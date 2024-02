ANÁLISIS | Pregunté a criminólogos sobre inmigración y delincuencia en Estados Unidos. Sus respuestas pueden sorprenderte

(CNN) — La cifra me llamó la atención en cuanto la vi. En un nuevo informe del Pew Research Center…

En un nuevo informe del Pew Research Center sobre la situación en la frontera entre México y Estados Unidos, el 57% de los estadounidenses dice que el gran número de migrantes que buscan entrar al país genera más delincuencia.

En otras palabras, la mayoría de los estadounidenses relacionan ahora la delincuencia con el reciente aumento de la migración.

Esto me llamó la atención porque contradice años de estudios sobre lo que realmente ha ocurrido tras la llegada de inmigrantes a las comunidades de Estados Unidos. Muchos investigadores han llegado a la conclusión de que no hay relación entre inmigración y delincuencia. Algunos han llegado incluso a la conclusión de que los inmigrantes tienen menos probabilidades de delinquir que los nacidos en Estados Unidos.

La delincuencia no fue el tema central de la reciente encuesta de Pew, según la cual los estadounidenses culpan mayoritariamente al gobierno por su gestión de la situación en la frontera y ofrecen a los encuestados la oportunidad de opinar sobre posibles soluciones políticas.

Pero cuando se preguntó a los encuestados específicamente sobre el impacto de la afluencia de inmigrantes en la delincuencia, se observaron marcadas diferencias entre los distintos partidos: el 85% de los republicanos vincularon la afluencia de inmigrantes con la delincuencia, frente al 31% de los demócratas.

La encuesta también reveló que el 39% de los estadounidenses no cree que la afluencia de inmigrantes tenga un gran impacto en la delincuencia.

El informe de Pew se basa en una encuesta a 5.140 adultos realizada entre el 16 y el 21 de enero.

Su publicación se produce tras varios casos delictivos de gran repercusión en la ciudad de Nueva York en los que presuntamente están implicados inmigrantes recientes, entre ellos una agresión a agentes de policía en Times Square y una serie de robos de teléfonos móviles que llevaron al comisario de policía a declarar en una reciente rueda de prensa que “una ola de delincuencia de inmigrantes” había “arrasado” la ciudad.

El alcalde Eric Adams ha subrayado que la mayoría de los inmigrantes llegados recientemente a Nueva York no están cometiendo delitos.

“La abrumadora mayoría de los más de 170.000 inmigrantes y solicitantes de asilo están intentando continuar la siguiente etapa de su viaje en busca del sueño americano. Pero aquellos que cometan un delito serán tratados como cualquier otro delincuente en esta ciudad”, afirmó.

“Este pequeño número de personas está infringiendo la ley y teniendo un enorme impacto en nuestra seguridad pública, y por eso nos centramos en ellos”.

Todo esto plantea algunas preguntas clave: ¿estamos asistiendo a un aumento de la delincuencia vinculado a la inmigración o existe una brecha entre la percepción pública y la realidad? ¿Y qué puede ocurrir cuando nos centramos en incidentes individuales y no tenemos en cuenta el panorama general?

Para hacerme una mejor idea de lo que está pasando, hablé con varios criminólogos antes de que se publicara el informe de Pew. Esto es lo que me dijeron (editado en extensión y claridad):

Migrantes solicitantes de asilo esperan a ser procesados en un campamento improvisado tras cruzar la frontera con México el 2 de febrero de 2024, cerca de Jacumba Hot Springs, California. Crédito: Gregory Bull/AP

Estos expertos han analizado cientos de estudios sobre inmigración y delincuencia. Esto es lo que han aprendido

Charis Kubrin y Graham Ousey escribieron literalmente el libro básico sobre inmigración y delincuencia. Llevan décadas investigando estos temas y analizaron numerosos estudios para su libro de 2023, “Immigration and Crime: Taking Stock”. Kubrin es profesor de Criminología, Derecho y Sociedad en la Universidad de California en Irvine, y Ousey es profesor de Sociología y Criminología en el College of William and Mary de Virginia.

Uno de los motivos por los que me puse en contacto con ustedes es que recientemente se han producido algunos incidentes de gran repercusión en Nueva York que han llamado la atención.

