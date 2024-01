CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 596 606¾ 593¾ 594¼ —2¼ May 605½ 616½ 604 604¾ —1¾ Jul 610¼ 621½ 609¾ 611¼ — ¾ Sep 622 632¼ 622 622¾ — ¾ Dec 637¼ 646½ 637¼ 637¾ —1¼ Mar 650 659¼ 650 653¼ +¼ May 662 665 657 657 —2¼ Jul 659½ 660 659 660 +5¾ Est. sales 62,344. Mon.’s sales 62,170 Mon.’s open int 410,456, up 907 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 445¾ 450½ 444 445½ — ¼ May 456¼ 460¼ 454¼ 455¾ — ½ Jul 465 468½ 463½ 464¾ Sep 469 472¾ 468¼ 469¼ Dec 476 479¾ 475¼ 476¼ Mar 487½ 491 486¾ 487¼ — ½ May 494¼ 494¼ 492½ 493½ +¼ Jul 495¾ 498 494 494¾ +¼ Sep 481¾ 481¾ 481¾ 481¾ —1 Dec 481¾ 485 481½ 482 — ½ Jul 495 495 495 495 +¾ Dec 474 474 471 471 Est. sales 226,950. Mon.’s sales 174,858 Mon.’s open int 1,573,166, up 7,658 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 376 379 365¾ 368¾ —9¾ May 370½ 375¼ 362¼ 362¼ —11½ Est. sales 267. Mon.’s sales 463 Mon.’s open int 3,413 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1224¼ 1236 1221½ 1235¾ +11½ May 1233 1243½ 1230½ 1243 +10 Jul 1241¼ 1250¾ 1238¾ 1250½ +9¼ Aug 1227 1236¾ 1227 1236½ +7¾ Sep 1202¾ 1209¼ 1201¾ 1209 +5¾ Nov 1198 1203¼ 1195¼ 1203 +5½ Jan 1203¾ 1211 1203¾ 1211 +5½ Mar 1203½ 1209 1202¼ 1208½ +4½ May 1204¾ 1211 1204¾ 1208¼ +1¾ Jul 1215½ 1215½ 1213 1213 +1¼ Nov 1168 1168 1166 1167¾ +2¼ Est. sales 162,929. Mon.’s sales 166,724 Mon.’s open int 719,292, up 15,302

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.