CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 559 567 549½ 555 +¼ Jul 573½ 582 565¾ 570¾ +1¼ Sep 589 597½ 582 587¼ +2¼ Dec 610 618½ 603½ 608¾ +2½ Mar 628 636¼ 622 626¾ +2 May 637¾ 645¾ 634¼ 637¾ +2 Jul 642½ 650 636¼ 640½ +1¼ Sep 648¼ +1½ Dec 658¾ +¾ Mar 668½ +¾ May 665¾ +¾ Jul 635 +¾ Est. sales 106,801. Fri.’s sales 105,805 Fri.’s open int 412,603, up 739 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 439 441¼ 437 437¾ —1½ Jul 451½ 454 450¼ 451¼ — ¾ Sep 461½ 463½ 460¼ 461 — ¾ Dec 474¾ 477¼ 473¾ 474¾ — ½ Mar 488 491 487½ 488½ — ½ May 494¾ 497¾ 494 495¼ — ½ Jul 498 500¼ 496¾ 498 — ¼ Sep 489½ 489½ 487 487½ Dec 488¾ 491¾ 488 489¼ Mar 500 500 498¼ 498¼ — ¼ May 502 — ¼ Jul 505 Sep 479¼ Dec 477¼ 480 477¼ 478¼ Jul 490 Dec 473¾ +¾ Est. sales 196,988. Fri.’s sales 240,859 Fri.’s open int 1,581,346 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 360½ 362¾ 359¼ 361¼ +3 Jul 354½ 356¾ 354¼ 354½ +1¼ Sep 351¾ +1¼ Dec 355 358 355 358 —3¼ Mar 355 —3¼ May 361 —3¼ Jul 365¾ —3¼ Sep 377½ —3¼ Dec 384¼ —3¼ Mar 381¼ —3¼ Jul 350½ —3¼ Sep 366¼ —3¼ Est. sales 263. Fri.’s sales 574 Fri.’s open int 3,231, up 101 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1194 1210 1188½ 1209¼ +16¾ Jul 1206½ 1222½ 1200¾ 1221¾ +16¼ Aug 1203½ 1218¾ 1197¾ 1218¼ +15½ Sep 1188¼ 1201¼ 1181½ 1200¼ +13 Nov 1188 1200 1180¾ 1198¾ +11¾ Jan 1197¼ 1209¼ 1190½ 1208¼ +11¾ Mar 1191 1203¼ 1184½ 1201¾ +11¼ May 1192¾ 1204¼ 1186½ 1202¾ +10¾ Jul 1196½ 1207¼ 1196½ 1207¼ +10½ Aug 1199½ +9¾ Sep 1174¼ 1177½ 1174¼ 1177½ +8½ Nov 1165 1169½ 1156¼ 1169½ +9¼ Jan 1178¼ +9¼ Mar 1176¾ +8¼ May 1180 +8 Jul 1185 +8 Aug 1179 +8 Sep 1161 +7¾ Nov 1148½ +8 Jul 1148¼ +8 Nov 1125¼ +8 Est. sales 184,007. Fri.’s sales 214,646 Fri.’s open int 792,409, up 2,558 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.75 49.09 47.55 49.02 +1.38 Jul 48.36 49.64 48.12 49.57 +1.36 Aug 48.31 49.57 48.10 49.52 +1.35 Sep 48.13 49.37 47.93 49.32 +1.34 Oct 47.91 49.10 47.78 49.05 +1.31 Dec 47.89 49.04 47.65 49.00 +1.28 Jan 47.82 49.05 47.81 49.02 +1.24 Mar 47.85 48.93 47.85 48.88 +1.17 May 48.59 48.91 48.59 48.91 +1.12 Jul 48.77 48.95 48.59 48.95 +1.11 Aug 48.52 48.72 48.52 48.72 +1.10 Sep 48.32 48.37 48.01 48.37 +1.09 Oct 47.91 +1.08 Dec 47.69 +1.07 Jan 47.71 +1.08 Mar 47.67 +1.07 May 47.71 +1.06 Jul 47.71 +1.08 Aug 47.44 +1.08 Sep 47.46 +1.08 Oct 47.33 +1.08 Dec 47.57 +1.12 Jul 47.46 +1.12 Oct 47.45 +1.12 Dec 47.19 +1.12 Est. sales 135,894. Fri.’s sales 118,888 Fri.’s open int 573,051, up 35 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 338.90 342.80 336.60 341.70 +2.60 Jul 343.10 346.30 340.50 345.30 +2.20 Aug 343.50 347.20 341.80 346.00 +1.60 Sep 345.10 348.20 343.30 346.90 +1.20 Oct 345.70 348.10 343.50 346.80 +.80 Dec 348.40 351.40 346.80 350.00 +.70 Jan 349.70 352.00 347.70 350.70 +.60 Mar 347.90 349.70 346.00 348.20 May 345.70 348.80 345.60 347.60 —.10 Jul 347.50 349.80 347.50 349.40 Aug 349.00 —.20 Sep 347.90 —.30 Oct 345.20 —.60 Dec 347.30 —.30 Jan 347.60 —.30 Mar 346.10 —.50 May 345.60 —.50 Jul 346.80 —.40 Aug 345.80 —.40 Sep 343.30 —.50 Oct 341.10 —.40 Dec 340.50 —.40 Jul 341.00 —.40 Oct 341.00 —.40 Dec 338.50 —.40 Est. sales 97,666. Fri.’s sales 116,813 Fri.’s open int 477,779, up 1,479

