Retiran del mercado quesos, yogures y productos lácteos: esta es la lista de los productos relacionados con el brote de listeria en EE.UU.

(CNN) — Varios grandes minoristas, entre ellos Costco y Trader Joe’s, retiraron productos lácteos de Rizo-López Foods Inc. debido a una posible contaminación por listeria.

Rizo-López Foods Inc. retiró inicialmente docenas de productos lácteos la semana pasada después de que una investigación los identificara como la fuente de un brote de listeria en varios estados que causó dos muertes y 23 hospitalizaciones.

Desde entonces, la medida se ha ampliado para incluir otros productos elaborados con el yogur, la nata agria y el queso que se retiró, como aliños, sándwiches y ensaladas.

Las marcas y los productos que se retiraron la semana pasada incluyen:

SaveMart: Chicken Street Taco Kit

The Perfect Bite Co: Mexican Style Street Corn Bites

Stater Bros: Chicken Street Taco Kit

Fresh Express: Fresh Express Salsa! Ensalada Kit, Marketside Southwest Chopped Salad Kit

Albertsons, Safeway, Eagle, Carrs-Safeway, Pavilions, Vons, Randalls, Tom Thumb, Shaw’s, Star Market, Lucky: Chicken Taco Kits and Meals

Dole, Marketside, President’s Choice: Salad kits

Fresh and Ready, Sprig and Sprout, Jack and Olive: Torta sandwiches

Marketside: Bacon Ranch Crunch Salad Kit

Marketside: Bacon Ranch Crunch Chopped Salad Kit

Bright Farms: Bright Farms Southwest Chipotle Crunch Kit salad kit

Trader Joe’s: Chicken Enchiladas Verde, Cilantro Salad Dressing, Elote Chopped Salad Kit, Southwest Salad

Marketside, Ready Pac Bistro: Southwest Chopped Salad Kit, Bacon Ranch Crunch Kit, Fresh Mex Chopped Kit, Queso Crunch Salad Kit

Rojo’s: Black Bean 6 Layer Dip

Don Pancho, HEB, Trader Joe’s: Cilantro Lime Crema, Everything Sauce Fiesta, Cilantro Cotija dressing, Poblano Caesar dressing, Cilantro Dressing, Street Taco Express Meal Kit

Para obtener más información sobre el retiro de productos específicos, los consumidores pueden visitar el sitio web de la FDA sobre retiros del mercado y alertas de seguridad.

Los productos que fueron retirados de Rizo-López Foods Inc. se distribuyeron en todo el país y se vendieron bajo las marcas Tío Francisco, Don Francisco, Rizo Bros, Río Grande, Food City, El Huache, La Ordena, San Carlos, Campesino, Santa María, Dos Ranchitos, Casa Cárdenas y 365 Whole Foods Market, según una alerta de seguridad alimentaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

Según los CDC, es probable que la magnitud del brote sea mayor que las cifras comunicadas actualmente, ya que algunas personas se recuperan sin atención médica y no se les realizan pruebas de detección de listeria. La agencia trabaja con la FDA para investigar el brote.

¿Qué es la listeria?

La listeria monocytogenes es una bacteria que puede causar infecciones graves, a veces mortales, en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Según los CDC, la infección por listeria en mujeres embarazadas puede provocar abortos espontáneos y mortinatos. Las personas sanas pueden experimentar solo síntomas a corto plazo.

La infección puede manifestarse como una fiebre, dolores musculares, cansancio excesivo, dolor de cabeza intenso, náuseas, dolor de estómago o diarrea. Según los CDC, los síntomas suelen comenzar en las dos semanas siguientes a la ingestión de alimentos contaminados, pero pueden empezar el mismo día o hasta 10 semanas después.

Los CDC dijeron que tienen conocimiento de 26 personas de 11 estados que se han infectado con la cepa de listeria del brote entre junio de 2014 y diciembre de 2023. Las dos muertes asociadas a las infecciones se registraron en California y Texas.

Qué hacer con los productos retirados

Los consumidores deben comprobar si sus refrigeradores y congeladores contienen alguno de estos productos y deshacerse de ellos inmediatamente. También deben limpiar el refrigerador y cualquier recipiente o superficie que pueda haber estado en contacto con los productos retirados, ya que la listeria puede sobrevivir en el refrigerador y propagarse a otros alimentos y superficies, según los CDC.

Los consumidores deben ponerse inmediatamente en contacto con su médico si experimentan alguno de los síntomas mencionados tras consumir los productos lácteos que se retiraron. Pueden ponerse en contacto directamente con Rizo-López Foods Inc. si tienen preguntas en el teléfono 1-833-296-2233, y notificar efectos adversos a la FDA.

Aunque el brote de listeria se investigó dos veces previamente, una en 2017 y otra en 2021, los CDC dijeron que no tenían suficientes datos hasta ahora para identificar la fuente del brote. Las recientes entrevistas con personas enfermas y las revisiones de las instalaciones llevaron a los CDC a identificar el queso fresco y el queso Cotija fabricados por Rizo-López Foods como la fuente de las enfermedades.

Esta no es la primera vez que se retiran productos de Rizo-López Foods Inc. relacionados con la listeria, según la investigación de los CDC. La empresa retiró su queso Cotija curado a principios de enero, después de que las autoridades del estado de Hawai encontraran listeria en el producto.

