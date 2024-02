Acusan de asesinato al sospechoso del crimen de Audrii Cunningham, luego de que hallaran el cuerpo en un río atado a una roca

(CNN) — Don Steven McDougal, el amigo de la familia sospechoso de matar a Audrii Cunningham, de 11 años, en…

(CNN) — Don Steven McDougal, el amigo de la familia sospechoso de matar a Audrii Cunningham, de 11 años, en Livingston, Texas, está acusado ahora de asesinato con posibilidad de pena de muerte, según documentos judiciales presentados el miércoles en el condado de Polk.

McDougal, que ya estaba detenido en relación con un caso de agresión no relacionado, se le ordenó permanecer en prisión sin fianza.

“Las imágenes de video y los datos del teléfono celular ubican a McDougal en tres lugares de interés”, incluyendo a lo largo del río Trinity, donde el cuerpo de Audrii fue recuperado el martes, según una denuncia penal.

Los investigadores dicen que McDougal había acordado llevar a la niña a una parada de autobús escolar la mañana en que desapareció, pero nunca llegó. En la denuncia, un ayudante del sheriff dijo que hay pruebas de que “McDougal mintió sobre su paradero y actividades el día 15 de febrero de 2024”.

Cuando se descubrieron los restos de Audrii se encontró una gran roca atada alrededor del cuerpo, dice el documento judicial. “La cuerda utilizada coincidía con la cuerda que se observó en el vehículo de McDougal en un control de tráfico dos días antes”, señala la denuncia.

Don Steven McDougal, sospechoso de la muerte de la niña Audrii Cunningham, de 11 años, en Texas. (Crédito: County Jail / AP)

Ni en los documentos judiciales presentados el miércoles ni en los registros de la cárcel figura un abogado de McDougal.

La familia de Audrii pensó que McDougal estaba llevando a la niña por la calle a la parada de autobús cuando salieron de su casa el jueves por la mañana, dijeron funcionarios del condado de Polk. Pero la niña no llegó a subir al autobús escolar ni a su clase, y más tarde se encontró cerca de una presa local una bolsa parecida a su mochila roja brillante de Hello Kitty.

El cuerpo de Audrii fue hallado el martes en el río Trinity, aguas abajo del embalse cercano al lugar donde se encontró la mochila. Fue uno de los varios lugares que McDougal dijo a los investigadores que había ido en torno al momento de su desaparición, dijo el sheriff Byron Lyons.

Los buzos recuperaron el cuerpo de Audrii Cunningham cerca de esta parte del río Trinity el martes. Crédito: Jason Fochtman/Houston Chronicle/AP

Los investigadores localizaron los restos de Audrii utilizando registros de teléfonos celulares, análisis de video e información de McDougal, dijo Lyons.

El estado de los restos de Audrii no se ha dado a conocer, dijo el sheriff, y la Oficina del Médico Forense del Condado de Harris determinará la causa de su muerte.

Para ayudar a descubrir el cuerpo, dijo Lyons, las autoridades de gestión del agua ralentizaron el flujo de agua del embalse del lago Livingston, uno de los mayores embalses del estado, con 33.500 hectáreas de superficie, permitiendo que el nivel del río retrocediera lo suficiente como para revelar los restos.

“Expreso mi más sentido pésame y mis condolencias a todos los que conocían, cuidaban y querían a Audrii”, dijo el sheriff. “McDougal, un amigo del padre de Audrii, vivía en una caravana en la propiedad de la familia y a veces llevaba a la niña a tomar el autobús escolar en el barrio, dijo el sheriff. Ha sido la principal persona de interés en su desaparición mientras las autoridades rastreaban frenéticamente la ciudad rural de Livingston, al este de Texas, a unos 112 kilómetros al noreste de Houston”, dijo.

McDougal se unió a los esfuerzos de búsqueda y fue visto llamando a las puertas del vecindario y preguntando si alguien había visto a Audrii, dijo el sheriff a CNN. Pero Lyons no creía que sus esfuerzos fueran genuinos.