Kubrin: Cuando me enteré del incidente de Nueva York, lo primero que hice al oírlo en las noticias es decir: “Oh, Dios, ya empezamos”. Porque estos casos anecdóticos, sin minimizar nunca la gravedad, pero los raros sucesos en los que individuos nacidos en el extranjero, y mucho menos indocumentados, cometen delitos, y salen en las noticias, me preocupan por el efecto cascada de estos incidentes que eclipsan lo que sabemos en el contexto más amplio sobre inmigración y delincuencia. Porque se trata de temas candentes. Tocan la fibra sensible.

Ousey: Los seres humanos cometen delitos en casi todas las sociedades del mundo. Pero lo que se pierde en esas historias anecdóticas es que llevan a un punto máximo de negatividad en el que se ignoran todas las cosas potencialmente buenas que los inmigrantes aportan a nuestra sociedad. Y es frustrante intentar aportar pruebas y contextualizar las cosas y ponerlas en términos estadísticos cuando estás argumentando en contra de este punto crítico que permite a la gente ignorar más o menos todo lo demás.

Hay tanta gente que responderá a esas encuestas de opinión pública y reconocerá que los inmigrantes han contribuido enormemente de forma beneficiosa a la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que perpetúan esa asociación (entre inmigración y delincuencia)? ¿Y por qué tiene tanto poder? ¿Por qué tiene tanta influencia en la forma en que pensamos sobre los inmigrantes en general o sobre los inmigrantes indocumentados en particular? No estoy seguro de las respuestas, pero es una de las cosas que más me intrigan.

¿Qué es lo que quieren que la gente se lleve de su libro?

Kubrin: A través de una variedad de estudios que utilizan diferentes años de datos que se centran en diferentes áreas de Estados Unidos, con algunas excepciones, hay algunos matices allí. No quiero negar el matiz: en general, por término medio, no encontramos una conexión entre inmigración y delincuencia, como se afirma tan a menudo.

La conclusión más común en todos estos tipos de estudios es que la inmigración en una zona o bien no está asociada con la delincuencia en esa zona, o bien está negativamente asociada con la delincuencia en esa zona. Es decir, que más inmigración equivale a menos delincuencia. Es raro encontrar estudios que demuestren que la delincuencia se produce tras un aumento de la inmigración o con un mayor porcentaje de población inmigrante.

Ousey: Mucha gente cuando dice eso dirá, “Oh, bueno, pero ¿qué pasa con los inmigrantes indocumentados?”. Y hay menos investigación sobre ese tema. Pero el corpus de investigación está creciendo y llega más o menos a la misma conclusión.

Alambre de púas cerca del río Grande el 3 de febrero de 2024 en Shelby Park en Eagle Pass, Texas. Crédito: Sergio Flores/AFP/Getty Images

La gente está muy centrada ahora mismo en los migrantes que han llegado recientemente. ¿Existen estudios que analicen alguna de estas ciudades que han visto una afluencia?

Kubrin: No conozco ninguno (todavía).

Basándose en su experiencia, que les ha permitido analizar numerosos estudios a lo largo de muchos años, ¿creen que es razonable plantear la hipótesis o extrapolar que este tipo de tendencias a largo plazo se observarían también en este grupo en términos de inmigración y delincuencia? ¿Cuál sería su teoría?

Kubrin: Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Porque creo que se trata de una población y un contexto únicos. Los inmigrantes son un grupo muy diverso. Hablamos de los inmigrantes como si fueran un bloque, ¿verdad? Pero varían en todo, incluida su motivación para venir a Estados Unidos.

Sí creo que con algunas de las llegadas recientes tenemos ciertas situaciones en las que los inmigrantes vienen con muy poco en la mano, habiendo escapado de acontecimientos extremadamente traumáticos, llegando como refugiados en muchos casos a lugares que no son particularmente acogedores, y no tienen los recursos para ayudarles. Seamos realistas. No son las condiciones ideales.

Al mismo tiempo, me parece interesante que con todos estos miles de individuos, los titulares hasta ahora hayan sido dos o tres (incidentes). La cuestión no es por qué estos inmigrantes cometen estos delitos contra los agentes de policía. Es ¿cómo es posible que miles y miles y miles de inmigrantes en estas condiciones vengan y no cometan delitos? Ese es el titular para mí.

