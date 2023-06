Aviones de combate de EE.UU. respondieron a un avión que finalmente se estrelló en Virginia, según funcionario estadounidense

(CNN) — Aviones de combate estadounidenses se movilizaron este domingo en respuesta a un avión que acabó estrellándose en el…

(CNN) — Aviones de combate estadounidenses se movilizaron este domingo en respuesta a un avión que acabó estrellándose en el suroeste de Virginia, según un funcionario de Estados Unidos.

No está claro si la aeronave violó el espacio aéreo restringido cerca de la ciudad de Washington o si se produjo una emergencia a bordo.

Un funcionario estadounidense declaró que los F-16 no derribaron el avión y que es habitual que la Administración Federal de Aviación llame a los aviones si alguien vuela de forma insegura.

El piloto del avión civil no reaccionó cuando los cazas F-16 intentaron establecer contacto, según un comunicado de prensa de la Región Continental del Mando de Defensa Aeroespacial Norteamericano.

Los cazas F-16 estaban “autorizados a desplazarse a velocidades supersónicas”, lo que provocó el estampido sónico que se oyó en la zona de Washington.

Los F-16 utilizaron bengalas “en un intento de desviar la atención del piloto”, añade el comunicado.

El avión civil, un Cessna 560 Citation V, fue interceptado por los aviones del NORAD sobre las 3:20 p.m. hora local y acabó estrellándose cerca del bosque nacional George Washington, en Virginia.

“El piloto no respondió y el Cessna se estrelló posteriormente cerca del Bosque Nacional George Washington, Virginia”, decía el comunicado. “El NORAD intentó establecer contacto con el piloto hasta que la aeronave se estrelló”.

Cuatro personas iban a bordo de la aeronave, que se desvió 507 kilómetros de su destino previsto antes de estrellarse, dijeron fuentes familiarizadas con la investigación.

No hubo supervivientes

No se localizó a ningún superviviente tras estrellarse una avioneta en el suroeste de Virginia, según informó la Policía Estatal de Virginia.

Los primeros socorristas llegaron a pie al lugar del accidente poco antes de las 8:00 p.m. de este domingo hora local, según informó en un comunicado la portavoz de la Policía Estatal de Virginia, Corinne Geller.

“Los esfuerzos de búsqueda de la Policía Estatal de Virginia, la oficina del sheriff del condado de Augusta y los bomberos-rescate del condado de Augusta se pusieron en marcha inmediatamente por tierra y aire en toda la región”, dijo la Policía Estatal de Virginia.

“La policía estatal suspendió sus esfuerzos de búsqueda. No se localizaron supervivientes”, señala el comunicado.

La Policía Estatal de Virginia dijo que identificará a los ocupantes de la aeronave cuando la información esté disponible.

Jet privado registrado a nombre de una empresa de Florida

El jet privado que se estrelló estaba registrado a nombre de Encore Motors of Melbourne, Inc, de Florida, según los registros de la FAA.

Barbara Rumpel es la presidenta de la empresa. Contactado por teléfono este domingo, su marido, John Rumpel, dijo a CNN que Barbara estaba a salvo y que son propietarios de Encore. No quisieron hacer más comentarios a CNN.

En su perfil de Facebook, Barbara comentó una publicación no relacionada de otras personas preguntando si estaba en el avión y enviando oraciones, escribiendo: “Mi familia se ha ido, mi hija y mi nieta”.

John Rumpel dijo a The Washington Post que los miembros de su familia, incluida su hija, una nieta y su niñera, estaban a bordo. Según declaró a The New York Times, la familia regresaba a East Hampton (Nueva York) tras un viaje de cuatro días a su casa de Carolina del Norte, y añadió que su nieta tiene dos años.

El avión y las personas que iban a bordo no han sido encontrados.

El Capitolio estuvo brevemente en “alerta elevada”

Vista del Capitolio de Estados Unidos el jueves 5 de enero de 2023. (Crédito: Drew Angerer/Getty Images)

El complejo del Capitolio de Estados Unidos fue puesto en “alerta elevada” cuando la avioneta voló cerca de la zona este domingo por la tarde, según un comunicado de la Policía del Capitolio de Estados Unidos.

“Esta tarde, nuestros funcionarios estaban trabajando estrechamente con nuestros socios federales para monitorear a un piloto que no responde y que estaba volando un avión cerca de la Región de la Capital Nacional. El Complejo del Capitolio de EE.UU. fue puesto brevemente en alerta elevada hasta que el avión abandonó la zona”, dice el comunicado.

El Servicio Secreto de EE.UU. dijo que no alteró su postura para mantener la seguridad del presidente Joe Biden tras el incidente. Biden estaba jugando al golf en el campo de la Base Andrews de la Fuerza Aérea, cerca de la Base Conjunta Andrews en Maryland.

El incidente “no tuvo ningún impacto en el Servicio Secreto”, dijo el portavoz Anthony Guglielmi en una declaración este domingo.

El presidente fue informado del incidente, según un funcionario de la Casa Blanca.

Los primeros reportes

CNN informó anteriormente que un Cessna Citation se estrelló en el suroeste de Virginia este domingo por la tarde, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El avión, un Cessna Citation, despegó del aeropuerto municipal de Elizabethton (Tennessee) y se dirigía al aeropuerto MacArthur de Long Island (Nueva York).

El avión se estrelló contra un terreno montañoso en una “zona escasamente poblada”, según la FAA.

Un fuerte estruendo se escuchó en toda el área metropolitana de la ciudad de Washington y sus alrededores, según varias agencias gubernamentales.

“Estamos al tanto de los informes de las comunidades en toda la región de la Capital Nacional de un fuerte ‘boom’ esta tarde”, dijo Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de la ciudad de Washington en un tuit.

No hay ninguna amenaza en este momento, según la agencia.

De acuerdo con un tuit de la Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Annapolis, el sonido “fue causado por un vuelo autorizado del Departamento de Defensa. Este vuelo causó un estampido sónico”.

