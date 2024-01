CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 604 611¾ 587¼ 595¾ —8 May 616½ 624½ 601½ 609¾ —7 Jul 625 632 610 618 —6¾ Sep 635½ 642¼ 622¼ 629¼ —6½ Dec 649¾ 656 637 644 —6¼ Mar 665½ 665¾ 650 650 —12¼ May 660¼ 660¼ 655 655 —11¾ Jul 650 650 649 649 —10¼ Mar 684 684 684 684 —5¼ Est. sales 119,273. Thu.’s sales 60,699 Thu.’s open int 382,262, up 4,409 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 457 460 441 445¾ —12 May 469¼ 471¼ 453 457½ —12¼ Jul 478½ 480¼ 463 466¾ —12¼ Sep 482 483¾ 469 472¾ —10¼ Dec 489 490½ 476¼ 480 —9¾ Mar 499½ 501 487½ 491¼ —9¼ May 504½ 505½ 493¼ 496¾ —8¾ Jul 506 506¼ 494¾ 498½ —8 Sep 491¾ 492¼ 485 485 —8¾ Dec 491½ 492 483½ 487¼ —5¼ Mar 498½ 498½ 495 495 —5½ Dec 479½ 479½ 477¼ 478½ —1¼ Est. sales 490,462. Thu.’s sales 307,004 Thu.’s open int 1,441,972, up 20,259 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 381¾ 385¾ 369¼ 369¼ —14¼ May 380½ 380½ 367½ 367½ —13 Est. sales 238. Thu.’s sales 553 Thu.’s open int 3,339 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1239¾ 1240¼ 1205¾ 1205¾ —25½ Mar 1237 1246¾ 1203 1221¾ —14¾ May 1248¾ 1258¼ 1215½ 1233½ —14½ Jul 1256¼ 1266 1224¼ 1242 —14 Aug 1245¼ 1252 1215 1231½ —13 Sep 1218¼ 1224¼ 1194 1208 —9½ Nov 1207¼ 1214 1186 1199¾ —7¼ Jan 1216½ 1221¾ 1194¾ 1209½ —5¾ Mar 1220½ 1220½ 1194½ 1208¾ —5 May 1211½ 1214 1199 1214 —2¼ Jul 1218¾ 1218¾ 1202½ 1217 —4¼ Nov 1174¾ 1174¾ 1160 1172½ —4¼ Mar 1170 1170 1170 1170 —8 Nov 1134¾ 1134¾ 1120¾ 1120¾ —12¼ Est. sales 398,500. Thu.’s sales 203,726 Thu.’s open int 668,267

