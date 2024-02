¿Cuándo y dónde se pueden comprar las entradas para la Copa América 2024?

(CNN Español) — A mediados de 2024, los aficionados del fútbol tienen una cita importante de talla internacional: la Copa…

(CNN Español) — A mediados de 2024, los aficionados del fútbol tienen una cita importante de talla internacional: la Copa América masculina, que se llevará a cabo en Estados Unidos.

En total, 16 países, divididos en cuatro grupos, disputarán del 20 de junio al 14 de julio “el torneo de selecciones más antiguo del mundo”.

De esas 16 selecciones mayores, 10 son de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y seis —que van en calidad de invitadas— son de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

La Copa América 2024 definió sus grupos y Argentina está lista para defender su título en territorio estadounidense

Pese a que faltan 121 días para el partido inaugural de la Copa América 2024 entre Argentina y Canadá/Trinidad y Tobago, ya tenemos certeza para todos aquellos que quieran comprar entradas para este encuentro y para casi todos los duelos del torneo.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para la Copa América 2024?

La Conmebol anunció este martes que los boletos para los partidos de la Copa América de este año estarán disponibles a partir del miércoles 28 de febrero.

Ese día, los aficionados podrán comprar sus entradas para 31 partidos, los cuales abarcan toda la fase de grupos, los cuartos de final y las semifinales.

Los boletos para el partido de la final, que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, saldrán a la venta “en una fecha posterior”.

La venta de entradas comenzará el 28 de febrero a las 10 a.m. (hora local de cada estadio) y estará disponible en el sitio web copaamerica.com.

Estadios de la Copa América 2024 y horarios de venta en otros países

La Copa América 2024 se jugará en 14 estadios distribuidos en 10 ciudades de Estados Unidos.

A continuación, te dejamos cada una de las sedes y el horario de venta de entradas en otros países según el horario local de todos los estadios.

Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada (Dos partidos de fase de grupos, uno de cuartos de final)

Inicio de venta de entradas en Las Vegas: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 12 p.m.

Bogotá, Colombia: 1 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 3 p.m.

Madrid, España: 7 p.m.

AT&T Stadium, Arlington, Texas (Dos partidos de fase de grupos, uno de cuartos de final)

Inicio de venta de entradas en Las Vegas: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 10 a.m.

Bogotá, Colombia: 11 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 1 p.m.

Madrid, España: 5 p.m.

Bank of America Stadium, Charlotte, Carolina del Norte (Una semifinal, partido de tercer puesto)

Inicio de venta de entradas en Charlotte: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 9 a.m.

Bogotá, Colombia: 10 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 12 p.m.

Madrid, España: 4 p.m.

Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas (Un Partido de fase de grupos)

Inicio de venta de entradas en Kansas City: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 10 a.m.

Bogotá, Colombia: 11 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 1 p.m.

Madrid, España: 5 p.m.

Exploria Stadium, Orlando, Florida (Dos partidos de fase de grupos)

Inicio de venta de entradas en Orlando: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 9 a.m.

Bogotá, Colombia: 10 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 12 p.m.

Madrid, España: 4 p.m.

GEHA Field en el Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri (Un Partido de fase de grupos)

Inicio de venta de entradas en Kansas City: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 10 a.m.

Bogotá, Colombia: 11 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 1 p.m.

Madrid, España: 5 p.m.

Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida (Dos partidos de fase de grupos, la final)

Inicio de venta de entradas en Miami Gardens: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 9 a.m.

Bogotá, Colombia: 10 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 12 p.m.

Madrid, España: 4 p.m.

Levi’s Stadium, Santa Clara, California (Dos partidos de fase de grupos)

Inicio de venta de entradas en Santa Clara: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 12 p.m.

Bogotá, Colombia: 1 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 3 p.m.

Madrid, España: 7 p.m.

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia (Dos partidos de fase de grupos, uno de ellos el partido inaugural)

Inicio de venta de entradas en Atlanta: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 9 a.m.

Bogotá, Colombia: 10 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 12 p.m.

Madrid, España: 4 p.m.

MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey (dos partidos de fase de grupos, una semifinal)

Inicio de venta de entradas en East Rutherford: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 9 a.m.

Bogotá, Colombia: 10 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 12 p.m.

Madrid, España: 4 p.m.

NRG Stadium, Houston, Texas (Dos partidos de fase de grupos, uno de cuartos de final)

Inicio de venta de entradas en Houston: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 10 a.m.

Bogotá, Colombia: 11 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 1 p.m.

Madrid, España: 5 p.m.

Q2 Stadium, Austin, Texas (Dos partidos de fase de grupos)

Inicio de venta de entradas en Austin: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 10 a.m.

Bogotá, Colombia: 11 a.m.

Buenos Aires, Argentina: 1 p.m.

Madrid, España: 5 p.m.

SoFi Stadium, Inglewood, California (Dos partidos de fase de grupos)

Inicio de venta de entradas en Inglewood: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 12 p.m.

Bogotá, Colombia: 1 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 3 p.m.

Madrid, España: 7 p.m.

State Farm Stadium, Glendale, Arizona (Dos partidos de fase de grupos, uno de cuartos de final)

Inicio de venta de entradas en Glendale: 28 de febrero, 10 a.m.

Ciudad de México, México: 11 a.m.

Bogotá, Colombia: 12 p.m.

Buenos Aires, Argentina: 2 p.m.

Madrid, España: 6 p.m.

