 347.00 348.30 —1.70 Jan 348.90 349.80 347.70 348.90 —1.80 Mar 347.90 347.90 345.90 346.90 —1.30 May 346.60 346.60 345.90 346.00 —1.60 Jul 351.60 351.60 348.10 348.70 —.70 Aug 347.50 347.50 347.50 347.50 —1.50 Sep 350.60 350.60 346.60 346.60 —1.30 Oct 346.50 346.50 346.50 346.50 +1.30 Est. sales 41,383. Mon.’s sales 97,726 Mon.’s open int 477,721

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.