“Para mí, lo único que me dice es que está intentando dar la apariencia de que no tiene nada que ver o de que no es culpable de su desaparición y que (es) parte de las partes interesadas que estaban intentando localizarla”, dijo Lyons este martes.

En los días posteriores a la desaparición de Audrii, el sospechoso afirmó que es “inocente” y que “no ha hecho nada malo” en varias publicaciones en las redes sociales, según muestra su actividad en Facebook.

“No soy culpable”, escribió en un comentario una cuenta de Facebook que parecía pertenecer a McDougal, debajo de una publicación realizada en el perfil “True Crime Society” el día después de que se reportara la desaparición de Audrii Cunningham.

“Yo estuve allí y me interrogaron. No estoy corriendo ni escondiéndome”, escribió McDougal antes de volver a comentar y decir: “He hecho todo lo que he podido para ayudar a encontrarla. No he hecho nada malo”.

CNN se comunicó con la Policía sobre los comentarios de Facebook que parecían pertenecer a McDougal, pero las autoridades no respondieron sobre las publicaciones en las redes sociales.

El historial delictivo del sospechoso

McDougal tiene un largo historial delictivo que se remonta al menos a 2003, con condenas por delitos violentos y otra por atraer con engaños a un menor, según los registros judiciales de varios condados de Texas.

En 2007, fue condenado por atraer con engaños a un menor en el condado de Brazoria, Texas. Según los registros judiciales, se declaró inocente y fue condenado a dos años de prisión, pero se le computaron 527 días.

Los registros en línea no proporcionan detalles sobre las acusaciones específicas en el caso de atraer con engaños a menores, pero el delito es definido por el estado como “la intención de interferir con la custodia legal de un menor de 18 años” cuando una persona “atrae, persuade o toma al menor de la custodia del padre o tutor”.

McDougal también fue condenado en 2010 y 2019 por asalto agravado con un arma mortal.

En 2010, McDougal fue declarad0 culpable de agresión agravada con un arma mortal y condenado a cuatro años de prisión, según muestran los registros del Tribunal de Distrito del Condado de Harris. McDougal se declaró culpable de amenazar a un hombre con un cuchillo.

La víctima en ese caso dijo a CNN este martes que McDougal, su excompañero de trabajo, lo atacó después de que lo expulsara de su casa.

“Llegó con otros amigos que tenía”, dijo Elic Bryan. “Acabamos echándolo de casa y volvió con un cuchillo”.

Bryan dijo que McDougal comenzó a apuñalar la puerta antes de volver a entrar.

“Vino hacia mí con el cuchillo, y yo tenía mi escopeta y lo golpeé con ella en la cara”, relató Bryan a CNN. “No tenía ni idea de que fuera esa clase de persona”.

“Estás roto, estás enojado, estás vacío”

Los seres queridos de Audrii están ahora lidiando no solo con la agonía de su muerte, sino también con la investigación criminal de un sospechoso que una vez fue considerado un amigo de la familia.

Los compañeros de clase y los profesores de la alumna de quinto grado también están de duelo, según informó el Distrito Escolar Independiente de Livingston en un comunicado publicado en Facebook.

“Aunque los detalles de esta tragedia todavía se están desarrollando, nuestros corazones están con toda la comunidad durante esta pérdida desgarradora”, dijo el superintendente Brent Hawkins.

Durante los días que duró la búsqueda de Audrii, su madre dijo que comprendía la angustia de los padres de los niños desaparecidos, de los que solo había oído hablar en las noticias.

“No hay palabras para describirlo. No hay un solo sentimiento. Es una montaña rusa. Estás roto, estás enfadado, estás vacío. Y ahora mismo, estoy vacía”, dijo Matthews a KPRC, afiliada de CNN, el viernes. “Tiene tantas oportunidades por delante, y se merece todo el derecho a poder alcanzarlas”.

— Caroll Alvarado, Andy Rose, Amy Simonson, Amanda Jackson y Jillian Sykes de CNN contribuyeron con este reportaje.

