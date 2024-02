CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 596¼ 603 588½ 597½ +¾ May 598¾ 604¼ 590¾ 599¼ Jul 601¼ 603½ 593 600¼ — ¾ Sep 610 611 601¼ 608¼ — ½ Dec 623¾ 623¾ 614 620¾ — ½ Mar 631¾ 634 625½ 632¼ — ½ May 635 639 632¼ 638¼ — ¾ Jul 635½ 635½ 634¾ 634¾ — ½ Sep 640½ — ¾ Dec 650 653½ 650 653½ — ½ Mar 664 — ½ May 658½ — ½ Jul 619¾ — ½ Est. sales 151,621. Fri.’s sales 217,330 Fri.’s open int 399,539 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 430¼ 432¾ 427¾ 430½ +1½ May 442 445 440½ 442½ +1 Jul 451 454 450¼ 452¼ +1½ Sep 458 460¾ 457½ 458¾ +1 Dec 468½ 470¾ 467½ 469¼ +1 Mar 479¾ 482 478¾ 480¾ +1¼ May 485¼ 488 485¼ 487 +1½ Jul 488¼ 490¾ 487¾ 489½ +2 Sep 481 482 481 481¼ +2 Dec 480 484¾ 480 483½ +2¾ Mar 492 492¾ 492 492¾ +2½ May 496 +2¼ Jul 496¾ +2¼ Sep 477¼ +2¼ Dec 475 476¾ 475 476¾ +2¼ Jul 492 +2¼ Dec 468¾ +2¼ Est. sales 340,841. Fri.’s sales 444,635 Fri.’s open int 1,603,371, up 3,206 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 379¾ 383½ 373½ 378¼ +3 May 368¼ 378¾ 368¼ 372¾ +2½ Jul 364¾ 370¼ 364¾ 370¼ +2¾ Sep 374½ +2¾ Dec 371¾ Mar 351¾ May 357¾ Jul 362½ Sep 374¼ Dec 381 Jul 344¾ Sep 360½ Est. sales 475. Fri.’s sales 314 Fri.’s open int 3,198 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1183¾ 1196¾ 1182½ 1193 +9½ May 1189 1202½ 1188¾ 1197¾ +7¾ Jul 1199 1212 1198½ 1207½ +7¾ Aug 1192½ 1204 1192½ 1199¼ +7¼ Sep 1169¼ 1180½ 1169¼ 1175¼ +6 Nov 1163½ 1174 1162¾ 1168¾ +5 Jan 1172½ 1182¼ 1172½ 1178 +4¾ Mar 1172 1178¾ 1172 1175¼ +4½ May 1174¾ 1179¾ 1174¾ 1177¼ +4½ Jul 1185 1186¼ 1183½ 1183½ +4¼ Aug 1174½ +3½ Sep 1151 +3½ Nov 1145¼ 1148¼ 1140½ 1144¼ +3 Jan 1149½ +4¼ Mar 1147¼ +3½ May 1148¾ +6¾ Jul 1152¾ +6¾ Aug 1143 +6¾ Sep 1113¼ +6¾ Nov 1109 1112 1109 1112 +6¾ Jul 1111¾ +6¾ Nov 1082½ +6¾ Est. sales 211,894. Fri.’s sales 258,025 Fri.’s open int 773,150 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.26 47.34 46.51 46.90 —.36 May 47.65 47.81 47.04 47.40 —.35 Jul 47.99 47.99 47.24 47.64 —.27 Aug 47.60 47.67 46.99 47.42 —.23 Sep 47.10 47.30 46.66 47.08 —.21 Oct 46.67 46.88 46.24 46.65 —.20 Dec 46.68 46.74 46.09 46.50 —.20 Jan 46.46 46.72 46.12 46.48 —.21 Mar 46.58 46.58 46.08 46.43 —.21 May 46.15 46.50 46.15 46.50 —.21 Jul 46.21 46.66 46.21 46.54 —.23 Aug 46.50 46.50 46.30 46.30 —.30 Sep 46.04 —.31 Oct 45.65 —.31 Dec 45.42 45.45 45.42 45.45 —.33 Jan 45.38 —.32 Mar 45.34 —.32 May 45.33 —.31 Jul 45.31 —.31 Aug 45.04 —.31 Sep 45.04 —.31 Oct 44.89 —.31 Dec 45.27 —.43 Jul 45.16 —.43 Oct 45.15 —.43 Dec 44.89 —.43 Est. sales 141,884. Fri.’s sales 232,829 Fri.’s open int 559,236 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 347.10 355.90 346.50 348.90 +2.10 May 340.50 347.10 340.10 342.90 +2.40 Jul 343.60 349.90 343.40 346.40 +2.90 Aug 344.90 350.50 344.60 347.50 +3.00 Sep 344.80 350.30 344.80 347.50 +3.00 Oct 343.50 348.80 343.40 346.10 +3.00 Dec 345.30 350.50 345.30 347.80 +2.90 Jan 350.20 351.00 348.10 348.30 +2.80 Mar 347.10 349.00 346.80 346.80 +2.60 May 347.70 347.70 346.70 346.70 +2.40 Jul 348.70 348.70 348.30 348.30 +2.40 Aug 347.50 347.50 347.00 347.00 +2.30 Sep 345.00 +2.20 Oct 341.40 +2.20 Dec 342.40 +2.10 Jan 342.30 +2.10 Mar 340.10 +2.10 May 339.40 +2.10 Jul 340.20 +2.10 Aug 338.60 +2.10 Sep 335.80 +2.10 Oct 333.60 +2.10 Dec 333.70 +2.10 Jul 334.20 +2.10 Oct 334.20 +2.10 Dec 331.70 +2.10 Est. sales 193,584. Fri.’s sales 226,580 Fri.’s open int 493,749

