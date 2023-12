Lionel Messi y Linda Caicedo, entre los finalistas para los premios The Best de la FIFA 2023

(CNN Español) — El argentino Lionel Messi y la colombiana Linda Caicedo quedaron entre los tres finalistas de las ramas…

(CNN Español) — El argentino Lionel Messi y la colombiana Linda Caicedo quedaron entre los tres finalistas de las ramas masculina y femenina, respectivamente, para los dos principales galardones de los premios The Best de la FIFA 2023.

Por un lado, Messi quedó en la terna final para el Premio The Best al Jugador de la FIFA 2023, en el que le acompañan los delanteros Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

Por el otro, Caicedo, la joven sensación de Colombia se encuentra entre las tres finalistas para el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA 2023, donde también están nominadas las españolas Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso.

Linda Caicedo, la estrella de Colombia que sobrevivió al cáncer

Los premios The Best reconocen los logros y rendimiento de los jugadores en un año futbolístico (de agosto de 2022 a agosto de 2023). La edición 2023, que será la octava desde que la FIFA creó estos galardones, se llevará a cabo el 15 de enero de 2024 en Londres.

En la categoría masculina, Messi tiene la oportunidad de repetir como ganador, pues se llevó el premio en la edición 2022. Si esto sucede, seguiría la tendencia ganadora del astro argentino, ya que en octubre ganó su octavo Balón de Oro.

El último baile: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrentarán en febrero de 2024

En tanto, en la categoría femenina, los premios The Best tendrán a una nueva ganadora, ya que en la edición 2022 la galardonada fue Alexia Putellas. Pese a ello, el dominio español en el fútbol femenino puede extenderse si gana Hermoso o Bonmatí -quien se llevó su primer Balón de Oro en octubre-.

Los ganadores de estas dos categorías, además de las de entrenadores y guardametas del año, serán elegidos por un panel de expertos (entrenadores, capitanes de selecciones y periodistas especializados) y por los aficionados de todo el mundo registrados en fifa.com, según las reglas de los premios The Best.

Para la edición 2023, los finalistas para el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino son Pep Guardiola (España), Simone Inzaghi (Italia) y Luciano Spalletti (Italia).

En tanto, las finalistas para el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino son Jonatan Giráldez (España), Emma Hayes (Inglaterra) y Sarina Wiegman (Países Bajos).

