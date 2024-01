CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 612 614 592¼ 599¼ —13 May 621¾ 623¾ 603¼ 609¾ —12¼ Jul 627¾ 629½ 609¾ 615¾ —11¾ Sep 637½ 639 620¾ 626 —11½ Dec 651½ 651½ 635 639¾ —11½ Mar 652½ 652½ 648¼ 652 —11½ May 663 663 655¼ 655¼ —13½ Jul 655 655 650 650 —11½ Est. sales 91,591. Thu.’s sales 105,104 Thu.’s open int 400,920 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 451 451¾ 445½ 446¼ —5½ May 460¾ 461¼ 455 455½ —5¾ Jul 468¾ 469¼ 463 463¾ —5½ Sep 473½ 473½ 468 468¾ —4¾ Dec 480 480½ 475½ 476¼ —4½ Mar 491 491½ 486¾ 488¼ —3¾ May 493 493¾ 492½ 492¾ —4¾ Jul 496¾ 496¾ 494¼ 494½ —5 Sep 482½ 482½ 481½ 481½ —4¼ Dec 483½ 484¼ 482¾ 484 —2 Est. sales 322,800. Thu.’s sales 296,867 Thu.’s open int 1,589,592 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 363½ 368¼ 360½ 364½ May 359½ 361 356 359¾ +½ Dec 361¼ 361¼ 361 361 —9 Est. sales 235. Thu.’s sales 228 Thu.’s open int 3,461, up 11 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1223½ 1230¾ 1208½ 1209½ —13½ May 1230¼ 1237¾ 1215¾ 1216¾ —13½ Jul 1237 1244¾ 1223½ 1225 —12½ Aug 1224 1232¼ 1211½ 1214 —11¼ Sep 1201¼ 1207½ 1187¾ 1190½ —10½ Nov 1197½ 1202¾ 1183½ 1186¼ —10 Jan 1206¼ 1210½ 1192½ 1195¼ —9¾ Mar 1205¾ 1205¾ 1191 1193¼ —9¾ May 1203 1203 1193 1193¾ —11¼ Jul 1206½ 1206½ 1198½ 1198½ —11¾ Nov 1160¼ 1160¼ 1155 1157 —9¼ Nov 1115 1115 1115 1115 —7¼ Est. sales 188,063. Thu.’s sales 274,660 Thu.’s open int 726,726

