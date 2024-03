ANÁLISIS | Dave Calhoun fue el director ejecutivo contratado para arreglar Boeing, pero desde que asumió el poder la empresa está en crisis

(CNN) — Los malos titulares sobre Boeing han sido la constante en 2024: desde crisis en pleno vuelo que pone…

(CNN) — Los malos titulares sobre Boeing han sido la constante en 2024: desde crisis en pleno vuelo que pone en riesgo las vidas de los pasajeros hasta debacles empresariales arraigadas que ocurren en tierra. Entonces, ¿cómo es posible que el director ejecutivo Dave Calhoun siga teniendo trabajo?

“Se ha convertido en una vergüenza extrema”, me dijo Richard Aboulafia, un veterano analista de aviación. “La junta directiva parece extrañamente ausente, los inversores parecen extrañamente complacientes y el Gobierno no parece tener un mecanismo para lidiar con esto”.

Echemos un vistazo: las acciones de Boeing han perdido más de una cuarta parte de su valor este año, y apenas estamos en marzo. Uno de sus aviones sufrió una explosión en pleno vuelo el 5 de enero, lo que causó múltiples investigaciones federales que sugieren cada vez más que los trabajadores de Boeing no colocaron pernos cruciales en su lugar después de realizar las reparaciones. La semana pasada, los investigadores criticaron a la empresa por demorarse en respuesta a sus solicitudes de pruebas clave.

Los problemas de Boeing no paran: al menos 7 incidentes con aviones en menos de tres meses de 2024

Boeing dijo que trabaja estrechamente con las investigaciones de los reguladores y que tiene planes para mejorar las medidas de seguridad en sus instalaciones de producción.

“Continuaremos apoyando esta investigación de la manera transparente y proactiva como hemos apoyado todas las investigaciones regulatorias sobre este accidente”, dijo Boeing en un comunicado.

Los problemas del 737 Max de Boeing ya serían bastante atroces de por sí.

Pero espera, hay más.

Dave Calhoun, director ejecutivo de Boeing, fotografiado en enero. J. Scott Applewhite/AP

El lunes, un Boeing 787 Dreamliner que volaba de Australia a Nueva Zelandia se cayó repentinamente en pleno vuelo, hiriendo a 50 pasajeros antes de aterrizar de manera segura. El martes, comenzaron a surgir noticias de que un denunciante de Boeing, John Barnett, murió en un aparente suicidio el mismo día en que tenía previsto dar testimonio sobre las preocupaciones de seguridad que había planteado sobre los protocolos de seguridad de la compañía.

Se desconoce si Boeing tiene alguna responsabilidad en cualquiera de los casos. La compañía dijo que recopila información sobre lo que salió mal en el 787. Y en respuesta a la muerte de su exempleado, la compañía dijo: “Estamos tristes por el fallecimiento del Sr. Barnett y nuestros pensamientos están con su familia y amigos”.

Boeing perdió el rumbo

Si Boeing fuera cualquier otra empresa, su director ejecutivo ya estaría fuera. Pero Dave Calhoun, director ejecutivo de Boeing desde 2020, permanece en su puesto, al igual que toda la alta dirección en el momento de escribir este artículo.

“Han sido tres años en los que ‘no hay manera de que Calhoun pueda permanecer al mando'”, dijo Aboulafia, director general de la firma consultora AeroDynamic Advisory. “Pero parece que se quedará al mando… No lo entiendo”.

De hecho, Boeing aumentó la compensación total de Calhoun en 2022 a US$ 22,5 millones, a pesar de los problemas con el programa 777 y los problemas de control de calidad con el 787 que obligaron a los reguladores a detener las entregas de la compañía. La compensación de Calhoun para 2023 aún no se ha anunciado; Boeing suele revelar esa información en abril.

Para ser justos con Calhoun, se hizo cargo de una empresa en profundas dificultades después de dos accidentes fatales del 737 Max que hicieron poner en tierra el importante avión en una inmovilización de casi dos años y puso a la empresa en una crisis que duró un año. Y los problemas del fabricante de aviones no comenzaron ahí: la fusión de 1997 con McDonnell Douglas es ampliamente citada como el cáliz envenenado de Boeing. Fue después de la fusión que los ejecutivos del contador comenzaron a tomar el control, desmantelar la empresa y poner a los contadores en roles que antes desempeñaban los ingenieros. Maximizar las ganancias tuvo prioridad sobre la calidad. En el corto plazo, los márgenes mejoraron. Pero a largo plazo, Boeing perdió la cabeza.

Los ejecutivos de Boeing, a partir de mediados de los años, “identificaron una industria con toneladas de flujo de caja, altas barreras de entrada y sólo dos actores”, dijo Aboulafia, refiriéndose al rival europeo de Boeing, Airbus. “Es una receta para salirse con la suya en las cosas malas”.

¿Mejoran las ventas de Boeing? 1:28

Los críticos de los accidentes del 737 Max en 2018 y 2019 no fueron solo un problema de diseño defectuoso sino también una gestión profundamente defectuosa que erosionó la cultura corporativa de Boeing.

Boeing contrató a Calhoun para enderezar el barco y ayudar a que el fabricante de aviones regresara a sus raíces de ingeniería. Algunos cuestionaron la medida en ese momento, dado que el propio Calhoun se formó como contador y no tiene experiencia en ingeniería. Calhoun, que anteriormente trabajó en Blackstone Group, Nielsen y GE, estaba cortado por el mismo patrón que Jim McNerney, quien dirigió Boeing como director ejecutivo de 2005 a 2015, una era tumultuosa marcada por relaciones laborales tensas y reducción de costos.

Bajo Calhoun, Boeing todavía no ha podido superar sus enormes problemas. Las crecientes preocupaciones de este año demuestran que sus esfuerzos no han dado como resultado suficientes mejoras en la calidad y la seguridad.

CNN se comunicó con Boeing para solicitar comentarios.

“Si me preguntas, lo primero que debe suceder para que Boeing se gane la confianza es básicamente despedir a toda la suite C (la alta dirección)”, me dijo el martes Gad Allon, profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. “Sé que eso no sucederá, pero… no hay una sola persona que tenga una C delante de su título que no sea responsable de lo que estamos viendo ahora”.

Sin embargo, Allon no espera que la junta directiva de Boeing actúe.

“Si hay una junta que funcione, eso es lo que debería suceder”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.