Elecciones en México: El inicio de campaña de Gálvez, Sheinbaum y Máynez en frases

(CNN Español) — El 1 de marzo arrancaron en México oficialmente las campañas electorales presidenciales.

Los contendientes son Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PRI, PAN y PRD; Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia formada por los partidos Morena, PT y PVEM, y Jorge Álvarez Máynez, abanderado de Movimiento Ciudadano.

Gálvez comenzó su campaña en Zacatecas a la medianoche y, ese mismo día, se movió al estado de Guanajuato, gobernado por el PAN; Sheinbaum comenzó en el Zócalo de la Ciudad de México, donde fue jefa de gobierno, y Álvarez Máynez en Jalisco, uno de los dos estados que gobierna su partido.

Estas son las frases más destacadas de los discursos de los tres candidatos a gobernar México en los próximos 6 años.

Claudia Sheinbaum Pardo

• “Este 2 de junio, el pueblo de México tomará una decisión histórica. Solo hay dos caminos a tomar este 2 de junio: uno, que siga la transformación, el otro que regrese la corrupción. ¿Qué dice el Zócalo de la Ciudad de México? ¿Que siga la transformación o que regrese la corrupción?”

• “Respetaremos y garantizaremos el respeto a la libertad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad y combatiremos cualquier forma de discriminación”.

• “Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México”.

• “Vamos a fortalecer la inteligencia y la investigación y el trabajo conjunto para reducir la impunidad. No es una cuestión de mano dura, de guerras o de autoritarismos, que no se olvide que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Felipe Calderón”.

• “Vamos a mantener la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal. No regresarán los lujos ni privilegios, no habrá avión presidencial, no habrá estado mayor presidencial, y no vamos a recuperar los privilegios del Gobierno”.

Xóchitl Gálvez Ruiz

• “Apoyaremos a las familias de las personas desaparecidas y asesinadas por el crimen organizado, así como a los hijos de las mujeres víctimas de feminicidio. Y muy importante, libraremos a los negocios de la extorsión”.

• “Vamos a volver a la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional. Porque vamos a darles la orden de investigar y perseguir a la delincuencia. Se acabaron los abrazos a los criminales. Se les aplicará la ley”.

• “La disyuntiva para México en esta elección es muy clara: continuar por el mismo camino, lo que significaría claudicar ante la delincuencia o luchar para defender a las familias, defender a los jóvenes, defender a quienes trabajan y a quienes se esfuerzan. Claudia es claudicar y México no quiere claudicar. México quiere luchar”.

• “Queremos que las policías estatales cuenten con toda la tecnología y los recursos necesarios para tener buenos ministerios públicos, para hacer buenas investigaciones y que los criminales no se salgan con la suya. Por eso he anunciado que vamos a construir una cárcel. Una cárcel especial para los peores criminales. Ya basta que las cárceles sean el lugar donde se extorsiona, donde se tienen privilegios”.

• “Vamos a tener una nueva relación con Estados Unidos. Y para aquellos que empiecen a decir ‘es que la soberanía’, no hay peor pérdida de soberanía que hoy la tercera parte del territorio nacional está en manos de los delincuentes, eso no lo vamos a seguir permitiendo. Por eso vamos a tener una cooperación con Estados Unidos transparente, frontal, ética para hacer una Agencia binacional de Aduanas con personal civil de Estados Unidos y de México que serán entrenados y certificados con controles de confianza. La Agencia tendrá un doble mandato: fortalecer el control sobre cruces fronterizos para frenar la importación ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. Ya basta que esas armas estén matando a mexicanos”.

Jorge Álvarez Máynez

• “Hoy inicio mi campaña presidencial en Jalisco, y en 90 días le voy a dar la vuelta a la contienda presidencial, jugando limpio, jugando derecho, a partir de hoy. A partir de hoy me va a conocer México, y va a conocer lo que va a pasar”.

• “‘¿Usted conoce a Máynez?’ Y la gente les decía: ‘No’, porque nunca habían visto un espectacular, una lona o una playera de Máynez, no tenían por qué hacerlo. Las campañas se inician legalmente hoy, y las candidatas de la vieja política llevan años robándose el dinero de la Ciudad de México para hacer campaña ilegal, con actos anticipados de precampaña”.

• “El peor de los problemas, de los horrores que tiene México, es el problema de la violencia, de la impunidad, de la seguridad, al Gobierno federal se le ha olvidado Jalisco, y se le han olvidado muchos estados del país”.

• “Y el problema de la seguridad, perdónenme, no se arregla con una “carcelota”, eso solo lo puede plantear quien está pensando en votos y no en serio, quien es capaz de prometer cualquier cosa para intentar ganar una elección, pero que no sabe y no entiende cómo se debe de gobernar este país”.

• “Nadie me obligó a ser candidato a la presidencia, y muchos llegan de gobernadores o llegan de presidentes municipales o llegan de presidentes y dicen: “Yo no le voy a entrar a ese tema”. Perdónenme, nosotros estamos para entrarle a este tema y a todos los temas que afectan a las personas”.

