¿Qué es el Día de la Emancipación (Juneteenth) y por qué se celebra el 19 de junio?

(CNN) — El feriado del 19 de junio, el Día de la Emancipación o Juneteenth, conmemora el fin de la…

Listen now to WTOP News

(CNN) — El feriado del 19 de junio, el Día de la Emancipación o Juneteenth, conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Sin embargo, el país todavía enfrenta problemas sistémicos de racismo e injusticia.

Esas dificultades recobraron visibilidad el debate nacional de 2020 y durante las protestas masivas de Black Lives Matter que fueron provocadas por el homicidio de George Floyd a manos de agentes de policía de Minneapolis en 2020.

Sin embargo, el 16 de junio de 2021, la Cámara de Representantes aprobó una legislación que establecería el 19 de junio como el Día de Independencia Nacional Juneteenth, —una combinación de las palabras June (junio) y nineteenth (diecinueve)— un feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

¿Qué es y qué no es la teoría crítica de la raza?

Un día después, Biden firmó proyecto de ley que convirtió a Juneteenth en feriado nacional. Biden dijo que hacer del 19 de junio un feriado federal sería recordado como “uno de los mayores honores” de su presidencia.

“Tengo que decirles que solo he sido presidente durante varios meses, pero creo que esto será, para mí, uno de los mayores honores que tendré como presidente”, dijo Biden en la Casa Blanca durante un ceremonia de firma.

Biden, hablando en la Casa Blanca junto a la vicepresidenta Kamala Harris, repitió los sentimientos que transmitió cuando conmemoró la masacre racial de Tulsa a principios de 2020, que “las grandes naciones no ignoran sus momentos más dolorosos”.

“Los abrazan. Las grandes naciones no se alejan. Hemos aceptado los errores que cometimos y al recordar esos momentos, comenzamos a sanar y fortalecernos”, dijo el presidente.

Durante la ceremonia, el presidente dijo que no bastaba con conmemorar la festividad, sino utilizarla como un día de reflexión y acción.

“Tenemos que sanar”

Opal Lee, activista y educadora jubilada de 94 años, conocida como la abuela de Juneteenth, habla con el presidente de EE.UU. Joe Biden después de que firmó la Ley del Día de la Independencia Nacional de Juneteenth en la Sala Este de la Casa Blanca el 17 de junio de 2021 en Washington. (Foto de Drew Angerer/Getty Images)

A sus noventa años, la activista de derechos civiles Opal Lee organizó una caminata anual de de poco más de 3 kilómetros para exigir el reconocimiento nacional de Juneteenth y también honrar la historia rara vez contada de unos 250.000 esclavizados en Galveston, Texas, quienes no se enteraron de su libertad hasta dos años y medio después de la Proclamación de Emancipación.

“Tenemos que sanar. Tienes que saber qué pasó y tienes que sanar de eso”, dijo Lee a CNN en una entrevista de 2021.

Actualmente, los 50 estados y el Distrito de Columbia reconocen el 19 de junio como feriado u observancia, pero solo 28 estados han promulgado leyes como un feriado estatal pagado.

Mira aquí cuáles son los estados.

Esto es lo que necesita saber sobre Juneteenth y su historia:

El nombre del día es una combinación de las palabras junio y diecinueve.

Conmemora el 19 de junio de 1865: el día en que el Mayor General del Ejército de la Unión, Gordon Granger, cabalgó hasta Galveston, Texas, y les contó a los esclavos sobre su emancipación. Ese día llegó más de dos años después de que el presidente Abraham Lincoln emitiera la Proclamación de Emancipación de 1863. Incluso después de que Lincoln declarara libres a todas las personas esclavizadas en papel, ese no había sido necesariamente el caso en la práctica.

Juneteenth también se conoce como el Día de la Emancipación. La gente de todo el país celebra con comida y festividades, como el 4 de julio.

Todos los estados, incluyendo a la Distrito de Columbia (la ciudad de Washington), reconocen el hito de la liberación negra de alguna forma. Por ejemplo, algunas empresas honran la ocasión dando a sus empleados el día libre. El último estado en hacerlo fue Dakota del Sur.

A pesar de celebrarse desde 1865, fue solo hasta 1980 que Texas se convirtió en el primer estado en hacer de Juneteenth un feriado estatal.

Con la firma de Biden, Juneteenth es el primer feriado aprobado desde el Día de Martin Luther King Jr., que se estableció en 1983.

Juneteenth a menudo ha sido pasado por alto por los estadounidenses no negros y omitido de los libros de historia. Sin embargo, el impulso para reconocer la ocasión fue generado por el movimiento Black Lives Matter el año pasado.

A pesar de certificar el 19 de junio como feriado federal, los negros en EE.UU continúan enfrentando desafíos sistemáticos, como la brecha de riqueza racial, el encarcelamiento desproporcionado y las persistentes disparidades en la salud. Por lo tanto, los activistas dicen que el feriado no debe verse como un sustituto de una acción sustantiva, sino como un paso en la dirección correcta.

Doug Criss, Ryan Nobles, Ashley Vaughan, Ryan Bergeron, y Veronica Stracqualursi, todos de CNN, contribuyeron a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

This content was republished with permission from CNN.