Ovnis: videos, qué son, cuántos avistamientos ha habido y qué ha revelado el Pentágono

(CNN) — Durante años, el Gobierno de Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, los cuales han sido vistos moviéndose a través del espacio aéreo militar restringido. Sin embargo, ahora está empezando a reconocer lentamente que los ovnis, a los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, son reales.

La más reciente información relacionada con estos fenómenos se dio este miércoles cuando tres militares retirados testificaron en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre “fenómenos anómalos no identificados” ––conocidos como FANI y más comúnmente llamados ovnis–– y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno ha mantenido un secretismo excesivo al respecto.

Una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes convocó a la audiencia de este miércoles sobre los ovnis. Los legisladores que impulsaron la audiencia pidieron que el gobierno sea más comunicativo sobre los fenómenos anómalos no identificados.

Un expiloto de la Marina de EE.UU. dijo que se trata de un problema de seguridad nacional, y si bien el gobierno de EE.UU. ha publicado informes en los últimos años sobre este fenómeno, algunos de ellos aún no se han explicado, mientras que otros se han atribuido a “globos o globos-entidades”, así como a drones, aves, fenómenos meteorológicos o desechos aéreos como bolsas de plástico.

La discusión reciente se reavivó en junio de 2021 cuando un aficionado publicó videos de un objeto volador no identificado que desaparece rápidamente como si se sumergiera de la nada en el agua. Ese año se publicó un informe sobre OVNIS por parte de la Oficina del director de Inteligencia Nacional y otras agencias.

Esto es lo que sabemos sobre los ovnis hasta ahora:

Lo más reciente sobre ovnis

Ryan Graves, un expiloto de la Marina que ahora dirige Americans for Safe Aerospace, un grupo que fundó para animar a los pilotos a informar sobre incidentes de FANI, y David Fravor, un comandante retirado de la Marina estadounidense, testificaron ante el Congreso el 26 de julio de 2023.

Ambos hablaron de sus propios avistamientos de FANI mientras prestaban servicio militar.

David Grusch, exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, denunció que el gobierno ha encubierto sus investigaciones sobre los avistamientos de objetos no identificados y dijo que comunicó la información al inspector general de la comunidad de inteligencia.

Grusch dio una declaración sorprendente ante la Cámara: “La tecnología a la que nos enfrentamos fue muy superior a cualquier cosa que tuviéramos”, dijo sobre un avivamiento que tuvo en 2004, cuando se le preguntó por qué los FANI son una amenaza para la seguridad nacional.

“Ahora mismo necesitamos un sistema en el que los pilotos puedan informar sin miedo a perder su trabajo”, dijo Graves. “Existe el temor de que el estigma relacionado con este tema provoque repercusiones profesionales, ya sea a través de la dirección o de su revisión física anual”.

En esta ocasión ningún funcionario gubernamental testificó sobre estos hechos.

El gobierno “rastrea más de 650 posibles casos de ovnis”

En abril de este año, Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono, creada por el Congreso para centrarse en los FANI, declaró ante una subcomisión del Senado que el gobierno estadounidense estaba rastreando 650 casos potenciales de fenómenos aéreos no identificados, reproduciendo videos de dos de los episodios.

Kirkpatrick subrayó que no había pruebas de vida extraterrestre y que su oficina no había encontrado “ninguna prueba creíble” de objetos que desafíen las leyes conocidas de la física.

El funcionario reprodujo videos de dos casos que habían sido desclasificados, uno que había sido resuelto y el otro sin resolver.

El primer video mostraba una pequeña esfera que volaba a través de la pantalla de la cámara de un dron MQ-9 en el Medio Oriente en 2022. La cámara del dron siguió al objeto mientras se movía por el cielo, entrando y saliendo de la pantalla.

Kirkpatrick explicó que este caso no se resolvió porque no había otra evidencia más allá del video. “Va a ser prácticamente imposible identificarlo por completo, solo con base en ese video”, dijo, y agregó que la esperanza era que a medida que se reunieran más datos sobre estos episodios, podrían surgir patrones para ayudar a explicar los casos no resueltos.

En el segundo video, captado en el sur de Asia a principios de este año, un objeto voló al lado de drones MQ-9, incluido uno que quedó grabado en un video que parecía tener un rastro de propulsión detrás de él, que Kirkpatrick dijo que inicialmente se creía que era “verdaderamente anómalo”.

Pero dijo que después de que separaron el video cuadro por cuadro, su oficina determinó que era una “imagen en la sombra”.

Ovnis que aparecen y desaparecen

En mayo de 2021, el aficionado a los ovnis Jeremy Corbell publicó imágenes que tomó un barco de la Marina. En el video, que es una filtración, se puede ver a un objeto no identificado volar sobre el agua. Luego, se puede observar que desaparece rápidamente, como si se sumergiera de golpe:

Días después, Poppy Harlow, de CNN, habló con Corbell sobre otro nuevo video donde objetos que pululan alrededor de un barco de la Armada de EE.UU., que estaba frente a la costa de San Diego:

La publicación de estas imágenes ocurre semanas antes de un informe del Gobierno de Estados Unidos sobre los fenómenos aéreos no identificados. Este, como se explicó al inicio del texto, ocurrirá este mes de junio.

¿Qué son los ovnis?

En resumen, un ovni es un objeto volador que parece o se mueve de forma diferente a cualquier aeronave utilizada por Estados Unidos o cualquier país extranjero.

Los ovnis están rodeados de misterio y todavía hay muchas más preguntas que respuestas sobre estos incidentes inexplicables.