¿Cuáles son las consecuencias en el mundo real de este tipo de declaraciones generalizadas que oímos en las que se tacha a los inmigrantes de delincuentes?

Kubrin: Las consecuencias de esos estereotipos y de equivocarnos es que estamos impulsando y apoyando políticas que parten del supuesto de que los inmigrantes traen delincuencia. Y esas políticas no solo no funcionan, sino que tienen consecuencias colaterales que afectan no solo a los propios inmigrantes, sino a la sociedad estadounidense en general… Así que hablar de esto no es solo un ejercicio académico de opinión pública. Las consecuencias, lo que está en juego, son muy importantes.

Si realmente queremos acabar con la delincuencia o reducirla en la sociedad, nuestra conclusión es… que una política de inmigración restrictiva, dura y excluyente no lo va a conseguir. Y hay muchos daños colaterales, tanto si hablamos de los daños a la familia o a los niños con las políticas de deportación, o las políticas de separación familiar, o los crímenes de odio cometidos como resultado de las afirmaciones de que los inmigrantes son criminales.

¿Hay una “oleada de delitos cometidos por inmigrantes” en Nueva York? Este experto dice que es demasiado pronto para afirmarlo

Christopher Herrmann es un antiguo supervisor de análisis criminal del Departamento de Policía de Nueva York. Ahora es profesor adjunto del Departamento de Derecho y Ciencias Policiales del John Jay College of Criminal Justice de la CUNY.

El comisario de Policía de Nueva York, Edward Caban, describió recientemente una “oleada de delincuencia de inmigrantes” en la ciudad al anunciar la detención de una banda de ladrones de teléfonos celulares. ¿Es eso lo que está ocurriendo?

Hay un aumento de los robos. ¿Es el aumento suficiente para llamarlo ola de delincuencia? No. ¿Seguro que los inmigrantes son los responsables del aumento de robos? No. ¿Sabemos si las víctimas también eran inmigrantes?

No… Es difícil calificarla de ola de delincuencia migrante cuando no sabemos todas estas cosas.

Esta captura de pantalla de un video del Departamento de Policía de Nueva York muestra a un grupo de presuntos migrantes asaltando a dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York cerca de Times Square a finales de enero. Crédito: Departamento de Policía de Nueva York

¿Existe algún dato global que te permita pensar en el impacto que puede tener este gran número de recién llegados a la ciudad?

Cuando una periodista del New York Daily News me preguntó recientemente sobre este tema, le di lo que me pareció una buena fórmula: ¿Por qué no coges las comisarías de policía que tienen albergues y te fijas en esa muestra? ¿Ha aumentado la delincuencia? ¿Ha bajado?

Ese informe de New York Daily News acabó descubriendo que, en los lugares que analizaron donde hay refugios, la delincuencia ha bajado este año en comparación con el mismo periodo del año pasado en la mayoría de las categorías.

Sí, la mayoría de la gente te dirá que los inmigrantes indocumentados son mejores que los ciudadanos estadounidenses en lo que respecta a la delincuencia. Tienen miedo de ser deportados.

¿Es una tendencia que observaste cuando estaba en la policía de Nueva York?

El problema es, y esto es sin duda una cuestión de estados demócratas y republicanos, que en muchos de los estados demócratas ni siquiera registramos la situación de inmigración. Realmente no nos preocupamos por eso. Si cometes un delito, te arrestamos. Te vamos a meter en la cárcel. Si resulta que no eres ciudadano y nos molestamos contigo, quizá te entreguemos al ICE. Pero la realidad es que, muchas veces, simplemente te metemos en nuestro sistema y te tratamos como a cualquier otro delincuente.

¿Así que realmente no se sabe?

Sí, no hay una manera fácil de profundizar en esto y realmente averiguar, ¿es un problema de inmigrantes?, ¿no es un problema de inmigrantes? Pero yo casi lo equipararía a… como, el metro de Nueva York. Cada vez que hay un incidente de gran repercusión en el metro de Nueva York, salen a la luz todas estas historias y todo el mundo tiene miedo del metro. E hice las cuentas y fueron como ocho delitos graves violentos con como medio millón de personas viajando en el metro. A la gente le gusta centrarse en estos incidentes de alto perfil mediático. No estoy diciendo que los incidentes de alto perfil no sucedieron. Solo digo que no son la norma, son la excepción.