En los últimos años, se produjeron numerosos avistamientos de ovnis, pero los militares de EE.UU. solo verificaron recientemente algunos de esos encuentros.

El Pentágono confirma videos de ovnis tomados por la Marina

En abril de 2021, el Pentágono confirmó la autenticidad de las fotos y el video tomados por el personal de la Marina en 2019 que parecían mostrar objetos con forma de triángulo que parpadeaban y se movían entre las nubes.

Otro conjunto de fotos de miembros de la Marina mostraba tres objetos aparentemente volando en el cielo, con forma de esfera, bellota y dirigible metálico:

En abril de 2020, el Pentágono publicó tres videos cortos de cámaras infrarrojas que parecían mostrar objetos voladores moviéndose rápidamente. En dos de los videos, aparecen miembros del servicio reaccionando con asombro ante la rapidez con la que se mueven los objetos. Una voz especula que podría tratarse de un dron.

Un mes después, en mayo de 2020, se dieron detalles sobre dichos videos.

¿Qué han dicho la Marina y el Departamento de Defensa?

La Marina reconoció la veracidad de los videos en septiembre de 2019, pero los hizo públicos oficialmente meses después, “con el fin de aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o si hay algo más en los videos”, dijo entonces la portavoz del Pentágono, Sue Gough.

“Después de una revisión exhaustiva, el Departamento de Defensa determinó que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior sobre incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

Los videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por Tom DeLonge, exmiembro de la banda Blink-182, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

En esos videos, que datan de 2004, los sensores se fijan en un objetivo cuando vuela antes de que se acelere fuera del lado izquierdo del marco, demasiado rápido para que los sensores lo reubiquen.

La Marina de EE.UU. acaba de confirmar que estos videos de ovnis son reales

Habla el piloto que vio ovnis en los videos de 2004

En 2017, uno de los pilotos que vio uno de los objetos no identificados en 2004 dijo a CNN que se movía de una manera que no podía explicar.

“Cuando me acerqué a él (…), aceleró rápidamente hacia el sur, y desapareció en menos de dos segundos”, comentó el piloto retirado de la Marina estadounidense David Fravor. “Esto fue extremadamente brusco, como una pelota de ping pong rebotando en una pared. Golpeaba y se iba hacia el otro lado”.

¿Qué dice el informe de Inteligencia sobre los ovnis?

Es muy poco lo que se sabe sobre los ovnis, según informe sobre este tema publicado por la comunidad de Inteligencia de EE.UU. en 2021, que fue importante por tratarse de una de las primeras veces que el Gobierno de Estados Unidos reconoce públicamente que los avistamientos aéreos extraños de los pilotos de la Marina y otros son dignos de un escrutinio legítimo.

El documento examinó 144 informes de lo que el gobierno denomina “fenómeno aéreo no identificado” (UAP, por sus siglas en inglés), de los cuales solo uno pudo ser explicado por los investigadores al final del estudio. Los investigadores no encontraron pruebas de que los avistamientos representaran vida extraterrestre o un gran avance tecnológico de un adversario extranjero como Rusia o China, pero reconocen que es una explicación posible.

“De los 144 informes que estamos tratando aquí, no tenemos indicios claros de que haya una explicación no terrestre para ellos, pero iremos donde los datos nos lleven”, dijo un funcionario de alto rango de EE.UU.

Pero los investigadores también estaban convencidos de que la mayoría de los avistamientos eran “objetos físicos”, dijo el funcionario a los periodistas al publicar el informe.

“Creemos absolutamente que lo que estamos registrando no son simples artefactos de sensores. Son cosas que existen físicamente”, dijo el funcionario, señalando que 80 de los incidentes reportados incluían datos de múltiples sensores. En 11 casos, los pilotos declararon haber estado a punto de colisionar con estos extraños objetos.

No obstante, el informe de nueve páginas deja claro que hay que seguir trabajando para identificar estos objetos, ya que “la escasa cantidad de informes de alta calidad sobre fenómenos aéreos no identificados dificulta nuestra capacidad para sacar conclusiones firmes sobre su naturaleza o intención”.

Programa previo del Pentágono para estudiar ovnis

El Pentágono estudió previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos como parte de un programa clasificado que ya no existe. Este se llevó a cabo por los esfuerzos de Harry Reid, exsenador demócrata de Nevada.

El programa se lanzó en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, porque se evaluó que había prioridades más importantes que necesitaban financiamiento.

Reid, Elizondo y otros que han presionado para que el Gobierno de EE.UU. divulgue más información sobre los ovnis dicen que los materiales que se publicaron hasta el momento solo alcanzan la superficie de lo que se sabe.

Grupo de trabajo sobre ovnis

En 2020, el Pentágono creó un grupo de trabajo para comprender mejor «la naturaleza y los orígenes» de los fenómenos aéreos no identificados, informó el Departamento de Defensa en un comunicado.

“El Departamento de Defensa y los departamentos militares toman muy en serio cualquier incursión de aeronaves no autorizadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado y examinan cada informe.

“Esto incluye examinar incursiones que inicialmente se informan como fenómenos aéreos no identificados cuando el observador no puede identificar inmediatamente lo que está viendo”, señala el comunicado.

El grupo de trabajo incluyó los videos cuya autenticidad se confirmó el mes de abril de este año.

Nota del editor: este texto fue publicado originalmente en junio de 2021 y ha sido actualizado.

– Con información de Jeremy Herb, Piper Hudspeth Blackburn. Oren Liebermann, Zachary Cohen, Ryan Browne, Michael Conte, Chandelis Duster y Scottie Andrew, de CNN.

